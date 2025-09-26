La Superlight est devenue, au fil des années, une référence pour bon nombre de joueurs qui recherche une souris simple, performante et légère. Après avoir pris en main les itérations précédentes, l'heure du verdict à sonner. Faut-il craquer pour cette nouvelle souris poids plume ?
Après une première version qui a marqué les esprits par sa légèreté, puis une Superlight 2 encore plus précise grâce au capteur HERO 2 et aux switches LIGHTFORCE, Logitech décline aujourd’hui son modèle phare en une version encore un peu plus compacte et légère avec la Superlight 2c. Une souris de jeu pensée pour répondre aux besoins des mains plus petites et des adeptes jeux de tirs et autres FPS.
- Poids plume de 51 g et format compact
- Capteur HERO 2 ultra-précis
- Switches LIGHTFORCE rapides et fiables
- Polling rate jusqu’à 8000 Hz
- Autonomie solide et compatibilité Powerplay
- On espère les boutons latéraux plus robustes que sur les précédentes versions
- Pas de bouton DPI dédié
- Seulement 5 boutons programmables
- Taille peu adaptée aux grandes mains et au palm grip
- Câble USB-C basique
Design et prise en main :
Pas de place aux surprises à la découverte de cette nouvelle souris Logitech. La marque suisse reste fidèle à son approche minimaliste. On y découvre la souris G PRO X Superlight 2c, accompagnée de son récepteur sans fil LIGHTSPEED, d’un câble USB-C pour la recharge, d’un adaptateur USB-A vers USB-C, ainsi que d’une trappe compatible avec le tapis Powerplay. L’essentiel est là, sans artifice, pour permettre une installation rapide et sans friction.
La Superlight 2c reprend le design minimaliste de la Superlight 2, mais dans un format environ 5 % plus compact. Autant dire qu'à l'oeil, et sous la main, la différence est assez peu perceptible. Cela n'empêche, qu'avec seulement 51 g sur la balance, elle s’impose comme la souris la plus légère jamais produite par Logitech. Un gain sur la balance obtenue grâce à une coque encore plus fine (à peine 0,7 mm d’épaisseur), sans compromis visible sur la solidité.
Pour le reste, le dessin de la souris reste tout à fait symétrique. En revanche la présence des boutons latéraux uniquement à gauche confirme qu’elle est pensée pour les droitiers. Contrairement à la PRO 2 Lightspeed, cette Superlight 2C ne s'encombre pas d'un système de boutons latéraux amovibles sur ses deux flancs. C'est dommage.
En main, la sensation est toujours aussi agréable. Ceux qui trouvaient la Superlight 2 un peu grande apprécieront sans doute davantage ce format plus ramassé. Dans notre cas, le claw grip et le fingertip laissent un contrôle parfait sur la souris, tandis que le palm grip ne sera pleinement confortable qu’avec des mains petites à moyennes. On retrouve également une texture lisse pour la coque, pas vraiment dérangeante, mais Logitech fournit également une bande antidérapante pour renforcer le contrôle, un ajout que certains apprécieront.
Boutons et molette : on les espère plus robustes
La disposition des boutons ne change pas : clic gauche, clic droit, molette centrale et deux boutons latéraux placés à gauche. Les switches LIGHTFORCE, déjà introduits sur la Superlight 2, sont toujours de la partie. Ils associent la réactivité de l’optique à la sensation tactile des switchs mécaniques. Les clics sont secs, nets, nerveux, un vrai atout pour les jeux où la réactivité est clé.
La disposition des boutons ne change pas : clic gauche, clic droit, molette centrale et deux boutons latéraux placés à gauche. Les switches LIGHTFORCE, déjà introduits sur la Superlight 2, sont toujours de la partie. Ils associent la réactivité de l’optique à la sensation tactile des switchs mécaniques. Les clics sont secs, nets, nerveux, un vrai atout pour les jeux où la réactivité est clé.\n\nLes boutons latéraux, un peu plus souples, tombent naturellement sous le pouce. En revanche, toujours pas de bouton DPI dédié. Pour changer de sensibilité à la volée, il faudra passer par le logiciel G HUB ou attribuer cette fonction à un autre bouton. Quant à la molette, elle reste sobre, avec un crantage bien marqué, plus que sur le PRO 2 Lightspeed. Son clic central, légèrement plus feutré que les autres, offre un bon retour sans jamais être envahissant.
Pour en revenir aux boutons latéraux, on espère qu'ils seront plus robustes que sur les précédentes versions. Notre expérience nous a, en effet, montré plusieurs fois que sur de nombreuses souris, particulièrement les modèles ultralégers, il ne faut pas toujours s'attendre à une longue durée de vie de ces boutons. Les nombreux retours des utilisateurs, sur notre forum ou ailleurs, tendent aussi à soulever ce problème. Reste à voir si cette nouvelle déclinaison corrige enfin ce talon d’Achille, chose qu'il n'est possible de juger qu'après plusieurs mois passé avec la souris.
Capteur et performances : toujours plus haut
Au cœur de la Superlight 2c, on retrouve le capteur HERO 2, le plus performant développé à ce jour par Logitech. Il monte jusqu’à 44 000 DPI, avec un suivi capable de dépasser les 888 IPS et de supporter des accélérations de plus de 88 G. Des chiffres qui parlent surtout aux joueurs les plus exigeants, mais qui garantissent une précision constante, même en jeu à faible sensibilité ou sur des écrans à très haute résolution.
Côté latence, la technologie sans fil LIGHTSPEED assure une connexion ultra-réactive, avec un polling rate pouvant atteindre 8000 Hz. Une fréquence réservée à ceux qui veulent le nec plus ultra en matière de fluidité et de réactivité, notamment en compétition. Logitech précise avoir testé cette technologie dans des environnements particulièrement chargés en interférences pour garantir une stabilité optimale.
Autre atout phare chez Logitech, la compatibilité avec le tapis Powerplay, qui permet une recharge continue sans fil. Une fonction toujours appréciable pour ceux qui veulent totalement oublier la contrainte de la batterie, chose qui sera particulièrement utile si vous choisissez d'utiliser la souris avec son polling rate de 8 000 Hz.
Enfin, du côté de l'autonomie, Logitech annonce une durée de vie maximale de 95 heures de la batterie, en mouvement constant. Dans les faits, cela se traduit par une utilisation de plusieurs jours sans avoir besoin de recharger, même en jouant intensivement. La recharge passe par un port USB-C, simple mais efficace. On aurait pu s’attendre à un câble tressé plus qualitatif à ce niveau de gamme, mais ce détail reste secondaire, surtout si l’on opte pour une configuration Powerplay.
Logiciel et personnalisation
Comme la grande majorité des périphériques gaming de Logitech, la Superlight 2c s’appuie sur le logiciel G HUB, déjà bien connu des utilisateurs. Il permet de reconfigurer les boutons, de définir des paliers de DPI très précis (par incréments de 5), de créer des profils spécifiques pour chaque jeu, ou encore de programmer des macros.
Les options de personnalisation ne s’arrêtent pas là. Le capteur peut être calibré selon le tapis utilisé, avec un réglage indépendant des axes X et Y, et une tolérance de décollage ajustable pour affiner la réactivité selon son style de jeu. Et grâce à la mémoire embarquée, ces paramètres restent actifs même si le logiciel n’est pas lancé.
Test Logitech Pro X SuperLight 2c : l'avis de Clubic
Avec la Superlight 2c, Logitech continue de faire évoluer sa gamme phare avec mesure. Ce modèle ne cherche pas à tout révolutionner, mais à affiner une formule appréciée des joueurs.
Capteur HERO 2, switches LIGHTFORCE, connectivité LIGHTSPEED… tous les ingrédients des modèles précédents sont là, dans un format plus ramassé. Cette souris se destine aux mains petites à moyennes, aux grips dynamiques et aux joueurs qui veulent aller droit à l’essentiel.
Quelques limites subsistent néanmoins. On pense à l’absence de bouton DPI physique, une ergonomie pas vraiment pensée pour les gauchers malgré la symétrie de la souris, et surtout un tarif qui semble très élevé pour une simple souris. Au final, La Superlight 2c complète intelligemment la gamme, en offrant une nouvelle option à ceux qui n’avaient pas encore trouvé leur format idéal.
- Poids plume de 51 g et format compact
- Capteur HERO 2 ultra-précis
- Switches LIGHTFORCE rapides et fiables
- Polling rate jusqu’à 8000 Hz
- Autonomie solide et compatibilité Powerplay
- On espère les boutons latéraux plus robustes que sur les précédentes versions
- Pas de bouton DPI dédié
- Seulement 5 boutons programmables
- Taille peu adaptée aux grandes mains et au palm grip
- Câble USB-C basique
Fiche technique Logitech PRO X SUPERLIGHT 2C
|Nombre de boutons
|5
|Type de souris
|Optique
|Résolution optique
|44 000 dpi
|Sans-fil
|Oui
|Poids
|51g
|Utilisation
|Gamer
|Nombre de boutons
|5
|Type de Roulette
|Bidirectionnelle
|Lateralité
|Souris pour droitier
|Trackball
|Non
|Souris verticale
|Non
|Type de souris
|Optique
|Résolution optique
|44 000 dpi
|Sans-fil
|Oui
|Interface avec l'ordinateur
|USB
|Logiciel compagnon
|Logitech G HUB
|Autonomie
|95h
|Largeur
|118.4mm
|Profondeur
|61.2mm
|Poids
|51g
|Rétro-éclairage
|Non