SteamVR supporte désormais l'OpenXR, le standard multiplateformes de la VR

Introduit pour la première fois en 2019, OpenXR est une API relativement jeune, mais dont les retombées peuvent se révéler très utiles. On apprend qu'elle est désormais pleinement supportée par la dernière version de SteamVR. Cette adoption fait suite à une annonce de Valve, qui promettait l'année dernière un passage à OpenXR pour SteamVR, après en avoir introduit dans la foulée le support au travers d'une bêta.

Le support d'OpenXR par SteamVR est une excellente nouvelle pour l'API de Khronos, dont la popularité devrait grimper en flèche. SteamVR est en effet compatible avec de nombreux dispositifs et casques VR. Les développeurs utilisant OpenXR pourront donc toucher une plus large audience par ce biais, et sans avoir à développer plus de versions d'une seule et même application, souligne Engadget. Le média rappelle que pour l'heure, OpenXR est supporté par les Oculus Quest et Oculus Quest 2 (VR), le casque de réalité augmentée Microsoft HoloLens 2, les casques de réalité mixte Windows Mixed Reality et par le VIVE Cosmos (casque de VR lui aussi).