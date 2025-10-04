L'entreprise suisse fait évoluer sa souris de bureau iconique. La MX Master 4 reprend l’ergonomie et l’endurance de la 3S, ajoute un retour haptique sous le pouce et une Actions Ring pour gagner du temps dans les applis du quotidien, le tout avec une connectivité Bolt plus robuste. J'ai passé un mois avec ce "mulot" premium, voici ce que j'en pense.
- L'ergonomie, la finition et les matériaux
- Le silence de fonctionnement
- La précision du pointeur et des molettes
- La zone haptique parfaitement intégrée
- Les vis apparentes pour un démontage facile
- Le bouton Gestes ne tombe pas vraiment sous le pouce
- Le retour haptique dispensable à ce jour
- Toujours pas de modèle pour gaucher
Que vaut le nouveau millésime de la souris MX Master de Logitech ? La MX Master 4 débarque sur le marché avec une promesse claire : transformer les gestes du quotidien en actions plus rapides grâce à un retour haptique (ces vibrations comme sur les manettes de jeu de PlayStation et Xbox) et à des raccourcis via une roue contextuelle, l'Actions Ring, pensée pour accélérer l’accès aux fonctions les plus utilisées du système d’exploitation et de vos logiciels préférés. Sur le papier, c’est l’ultime souris de bureau. Dans la vraie vie, gagne-t-on vraiment du temps avec ? La réponse dans notre test.
Déballage et mise en route
Pas de chichis dans la boîte en carton recyclé : j'y ai retrouvé la souris et le dongle Logi Bolt au format USB Type-C. Bonne nouvelle si vous travaillez en open space saturé d’ondes, Logitech annonce une connectivité deux fois plus robuste qu’auparavant grâce à une nouvelle puce et à un placement d’antenne revu. Le tout fonctionne aussi en Bluetooth, et l’appairage multi-appareils Easy-Switch est toujours de la partie. Si votre machine n’a que de l’USB-A, prévoyez un adaptateur (non fourni). Il y a juste un absent : le câble USB-C. Ce n'est pas un peu mesquin Monsieur Logitech ?
L'intérieur de l'emballage de la souris MX Master 4 est plutôt minimaliste. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Côté logiciel, l’utilitaire Logi Options+ reconnaît immédiatement la souris et débloque l’Actions Ring, une roue contextuelle qui s’affiche à l’écran : capture d’écran, commandes multimédias, outils Adobe Creative Cloud ou Microsoft Office… On configure tout en quelques clics, avec des profils préréglés et téléchargeables dans une sorte de store Logitech. On peut même remplacer la roue Actions Ring par des automatisations Smart Actions prêtes à l’emploi pour, par exemple, lancer rapidement votre écosystème de travail le matin en arrivant au bureau, démarrer des IA ou afficher tous vos réseaux sociaux d'un seul clic.
Design et ergonomie
On ne bouscule pas une icône : la silhouette de la MX Master reste inchangée. Le gabarit remplit bien la main, la molette MagSpeed demeure un régal (défilement fulgurant en mode libre, précision en cranté) et la molette horizontale est toujours là pour naviguer dans une timeline ou des feuilles Excel. Les clics sont feutrés, les patins glissent avec ce naturel qu’on adore, et la nouvelle matière du châssis est plus agréable au toucher tout en réduisant encore le bruit des clics.
La prise en main est vraiment bluffante : c'est granuleux sous le pouce, texturé sous la paume et ferme sous l’index et le majeur, avec un petit effet plastique transparent à l'extrémité des deux boutons principaux du plus bel effet. Un objet agréable à manipuler qui nous rappelle pourquoi l'être humain est doté d'un sens du toucher.
La zone haptique, placée sous le pouce, constitue le premier vrai bouleversement. La vibration est propre, nette, réglable, et elle accompagne par défaut l’ouverture de l’Actions Ring. En revanche, l’accès à la fonction Gesture (Gestes en français) qui s’effectuait sur la MX Master 3S via le bouton aujourd’hui doté du retour haptique a changé de place. En effet, un troisième bouton apparaît désormais dans l’alignement des touches avant/arrière : en le maintenant et en déplaçant la souris, vous déclenchez des raccourcis système. Une fonction toujours utile, mais entachée d’un léger défaut ergonomique : le bouton tombe moins naturellement sous le pouce qu’avant, un détail qui comptera au quotidien.
Sous le capot, on retrouve le capteur laser 8 000 points par pouce (DPI) de la MX Master 3S, toujours aussi précis et fonctionnant presque partout, y compris sur du verre. Et petit signe des temps, des vis apparentes sous la souris facilitent le démontage pour pouvoir changer la batterie ou effectuer une réparation basique. Un bon point réparabilité/durabilité. En revanche, toujours pas de version pour gauchers.
À l’usage
Si la MX Master 4 évolue peu par rapport à la 3S, reste alors la question qui intrigue : a-t-on vraiment besoin du retour haptique sur une souris ? Après quatre semaines d’utilisation quotidienne, ma réponse sera nuancée. Oui, le retour haptique vaut le coup parce que l’intégration technique est parfaitement réussie.
Le pouce trouve naturellement le panneau haptique à la matière très agréable. En appuyant dessus, l’Actions Ring apparaît rapidement et les retours sont subtils. Besoin d’une capture d’écran ? Pressez le bouton haptique sous le pouce droit pour faire apparaître la roue et déclenchez votre screenshot. Envie d’écouter votre musique ? Même geste en haut de la roue, à midi. Le matin, d'un clic dans l'Actions Ring, je peux lancer un onglet de mon navigateur directement sur la homepage de Clubic, un autre sur le tableau des sujets à venir et encore un autre sur notre outil de statistiques. Je gagne du temps, mais ça reste toutefois à la marge, et je ne suis pas pour autant devenu l'employé du mois juste en changeant de souris.
Le logiciel Logi Options+ permet de personnaliser ces actions pour le système ou vos applis préférées, avec des modèles prédéfinis pour Adobe Creative Cloud, Office, Spotify ou, encore, VLC. C’est convaincant et ça réduit les micro-déplacements du curseur quand tout est bien paramétré. Signalons que vous pouvez bien entendu attribuer n’importe quel raccourci système, ainsi que des Actions Ring ou Smart Actions, à la plupart des boutons de la souris.
L'Actions Ring se déclenche par défaut via le bouton haptique de la MX Master 4 et permet d'accéder à une roue contenant de nombreuses fonctions et outils de l'OS et de ses logiciels. Tout est paramétrable via l'utilitaire Logi Options+. L'Actions Ring est depuis un bon mois accessible sur la plupart des produits MX de Logitech. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Non, le retour haptique ne justifie pas à lui seul un changement de souris : les OS et la plupart des applications ne gèrent pas nativement ces retours tactiles. On dépend donc beaucoup des profils de Logitech et de ses automatisations maison. Résultat : si vous avez déjà une MX Master 3/3S (elle aussi compatible avec Actions Ring depuis août), la 4 ne vous fera pas spécialement gagner plus de temps au quotidien.
Pour le reste, c’est la MX Master qu’on aime : défilement ultra-rapide avec la molette MagSpeed, molette horizontale fidèle au poste même si cette dernière reste moins naturelle à utiliser que la verticale (petit point à améliorer pour une éventuelle 4S : la rendre cliquable et lui ajouter la fonction Gestures).
La connexion sans fil est stable, en Bluetooth comme en Bolt (à privilégier dans les environnements saturés). Pour établir la liaison Bolt, il faut toutefois absolument passer par l’appli Logi Options+. La fonction multi-appareils (Easy-Switch) marche quant à elle toujours sans accroc, les télétravailleurs apprécieront de jongler entre leur PC de bureau et celui du domicile sans devoir changer de souris et d'un seule pression sur le discret bouton positionné sous la MX Master 4.
Enfin, reste un dernier point fort : l'autonomie. Avec jusqu’à 70 jours d'utilisation annoncés sur une seule charge, la MX Master 4 fait partie de ces produits qu'on utilise le plus naturellement du monde en oubliant qu'ils fonctionnent à l'électricité (si ça pouvait être le cas pour nos smartphones et montres connectées). En pratique, la 3S tenait déjà longtemps, la 4 confirme les énormes qualités de sa devancière.
Après un mois d’utilisation, je n'ai toujours pas eu à la recharger alors que je l'utilise tous les jours ouvrés pour travailler (plus quelques heures le week-end) et je suis encore à 70% d'autonomie sur l’indicateur de charge dans Options+ (95% au départ). Bref, cette souris sans fil tiendra facilement 3 à 4 mois sans avoir à passer par la case recharge.
À ce propos, la recharge s'effectue toujours via le connecteur USB-C situé à l'avant de la MX Master 4 et vous pouvez bien entendu continuer à l'utiliser pendant qu'elle fait le plein d'énergie. Pour les têtes en l'air qui auraient oublié de recharger leur mulot avant un rendez-vous important, Logitech annonce 3 heures de travail récupérées pour 1 minute de charge. Aucune excuse de ce côté-là.
À la question : faut-il acheter la nouvelle Logitech MX Master 4 ? Ma réponse est plutôt claire. Si vous n’avez pas encore de souris de bureau ou si vous utilisez un modèle un peu daté : foncez sans hésiter. À 129,99€, la MX Master 4 reste la référence premium du marché avec une connectivité plus fiable, une ergonomie quasi-parfaite et un logiciel qui peut faire gagner du temps au quotidien.
En revanche, si vous êtes déjà équipé d’une MX Master 3 ou 3S, autant patienter. Attendez que la prise en charge du retour haptique se généralise ou que votre fidèle souris rende l’âme avant d’envisager le switch. Sauf si vous êtes un adepte du tout-raccourci et de l’automatisation à outrance : dans ce cas précis, le passage à la MX Master 4 peut éventuellement se justifier.
Enfin, soulignons les efforts de Logitech en matière de durabilité : aluminium bas carbone, plastiques recyclés, vis apparentes pour faciliter les réparations… La marque prouve au marché qu’on peut concevoir un produit tech de qualité, innovant et responsable. Et rappelons-le : ce qui a fait le succès des générations précédentes reste inchangé. Capteur 8K ultra-précis, molette MagSpeed fluide et silencieuse… rien n’a bougé, et c’est tant mieux.
Fiche technique Logitech MX Master 4
|Nombre de boutons
|6
|Type de souris
|Laser
|Résolution optique
|8 000 ppp
|Sans-fil
|Oui
|Poids
|150g
|Utilisation
|Bureautique
|Nombre de boutons
|6
|Type de Roulette
|Bidirectionnelle
|Lateralité
|Souris pour droitier
|Trackball
|Non
|Souris verticale
|Non
|Souris silencieuse
|Non
|Type de souris
|Laser
|Résolution optique
|8 000 ppp
|Sans-fil
|Oui
|Interface avec l'ordinateur
|Bluetooth
|Logiciel compagnon
|Logi Options+
|Compatible dongle Logi Bolt
|Oui
|Bluetooth Low Energy
|Oui
|Type de batterie
|Batterie intégrée
|Autonomie (Logi Bolt)
|70jour(s)
|Largeur
|88.35mm
|Profondeur
|128.15mm
|Poids
|150g
|Rétro-éclairage
|Non