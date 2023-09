Surprise ! Une version 2.0 de SteamVR fait son apparition en bêta, un nouveau casque de réalité virtuelle en approche ?

Avant de faire un point sur les rumeurs autour de ce casque, faisons la liste de ce que contient cette mise à jour 2.0. Tout d'abord, l'interface du dashboard profite comme Steam il y a peu d'un sérieux coup de peinture et accueille la plupart des fonctionnalités centrales de Steam. Par exemple, le chat et le chat vocal sont désormais de la partie. Le clavier s'améliore concrètement pour supporter les thèmes, les émojis et davantage de langues.

De son côté, le magasin met désormais mieux en avant les jeux récents et populaires en VR. Enfin, la compatibilité sur Linux est dorénavant meilleure, et il est possible d'interagir avec les fenêtres flottantes même quand le dashboard est masqué.