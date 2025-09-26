La disposition des boutons ne change pas : clic gauche, clic droit, molette centrale et deux boutons latéraux placés à gauche. Les switches LIGHTFORCE, déjà introduits sur la Superlight 2, sont toujours de la partie. Ils associent la réactivité de l’optique à la sensation tactile des switchs mécaniques. Les clics sont secs, nets, nerveux, un vrai atout pour les jeux où la réactivité est clé.



Les boutons latéraux, un peu plus souples, tombent naturellement sous le pouce. En revanche, toujours pas de bouton DPI dédié. Pour changer de sensibilité à la volée, il faudra passer par le logiciel G HUB ou attribuer cette fonction à un autre bouton. Quant à la molette, elle reste sobre, avec un crantage bien marqué, plus que sur le PRO 2 Lightspeed. Son clic central, légèrement plus feutré que les autres, offre un bon retour sans jamais être envahissant.