Une souris verticale, c’est théoriquement l’assurance d’un grand confort en usage intensif. Cette position ne convient toutefois pas à tous et nécessite un certain temps d’adaptation. De plus, il faut reconnaître qu’avec la Pro Click V2 Vertical Edition, Razer a eu la main lourde, sans mauvais jeu de mots. En effet, elle accuse 150 g et si ce n’est pas aussi gênant que sur une souris traditionnelle, cela rend la phase d’adaptation encore un peu plus longue.

Pour autant, difficile de trouver de réels défauts au remarquable design et à la conception ingénieuse d’une souris dotée de fonctionnalités proches de la perfection, d’une ergonomie impeccable et d’un capteur aussi réactif qu’il est sensible. La glisse ne pose guère de problème et les boutons, comme toujours chez Razer, sont agréables. Pour ne rien gâcher, triple connexion et remarquable autonomie sont au menu. Enfin, une souris verticale se pose comme un véritable compagnon de jeu. Il était temps !