Les casques Oculus représentent 60 % de l'ensemble des casques VR utilisés sur SteamVR

Pour rappel, l'enquête menée par Steam est adressée tous les mois à des utilisateurs choisis au hasard. Si ceux-ci acceptent d'y participer, la configuration de leur machine ainsi que, le cas échéant, les données de SteamVR sont ainsi scannées et sauvegardées pour les besoins de l'enquête.

Il ne s'agit donc pas d'une vérité absolue, mais cela dégage une tendance qui ne faisait que se confirmer depuis plusieurs mois. Ainsi, à l'issue du mois d'avril, trois utilisateurs de casques VR sur cinq sont équipés d'un casque Oculus, selon cette enquête.

Les cinq modèles enregistrés sont plus précisément l'Oculus Quest (5,58 %), l'Oculus Quest 2 (27,79 %), l'Oculus Rift (6,29 %), l'Oculus Rift S (20,25 %) et l'Oculus Rift DK2 (0,03 %). Nous constatons donc que l'Oculus Quest 2 est actuellement le casque VR le plus plébiscité sur SteamVR. Et le seul casque VR le talonnant n'est autre que l'Oculus Rift S. La marque semble ainsi s'être imposée sur le marché des casques VR grand public, ses concurrents peinant à reprendre l'avantage.