Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus, Microsoft a passablement copié Valve et son indicateur de compatibilité Steam Deck. Après tout, quand une idée participe du confort des usagers, il ne faut pas se priver. En l'occurrence, il s'agit de déterminer si un jeu se prête particulièrement bien, correctement ou pas du tout à sa pratique sur la ROG Xbox Ally X. On est encore loin de la richesse de l'index Steam, mais nul doute que cela va rapidement progresser.

Ah, une dernière chose avant de vérifier les performances de la bête, nous avons rencontré quelques bugs divers et variés et nous avons pu remarqué tout au long de notre test de nombreuses mises à jour tant du côté d'ASUS que de celui de Microsoft/Xbox : il y a fort à parier que cela se poursuive dans les prochaines semaines, les prochains mois. Au passage, Microsoft en profitera sans doute pour intégrer le côté IA, parce que pour l'instant, la chose est invisible.