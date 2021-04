Facebook débranche l’Oculus Rift S, dont les stocks ne seront plus réapprovisionnés

Qui aurait cru que l’Oculus Quest 2 aurait finalement raison du très haut de gamme Rift S ? C’est en tout cas ce qui est en train de se passer, maintenant que Facebook a confirmé que ce dernier ne serait plus réapprovisionné.

Sorti en 2019 pour prendre la suite de l’originel Oculus Rift, le Rift S s’est rapidement fait voler la vedette par un certain Quest, et plus encore par le Quest 2, disponible depuis la fin d’année dernière.