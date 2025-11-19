Le silence de Valve sur le prix de sa Steam Machine vient d’être brisé par une analyse pointue qui sent le soufre. Attendez-vous à une machine de salon bien plus accessible que prévu, dont le tarif pourrait faire trembler les murs chez Microsoft.
Dans le petit monde du jeu vidéo, la nouvelle console de Valve est sur toutes les lèvres. Pourtant, son créateur reste muet comme une carpe sur le sujet qui fâche : le prix. Un secret bien gardé qui laisse place aux fantasmes les plus fous, mais une récente dissection des entrailles de la machine nous offre une estimation diablement précise de la note finale.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
L'addition, s'il vous plaît !
Alors, combien faudra-t-il débourser pour s'offrir ce PC déguisé en console ? Un analyste réputé pour ses prédictions justes sur le matériel de Valve a sorti sa calculatrice. En se basant sur le coût de chaque pièce, des puces au boîtier, il arrive à un coût de fabrication d'environ 425 dollars.
En appliquant une marge similaire à celle du Steam Deck, le prix public devrait logiquement atterrir entre 550 et 600 euros. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si Valve souhaitait vraiment jouer les trublions, l'étiquette pourrait descendre à 449 €, un prix d'appel féroce, presque une déclaration de guerre adressée à la concurrence.
Valve fait sa brocante
Pour atteindre un tarif aussi alléchant, Valve n'a pas sorti de baguette magique. La firme aurait plutôt joué les brocanteurs de luxe en négociant un stock de puces graphiques dont AMD cherchait à se défaire. Résultat : la Steam Machine embarque une carte qui a déjà quelques années au compteur, mais dont les performances restent tout à fait honorables pour du jeu en 1080p, voire en 4K pour certains jeux grâce à la magie de l'upscaling.
Le processeur suit la même logique d'optimisation des coûts. Il s'agit d'une puce hybride, mêlant des cœurs performants et des cœurs plus économes en énergie. Un choix malin qui permet de contenir la consommation et le prix, tout en assurant une fluidité à 60 images par seconde, la cible visée par Valve.
Microsoft dans le viseur
Selon Moore's Law is Dead, le positionnement de Valve ne l'amène pas face à la PS5. La véritable cible, c'est Xbox, et plus particulièrement sa Series S. Pour un prix équivalent ou à peine supérieur, la Steam Machine offrirait des performances largement supérieures, rendant la petite console de Microsoft bien moins attrayante.
Cette offensive prend tout son sens quand on sait que le patron de Xbox a lui-même admis que la « guerre des consoles » était déjà perdue face à Sony et Nintendo. Valve s'engouffre dans la brèche en proposant un écosystème ouvert, bâti autour de SteamOS, où les jeux sont moins chers et le jeu en ligne, gratuit. La bataille pour le salon ne fait que commencer, et Valve semble avoir dégainé la première.