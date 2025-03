Les tests avec SteamOS 3.8 sur la ROG Ally X révèlent des améliorations particulièrement impressionnantes. À 15W de consommation, soit la même puissance que le Steam Deck, la console d'ASUS dépasse celle de Valve d'environ 20% sur des jeux exigeants comme Cyberpunk 2077, atteignant 53 FPS contre 44 FPS pour le Steam Deck.

Des titres comme Black Myth: Wukong et Shadow of the Tomb Raider montrent également des gains respectifs de 12% et 10% en faveur de la ROG Ally X sous SteamOS. Ces résultats confirment l'impact négatif de Windows 11 sur les performances des consoles portables. Les tests avaient été effectués sous BazziteOS, un projet parallèle à SteamOS réutilisant une grande partie de ses composants et du travail effectué sur les pilotes AMD Mesa.