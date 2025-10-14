Les souris dites verticales ont été pensées pour prévenir les troubles musculo-squelettiques et, en particulier, du syndrome du canal carpien. Plus ergonomiques, elles n’ont que rarement été prévues pour les joueurs… jusqu’à cette Vertical Edition de la Pro Click V2, un modèle plutôt très populaire signé d’un des poids lourds du secteur, Razer.
- Une vraie souris verticale gaming
- Sensibilité et réactivité du capteur
- Triple connectivité
- Autonomie remarquable
- Un peu lourde tout de même
- Un peu trop chère aussi
- Pas de molette débrayable
Une costaude de près de 150 grammes !
Alors que la boîte envoyée par Razer n’est pas réellement plus grosse que pour ses autres souris, vous serez sûrement surpris par le volume occupé par la Pro Click V2 Vertical Edition, si vous n’avez jamais eu de souris verticale avant. C’est effectivement un « gros bébé » de 7,9 centimètres de haut pour une « base » de 11 par 8,8 cm. De plus, dès la première prise en main, on sent que la bête a du « ventre » : elle pointe à 150 g sur la balance !
Forcément, nous sommes ici très loin des souris à destination des joueurs les plus compétitifs et qui tentent, autant que possible, de gagner le moindre gramme. Ces modèles n’accusent généralement pas plus de 50 à 60 g, mais cela n’empêche pas Razer de la considérer comme un produit pour les joueurs, car la prise en main est radicalement différente et, de ce fait, le poids n’est pas un argument aussi important.
La boîte en carton s'ouvre avec basule de tous les côtés. ©Nerces pour Clubic
La forme très originale de la souris tient bien évidemment à son orientation – verticale – que nous ne détaillerons pas ici : les photos parlent d’elles-mêmes. Il faut toutefois savoir que Razer a opté pour une conception très sobre avec un modèle entièrement noir à quelques exceptions près : le cadre de la molette est gris, de même que le cartouche central sur lequel on trouve le bouton de gestion de la sensibilité lequel sert aussi à activer les options d’intelligence artificielle.
Au niveau du pouce, les classiques deux boutons sont présents : classique pour une souris gaming, mais un peu moins pour une souris verticale. Bien vu Razer. La marque a aussi bien joué le coup pour le rangement du dongle USB que l’on glisse sous la souris : un emplacement est présent à côté des boutons prévus pour le changement de connectivité et pour l’appairage Bluetooth/HyperSpeed. Franchement, rien à redire sachant que, dans la boîte, on retrouve le câble USB de recharge.
Spécifications gaming pour une souris verticale
Le fonctionnement sans-fil de la souris est une évidence, mais il est bon de noter qu’elle peut aussi marcher en filaire. À voir si elle tourne encore une fois que la batterie aura définitivement rendu l’âme. Une éventualité qui ne devrait toutefois pas arriver de sitôt, car Razer s’est arrangé pour que l’autonomie de son produit soit proche de l’exceptionnel : après plus de deux mois de test – nous reviendrons pourquoi aussi long – nous n’avons pas consommé 45 % de la batterie !
Une autonomie remarquable qui dépend cependant de votre usage des différentes fonctionnalités. Par exemple, la Pro Click V2 Vertical Edition peut fonctionner en 2,4 GHz (HyperSpeed) autant qu’en Bluetooth, mais ce second mode est bien moins gourmand. Il est aussi possible de désactiver les (rares) LED RVB disposées par Razer. Des LED qui sont regroupées dans la base et offrent une jolie illumination (désactivable donc) de tout le pourtour de la souris.
Sous la souris, outre les boutons de connectivité et d'appairage, on retrouve le dongle USB-A et son petit logement. Pratique. ©Nerces pour Clubic
L’atout du 2,4 GHz sur le Bluetooth réside dans une meilleure réactivité, d’autant que – souris gaming oblige – Razer a mis le paquet sur les spécifications techniques avec un taux d’interrogation classique de 1 000 Hz, mais surtout une réactivité qui peut grimper jusqu’à 30 000 points par pouce. De base, elle est toutefois calée sur une valeur plus « normale » de 1 600 ppp, mais il est possible d’ajuster les choses de 400 à 30 000 ppp par pas de 50 ppp. Impeccable.
Razer avance aussi les valeurs d’accélération de 50 G et une vitesse de 550 IPS. Des indications qui ne parleront peut-être pas à tous, mais qui confirment le positionnement gaming de la souris. Enfin, pour ce qui est des boutons, nous pouvons confiance pour des switchs de qualité à la durée de vie impeccable : ils sont prévus pour 60 millions de clics.
Et à l’usage, ça donne quoi ?
Au-delà de l’élégance de la souris et de ses performances techniques, il nous fallait bien sûr voir à quel point la Pro Click V2 Vertical Edition est un produit de qualité réellement agréable à utiliser. Pour ce faire, nous avons pris notre temps et alors qu’une souris se teste souvent en une quinzaine de jours, trois semaines pour les plus délicates, nous avons ici employé le modèle de Razer pendant plus de deux mois non-stop dans le but 1/ de nous habituer et 2/ de vous faire un retour précis.
D’abord, inutile de se le cacher, les néophytes de la souris verticale seront décontenancés. Chez Clubic, nous en avons déjà essayé plusieurs modèles, mais jamais avec l’ambition de réellement jouer avec, en tout cas sur des titres dits nerveux. Au bout d’une semaine, nous avions parfaitement en main la souris et nous n’avions plus aucun problème pour tout ce qui est manipulation classique avec gestion des fenêtres, des fonctions de zoom ou des molettes dans nos applications.
USB-C et boutons de pouce, mais dommage, la molette n'est pas débrayable. ©Nerces pour Clubic
C’est déjà un excellent point, car à ce niveau la Pro Click V2 Vertical Edition est effectivement une souris tout à fait recommandable, précise et confortable comme Razer en fait la réclame. Nous avons déjà évoqué son excellente autonomie, mais la contrepartie est donc un modèle un peu lourd qui implique de faire le deuil du repositionnement rapide en soulevant et replaçant la souris au centre du tapis : pour palier ce manque, il faut s’habituer à un réglage de sensibilité plus élevé.
C’est en tout cas l’orientation que nous avons choisie et, au bout d’une semaine donc, nous n’avions plus réellement de problème à ce niveau. De la même manière, sur des jeux calmes et posés comme Europa Universalis 5 (chut… il n’est pas encore sorti !), il n’y a aucun problème. En revanche, pour ce qui est des FPS, cette première semaine aura été un véritable fiasco. Nous avions toujours toutes les peines du monde à nous montrer efficace en ligne.
Nous avons donc enchaîné les semaines d’utilisation et des joueurs plus jeunes seront sans doute plus rapides que nous, il faut reconnaître que les sensations arrivent petit à petit. Le confort au niveau de l’avant-bras est réel, mais surtout dans les jeux les plus nerveux, nous avions toujours tendance à vouloir forcer pour reprendre notre ancienne position, entraînant erreurs de visée sur erreurs de visée. Il a clairement fallu réapprendre à jouer.
Disons que nous avons mis un petit mois pour, enfin, commencer à « oublier » les souris classiques et à nous montrer plus précis, mais aussi et surtout plus à l’aise avec la Pro Click V2 Vertical Edition. Ce n’est finalement pas si terrible, mais il nous faut émettre un bémol : au bout d’un mois, nous étions certes plus à l’aise avec une belle progression sur ces quatre semaines, mais les choses se sont ensuite tassées et la progression sur le second mois a été bien plus lente.
Pour le reste, Synapse V3 est un peu lourd, mais très complet. ©Nerces pour Clubic
Enfin, n’oublions pas que la souris est de taille standard, mais que du fait de sa forme, elle sera peu confortable pour les (très) grandes et les (très) petites mains. Ces dernières auront aussi à supporter un poids de 150 g. Reste que Razer a fait un formidable travail pour que la souris verticale soit un vrai accessoire de joueur, même s’il faut une fois encore, en passer par la lourdeur du logiciel Synapse pour exploiter/ajuster toutes les fonctions avec un parfum d’IA parfaitement inutile.
Razer Pro Click V2 Vertical Edition : l'avis de Clubic
Une souris verticale, c’est théoriquement l’assurance d’un grand confort en usage intensif. Cette position ne convient toutefois pas à tous et nécessite un certain temps d’adaptation. De plus, il faut reconnaître qu’avec la Pro Click V2 Vertical Edition, Razer a eu la main lourde, sans mauvais jeu de mots. En effet, elle accuse 150 g et si ce n’est pas aussi gênant que sur une souris traditionnelle, cela rend la phase d’adaptation encore un peu plus longue.
Pour autant, difficile de trouver de réels défauts au remarquable design et à la conception ingénieuse d’une souris dotée de fonctionnalités proches de la perfection, d’une ergonomie impeccable et d’un capteur aussi réactif qu’il est sensible. La glisse ne pose guère de problème et les boutons, comme toujours chez Razer, sont agréables. Pour ne rien gâcher, triple connexion et remarquable autonomie sont au menu. Enfin, une souris verticale se pose comme un véritable compagnon de jeu. Il était temps !
- Une vraie souris verticale gaming
- Sensibilité et réactivité du capteur
- Triple connectivité
- Autonomie remarquable
- Un peu lourde tout de même
- Un peu trop chère aussi
- Pas de molette débrayable
Fiche technique Razer Pro Click V2 Vertical Edition
|Nombre de boutons
|8
|Type de souris
|Optique
|Résolution optique
|30000 dpi
|Sans-fil
|Oui
|Poids
|150g
|Utilisation
|Bureautique, Gamer
|Nombre de boutons
|8
|Type de Roulette
|Bidirectionnelle
|Lateralité
|Souris pour droitier
|Souris verticale
|Oui
|Type de souris
|Optique
|Résolution optique
|30000 dpi
|Sans-fil
|Oui
|Interface avec l'ordinateur
|Bluetooth, USB Type C, RF 2,4 GHz
|Logiciel compagnon
|Razer Synapse 3
|Polling Rate
|1000 Hz
|Assistée par IA
|Oui
|Type de batterie
|Batterie intégrée
|Autonomie
|6mois
|Longueur du câble
|1.2m
|Largeur
|88mm
|Profondeur
|111mm
|Poids
|150g
|Rétro-éclairage
|Oui (RGB)
Les alternatives à la souris Razer Pro Click V2 Vertical Edition :
- Recharge sans fil fiable et continue
- Surface de charge élargie et design plus fin
- Installation simple, sans logiciel ni configuration
- L'ergonomie, la finition et les matériaux
- Le silence de fonctionnement
- La précision du pointeur et des molettes