Si, et vous l'aurez bien compris, Windows ne convient manifestement pas à HP, la marque pourrait néanmoins se tourner vers SteamOS, le système d'exploitation développé par Valve. Lorsqu’on lui a demandé si elle pouvait envisager à l'avenir de créer une console portable sous cet OS, Tan a répondu sans hésitation : « Oui ». Une déclaration qui peut d'ores et déjà laisser présumer que l'arrivée d'une console portable signée HP sous SteamOS n'a rien d'inenvisageable, d'autant que Valve a déjà mis son système d'exploitation à disposition de la Legion Go S.

Les récentes déclarations de Josephine Tan corroborent les premiers bruits de couloir gravitant autour de la première console portable de Microsoft. De ce que nous savons, celle-ci serait bel et bien propulsée par Windows, mais l'interface, baptisée « Project Bayside », serait entièrement repensée. Ainsi, l'expérience utilisateur devrait davantage répondre aux besoins et exigences des joueurs nomades, bien que ces informations restent encore à confirmer.