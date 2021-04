Oculus va distribuer un Quest 2 sans lien à Facebook... pour 400 dollars de plus

Malheureusement, le nombre d'attaques malveillantes ne cesse d'augmenter, boosté récemment par la pandémie et le télétravail. Si vous cherchez une solution optimale pour protéger vos appareils et vos données, vous êtes au bon endroit : optez pour l'une des meilleures suites antivirus de 2021 ! Actuellement, Bitdefender Antivirus Plus, Bitdefender Internet Security et Bitdefender Total Security sont à - 60 % pour un an de protection.