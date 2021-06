Steam VR : une mise à jour 1.17 ajoute des vues de fenêtres et une personnalisation du rendu par application

Notons toutefois que le champ de vision ne pourra pas être étendu par rapport à celui établi par défaut, mais pourra être réduit selon les besoins.

Concernant le redimensionnement du monde virtuel, cela permettra par exemple aux utilisateurs de petite taille de mieux atteindre des objets placés en hauteur. De même, les plus grands pourront ainsi redresser le monde autour d'eux à leur hauteur. Valve cite également dans sa note de mise à jour l'utilité de cette fonctionnalité pour adapter l'échelle d'un cockpit à la morphologie de chacun.

Cette mise à jour est également l'occasion d'apporter de nombreux correctifs rendant l'utilisation de SteamVR et des applications sous sa tutelle plus fluide et agréable. Pour tous les détails sur ce point, rendez-vous sur la note de mise à jour 1.17.12 citée en source ci-dessous.