Dans un domaine où les marques s’aventurent sur des designs osés et des ergonomies alternatives, la Harpe II Ace est un modèle de look passe-partout, avec une proposition ambidextre et un poids plume de 48 grammes. On note un sans-faute au niveau de la prise en main, mais aussi du revêtement en nylon bio-sourcé, pensé pour les longues sessions gaming.

Un sans-faute également au niveau de la connectique, avec un arsenal cohérent composé d’un mode filaire, d’un dongle 2,4 GHz et du Bluetooth en cas d’urgence. La prise en main est immédiate et le joueur trouve ses marques avec une précision chirurgicale, jusqu’à 42 000 DPI. Ajoutez à cela un extendeur de dongle poussant le polling rate à 8 000 Hz pour les gamers aux réflexes d’acier.

On trouve la faille de ce mulot surtout dans sa proposition tarifaire. Avec des prix dépassant souvent les 150 €, le joueur lambda devra y réfléchir à deux fois. Le gamer compétitif, quant à lui, est assuré de trouver un compagnon de jeu à la durée de vie colossale (100 millions de clics avec les switchs ROG Optical).