Alors, combien faudra-t-il débourser pour s'offrir ce PC déguisé en console ? Un analyste réputé pour ses prédictions justes sur le matériel de Valve a sorti sa calculatrice. En se basant sur le coût de chaque pièce, des puces au boîtier, il arrive à un coût de fabrication d'environ 425 dollars.

En appliquant une marge similaire à celle du Steam Deck, le prix public devrait logiquement atterrir entre 550 et 600 euros. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Si Valve souhaitait vraiment jouer les trublions, l'étiquette pourrait descendre à 449 €, un prix d'appel féroce, presque une déclaration de guerre adressée à la concurrence.