Les développements autour du Steam Controller 2 et du Deckard confirment cette philosophie : prendre le temps de créer des produits qui répondent vraiment aux attentes des joueurs. Même si aucune date officielle n'a été communiquée, les indices s'accumulent et laissent penser qu'une annonce pourrait intervenir dans les prochains mois. Pour l'heure, Valve reste officiellement muette. Mais les gamers les plus attentifs ont déjà commencé à spéculer et à rêver de ces futurs équipements, qui pourraient bien transformer leur expérience de jeu.