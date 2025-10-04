Que vaut le nouveau millésime de la souris MX Master de Logitech ? La MX Master 4 débarque sur le marché avec une promesse claire : transformer les gestes du quotidien en actions plus rapides grâce à un retour haptique (ces vibrations comme sur les manettes de jeu de PlayStation et Xbox) et à des raccourcis via une roue contextuelle, l'Actions Ring, pensée pour accélérer l’accès aux fonctions les plus utilisées du système d’exploitation et de vos logiciels préférés. Sur le papier, c’est l’ultime souris de bureau. Dans la vraie vie, gagne-t-on vraiment du temps avec ? La réponse dans notre test.

Déballage et mise en route

Pas de chichis dans la boîte en carton recyclé : j'y ai retrouvé la souris et le dongle Logi Bolt au format USB Type-C. Bonne nouvelle si vous travaillez en open space saturé d’ondes, Logitech annonce une connectivité deux fois plus robuste qu’auparavant grâce à une nouvelle puce et à un placement d’antenne revu. Le tout fonctionne aussi en Bluetooth, et l’appairage multi-appareils Easy-Switch est toujours de la partie. Si votre machine n’a que de l’USB-A, prévoyez un adaptateur (non fourni). Il y a juste un absent : le câble USB-C. Ce n'est pas un peu mesquin Monsieur Logitech ?