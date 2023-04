Windows : une version adaptée aux consoles comme le Steam Deck dans les cartons ?

De nombreux projets imaginés durant les Hackatons de Microsoft n'ont en réalité jamais vu le jour. Cependant, dans ce cas précis, la firme a fortement encouragé les employés à « réfléchir sérieusement à une version Windows compatible avec les consoles portables ».

Le géant américain entend par ce biais renforcer son image et sa crédibilité auprès de la communauté de joueuses et joueurs PC qu'il essaie de faire venir sur Windows 11 avec plus ou moins de succès. Alors que les appareils comme le Steam Deck ont le vent en poupe au sein de cette communauté, l'opportunité semble trop belle pour être manquée.

D'autant que la future concurrente du Steam Deck, l'ASUS ROG Ally, disposera quant à elle bien d'une version de Windows 11 adaptée à un usage portable. Il y a donc de grandes chances pour que nous voyions une telle chose se développer dans un avenir plus ou moins proche.