Le fait le plus solide : deux dépôts autour de « Steam Frame », chacun couvrant un champ matériel distinct. D’un côté, un enregistrement visant du matériel informatique au sens large, de l’autre, une classe « consoles de jeu » incluant explicitement les accessoires et manettes. Ce cadrage n’implique pas, à lui seul, un produit final précis : les dépôts de marque servent souvent à protéger un nom pour un ensemble d’usages potentiels et Valve a déjà joué de cette latitude par le passé.

Reste que le binôme « hardware multimédia » + « console/accessoires » dessine une cible claire : un appareil qui vit dans le salon, connecté à un téléviseur, pensé pour lancer des jeux Steam rapidement, avec ou sans PC hôte.