L'Oculus Quest 2 et le Facebook Portal vont désormais répondre à « Hey Facebook »

Il y a quelques mois, Facebook avait introduit les commandes vocales à titre expérimental sur ses casques de réalité virtuelle. À l'époque, la chose permettait de réaliser de nombreuses actions, de réaliser des dictées, mais nécessitait d'utiliser ses mains puisque pour lancer la fonction, il fallait appuyer deux fois sur le bouton Oculus.

Au travers d'un article publié sur le blog officiel, la marque souligne que ce n'est plus nécessaire : le casque « écoute » son utilisateur dès lors que celui-ci prononce des mots bien précis, « Hey Facebook ». Une sorte de commande pour éveiller la bête, à la manière de ce que l'on peut faire sur les assistants connectés les plus connus.

Les auteurs de l'article évoquent ensuite des commandes comme « Hey Facebook, take a screenshot » ou « Hey Facebook, open Supernatural » pour illustrer les possibilités de la fonctionnalité : classique, mais efficace. Vous aurez en revanche remarqué que ces exemples sont en anglais et pour cause, la fonctionnalité n'est opérationnelle que sur les casques Oculus paramétrés en langue anglaise.

Gageons qu'un déploiement vers d'autres langues est bientôt prévu alors qu'il nous faut signaler que cette nouvelle fonction de « réveil » par la voix concerne aussi Facebook Portal, l'interface pour écran connecté.