Sortie cet été, la souris sans fil ROG Harpe II Ace nous passe enfin entre les doigts pour un test qui révèle très vite ses qualités essentielles : un design sobre et symétrique, une connectivité tri-mode et une sensibilité parfaite pour les allumés des FPS. Le mode sans fil est assuré par un dongle 2,4 GHz pour une expérience presque zéro latence.
La liste des qualités s’allonge vite pour une souris haut de gamme avec un poids très léger (48 g) et une ergonomie qui favorise aussi bien le claw grip que le fingertip grip, avec un revêtement en nylon très confortable. Comme souvent chez Asus ROG, ce mulot est orienté gaming de compétition, mais la souris convient-elle à un public plus large avec une proposition tarifaire assez élevée ?
Premières impressions : une championne de l’ultra-léger
Alors que d’autres modèles ROG optent pour un design plus excentrique, ce mulot rappelle peu ou prou le look passe-partout de ses concurrentes Logitech G Pro X Superlight et Razer Viper. Le revêtement du boîtier en nylon offre un toucher lisse et mat, un détail qui parlera à ceux qui aiment les lignes simples et la tenue en main naturelle.
La taille moyenne de cette souris s’adapte à peu près à tout type de mains, avec un positionnement pince et bout des doigts très fluide et agréable. Le constructeur annonce 100 millions de clics sur les microswitches ROG Optical. Pas de doute, la souris est faite pour durer et elle est également pensée pour les joueurs gauchers. Ce type de joueur, largement minoritaire, rapporte d’ailleurs un grand confort de jeu sur les forums Reddit, même si les boutons latéraux se situent sur le côté gauche.
Le capteur de la ROG Harpe II Ace est un ROG AimPoint Pro, un capteur optique très haut de gamme, annoncé avec une sensibilité maximale de 42 000 DPI, ce qui offre une latitude énorme pour les ajustements de sensibilité : mouvements lents et précis (sniping, retouches, travail graphique…) ou mouvements très rapides demandant une forte amplitude.
Une molette bi-directionnelle crénelée fait ressortir harmonieusement la LED RGB. Espérons seulement qu’à l’usage, cette molette ne finisse pas par se distendre et dévier de sa trajectoire, phénomène déjà constaté sur d’autres modèles de la marque.
Une comparaison avec la ROG Keris II Ace, autre modèle testé par nos soins, s’impose. La Harpe II Ace pèse 6 grammes de moins, ce qui améliore sa maniabilité de façon perceptible. Son design symétrique est plus adapté à n’importe quel style de jeu. Enfin, le revêtement en nylon biosourcé est un poil plus grippant que celui de sa grande sœur, ce qui compense l’absence de crénelure sur les côtés.
Connectivité tri-mode et précision chirurgicale
Le vrai bonheur, c’est de pouvoir exploiter le potentiel de sa souris dès les premiers clics. C’est chose faite grâce à un choix de connectique soigné, un dongle 2,4 GHz, un mode filaire et le Bluetooth BLE. Un arsenal assez complet pour des gamers qui optent le plus souvent pour le mode filaire ou le dongle. Un dongle extérieur permet de pousser la réactivité jusqu’à 8 000 Hz, un point important pour une expérience zero-lag poussée au paroxysme.
Interface logicielle
Bonne nouvelle : la configuration ne passe plus par Armoury Crate, un soft pas follement intuitif, et préfère le site web GearLink pour optimiser toutes ses performances et ses réglages dans les moindres détails. Il est possible de régler les couleurs de la molette, mais surtout l’affectation des boutons et le changement de DPI (de 100 à 42 000). Finalement, le fait de ne pas passer par le logiciel natif est un soulagement, même si GearLink est plus minimaliste en termes de réglages.
On peut tout de même ajuster la réactivité sur un tapis de souris spécifique, la luminosité de la molette RGB, l’affectation des boutons ou le changement de profil. En situation de jeu, on regrette cependant l’absence d’une interface OSD indiquant au joueur les changements de DPI, un détail qui rebutera seulement les joueurs les plus pointilleux.
Autonomie
Le constructeur avance une autonomie d’environ 100 heures sans RGB et 84 heures avec. Le chargement de la souris se fait en un éclair avec le câble fourni, avec plus de 40 % de recharge atteints dans les 20 premières minutes, selon nos propres mesures.
Expérience gaming
Avec son poids plume et sa réactivité augmentée, la Harpe II Ace est tout simplement parfaite pour un jeu nerveux, compétitif, et une expérience qui se rapproche du zéro latence. Certains joueurs switchent leurs niveaux de DPI entre deux maps, ce qui est tout à fait possible avec les boutons latéraux.
Pour les jeux testés — Aimlabs, Apex Legends et Valorant — ce mulot est parfaitement adapté et permet une précision dont la seule limite est la perception humaine. En somme, vous profitez d’une latence presque inexistante et d’un poids plume qui permet de soulever et diriger la souris avec une facilité déconcertante. Couplée à un clavier 75 %, cette souris est tout simplement parfaite en jeu, mais aussi pour les activités graphiques exigeant une grande précision.
La marque ne s’en cache pas : cette souris a été testée et approuvée par les plus grands joueurs esports du moment (Demon1, pro de Valorant, également associé à une édition limitée de la Harpe II Ace), un argument qui finira sûrement de convaincre les joueurs de FPS les plus compétitifs.
Test Asus ROG Harpe II Ace : l'avis de Clubic
Dans un domaine où les marques s’aventurent sur des designs osés et des ergonomies alternatives, la Harpe II Ace est un modèle de look passe-partout, avec une proposition ambidextre et un poids plume de 48 grammes. On note un sans-faute au niveau de la prise en main, mais aussi du revêtement en nylon bio-sourcé, pensé pour les longues sessions gaming.
Un sans-faute également au niveau de la connectique, avec un arsenal cohérent composé d’un mode filaire, d’un dongle 2,4 GHz et du Bluetooth en cas d’urgence. La prise en main est immédiate et le joueur trouve ses marques avec une précision chirurgicale, jusqu’à 42 000 DPI. Ajoutez à cela un extendeur de dongle poussant le polling rate à 8 000 Hz pour les gamers aux réflexes d’acier.
On trouve la faille de ce mulot surtout dans sa proposition tarifaire. Avec des prix dépassant souvent les 150 €, le joueur lambda devra y réfléchir à deux fois. Le gamer compétitif, quant à lui, est assuré de trouver un compagnon de jeu à la durée de vie colossale (100 millions de clics avec les switchs ROG Optical).
- Finition lisse et mat
- Logiciel intuitif
- Ultra précise et réactive
- Connectique tri-mode pratique
- Autonomie 90 heures
- Un design un poil trop sobre ?
- Pas d'interface OSD avec Gearlink
- Prix élevé
Fiche technique Asus ROG Harpe II Ace
|Type de souris
|Optique
|Résolution optique
|42000 DPI
|Sans-fil
|Oui
|Poids
|48g
|Utilisation
|Gamer
|Type de Roulette
|Bidirectionnelle
|Lateralité
|Souris ambidextre
|Trackball
|Non
|Souris verticale
|Non
|Interface avec l'ordinateur
|Bluetooth, RF 2,4 GHz
|Type de batterie
|Batterie intégrée
|Autonomie
|84h
|Longueur du câble
|2m
|Largeur
|63.9mm
|Profondeur
|126.1mm
|Rétro-éclairage
|Oui (RGB)