Cette débauche de technologie a forcément un prix. Et il s'annonce aussi impressionnant que la fiche technique. Les couloirs de l'industrie bruissent d'un tarif qui pourrait frôler les 1 000 euros. Oui, vous avez bien lu. C'est presque le double du prix de lancement de la Series X. Microsoft fait le pari audacieux qu'une frange de joueurs est prête à payer le prix fort pour une expérience sans le moindre compromis. Évidemment, la PS5 Pro et ses 800 euros demandés sont déjà passés par là, plaçant la barrière psychologique du « prix acceptable » bien plus haute qu'elle ne l'était auparavant.

Ce changement de cap marque une rupture nette avec la stratégie des années passées. La Series S avait démocratisé l'accès à la nouvelle génération ; la Magnus, elle, s'adressera à une élite, une clientèle de passionnés et de technophiles qui recherchent la performance avant tout. Un pari risqué, qui pourrait laisser le champ libre à Sony et Nintendo sur le segment plus grand public.

Alors que la guerre des consoles semblait s'être calmée, Microsoft vient de jeter un pavé dans la mare. La firme de Redmond ne veut plus seulement rivaliser, elle veut dominer, écraser la concurrence sous un déluge de puissance… ou peut-être comprend-elle sa véritable place de troisième sur le marché et que donc ce positionnement premium est le seul assez rentable alors que Nintendo est bien partie pour continuer d'occuper le segment entrée de gamme et que Sony assoie toujours plus sa dominance sur le milieu de gamme. La future PlayStation 6 est prévenue : la bataille pour le trône du jeu vidéo s'annonce plus féroce que jamais. Reste à savoir si les joueurs suivront Microsoft dans cette course folle à la performance, ou s'ils préféreront garder leur portefeuille bien au chaud.