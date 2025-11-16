Neferith

« Valve vient de réussir là où Xbox patine depuis des années » => On parle d’une produit qui n’est pas sorti, qui devrait avoir des specs très modestes, qui est tout particulièrement dédié à steam, dont on ne connait pas le prix…

Bref factuellement, on peut dire que Valve a un gros cout à jouet. De là à dire qu’il a coupé l’herbe à MS, c’est un peu tot. Le steam deck a eu son public, parce qu’il propose une bonne expérience mobile. Mais cette steam machine du peu que j’en vois aura du mal à plaire au grand public, quand aux gros gamers, la config me semble quand meme assez light pour faire autre chose qu’une machine secondaire…

Après ça n’enleve rien à l’audace de Valve et au fait qu’ils ont un coup à jouer. Mais… pour le reste… on verra.

Pour moi le coup que Valve a jouer serait de parvenir leur format au gamer PC et… bah… ils pourraient y arriver, mais je pense qu’il y a encore du boulot.