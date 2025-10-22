Microsoft a visiblement décidé de mettre votre banquier au défi. Sa prochaine Xbox promet une puissance démesurée, et son prix s'annonce tout aussi spectaculaire, bien loin de la philosophie accessible de la Series S.
Fini le temps des consoles à prix d'ami. Avec sa prochaine machine, la firme de Redmond fait un virage à 180 degrés, laissant la modeste Series S dans le rétroviseur. Le mot d'ordre est simple : la performance absolue, quel qu'en soit le coût. La grande patronne de Xbox, Sarah Bond, l'a d'ailleurs confirmé sans détour : préparez-vous à une expérience « très haut de gamme ».
La bête se dévoile, et elle a les crocs
Les ingénieurs de Microsoft ne semblent pas avoir fait dans la dentelle. Cette nouvelle console, répondant pour l'instant au nom de code « Magnus », s'annonce comme un véritable monstre de puissance. Les rumeurs, de plus en plus insistantes, dessinent un portrait qui donne le tournis et qui pourrait bien faire passer la concurrence pour de simples jouets.
Accrochez-vous bien : on parle d'un processeur AMD Zen 6, d'une puce graphique RDNA 5 et de 32 Go de mémoire GDDR7. Pour le commun des mortels, cela signifie une puissance de feu capable de faire tourner les jeux en 4K à 120 images par seconde sans sourciller, tout en lorgnant déjà vers la 8K. Quand on sait que la déjà très capable Xbox Series X plafonne à 12 téraflops, la Magnus, elle, viserait entre 24 et 40 téraflops. Un saut technologique proprement vertigineux.
Mais la puissance brute n'est pas son seul argument. Microsoft concocterait une machine hybride, à mi-chemin entre la console de salon et le PC de jeu. En somme, un pendant grand format aux Xbox ROG Ally et Ally X sorties ce mois-ci.
Le prix de l'excellence
Cette débauche de technologie a forcément un prix. Et il s'annonce aussi impressionnant que la fiche technique. Les couloirs de l'industrie bruissent d'un tarif qui pourrait frôler les 1 000 euros. Oui, vous avez bien lu. C'est presque le double du prix de lancement de la Series X. Microsoft fait le pari audacieux qu'une frange de joueurs est prête à payer le prix fort pour une expérience sans le moindre compromis. Évidemment, la PS5 Pro et ses 800 euros demandés sont déjà passés par là, plaçant la barrière psychologique du « prix acceptable » bien plus haute qu'elle ne l'était auparavant.
Ce changement de cap marque une rupture nette avec la stratégie des années passées. La Series S avait démocratisé l'accès à la nouvelle génération ; la Magnus, elle, s'adressera à une élite, une clientèle de passionnés et de technophiles qui recherchent la performance avant tout. Un pari risqué, qui pourrait laisser le champ libre à Sony et Nintendo sur le segment plus grand public.
Alors que la guerre des consoles semblait s'être calmée, Microsoft vient de jeter un pavé dans la mare. La firme de Redmond ne veut plus seulement rivaliser, elle veut dominer, écraser la concurrence sous un déluge de puissance… ou peut-être comprend-elle sa véritable place de troisième sur le marché et que donc ce positionnement premium est le seul assez rentable alors que Nintendo est bien partie pour continuer d'occuper le segment entrée de gamme et que Sony assoie toujours plus sa dominance sur le milieu de gamme. La future PlayStation 6 est prévenue : la bataille pour le trône du jeu vidéo s'annonce plus féroce que jamais. Reste à savoir si les joueurs suivront Microsoft dans cette course folle à la performance, ou s'ils préféreront garder leur portefeuille bien au chaud.