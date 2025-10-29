« Devenez la version la plus mortelle de vous-même ». Ils ont le sens de la formule chez Razer ! Il est vrai que la Deathadder V3 Pro est considérée comme une excellente souris pour joueurs exigeants : on peut donc espérer que la marque a fait encore mieux avec cette nouvelle version dotée d’un capteur à la sensibilité 50 % plus élevée !
Moins de 60 grammes de précision pure ?
Deux coloris pour deux ambiances, la Deathadder V4 Pro arrive, comme sa petite sœur, en noir ou en blanc. Dans les deux cas, la sobriété reste de mise et un coup d’œil à nos quelques photos devrait rassurer les amateurs de simplicité à la sauce Apple : en dehors d’un logo Razer très discret sur le dos de la souris, il n’y a pour ainsi dire rien à signaler, aucun détail agressif, aucun élément disgracieux pour casser le style très neutre de la souris.
Autant le dire tout de suite, il n’est d’ailleurs pas question de la moindre LED – donc de RVB – sur la souris à l’exception à peine repérable d’un témoin de contrôle sur le devant : il se met à légèrement clignoter pour indiquer que la souris est en fonctionnement et se coupe pour marquer son passage en veille, laquelle est ajustable, mais intervient rapidement afin de préserver la batterie.
La base « hémisphérique » est pratique et bien pensée. ©Nerces pour Clubic
Rien de bien extraordinaire à signaler côté design donc avec deux boutons principaux, une molette non débrayable, deux boutons au niveau du pouce et un bouton de réglage de la sensibilité situé sous la souris. Notons aussi la présence de deux larges patins de glisse mais – hélas – aucun élément de rechange pour les remplacer. Notons la présence d’un port USB-C sur l’avant du mulot : il va de pair avec le câble USB-A vers C fourni… enfin, pas tout à fait.
Razer livre effectivement un dongle USB que l’on peut relier au PC grâce à ce câble. Un dongle qui ajoute des fonctionnalités supplémentaires sur lesquelles nous reviendrons vite. Terminons ce tour d’horizon en évoquant, tout de même, les dimensions d’une souris proche de sa petite sœur : 128 millimètres de long pour 68 mm de large et une hauteur maximale de 44 mm, la souris tient bien dans la main… pour un poids de seulement 56 g.
45 000 points par pouce et 85G
Razer n’est pas la première à descendre sous les 60 g sans recourir aux structures en nid d’abeille, mais cela reste une belle performance… pour qui est à la recherche de la souris la plus légère possible. De la même manière, l’autre prouesse de Razer n’intéressera pas tout le monde puisque le fabricant intègre maintenant un capteur Focus Pro dit de 2ᵉ génération. Il est conçu par Razer et se propose d’atteindre une sensibilité de 45 000 points par pouce.
Les trois LED de la base renseignent efficacement sur le bon fonctionnement de la souris. ©Razer
Rappelons que le Focus Pro de la Deathadder V3 Pro se « contentait » de 30 000 ppp, soit une augmentation de 50 % en deux ans pour Razer ! Histoire de faire bonne mesure, on parle d’une accélération de 85G (contre 70G) et d’une vitesse de 900 pouces par seconde quand la V3 Pro était limitée à 750 ips. Pour remettre les choses en perspective, rappelons que 900 ips revient à déplacer la souris à plus de 90 km/h… autant dire qu’il sera difficile de faire décrocher le capteur !
Sur le papier, Razer a donc mis les petits plats dans les grands pour renouveler une Deathadder V3 Pro qui avait déjà souligné une remarquable montée en gamme. Vous allez nous dire, il manque une information clé pour les joueurs pro, le taux d’interrogation ou polling rate dans la langue de Shakespeare. Eh bien, « déception », car Razer ne progresse cette fois pas le moins du monde : il faut dire que les 8 000 Hz de la Deathadder V3 Pro auraient été difficiles à battre.
La V4 Pro propose donc la même limite qui, comme sur la génération précédente, n’est atteinte que si la base est utilisée. On parlera ici d’un dongle donc, un dongle « hémisphérique », comme s’amuse à le dire Razer pour souligner la jolie forme adoptée. Un dongle plus esthétique, plus fonctionnel aussi puisqu'il intègre trois petites LED capables de prendre six couleurs pour informer de la qualité de la connexion, de l’autonomie de la batterie et du polling rate. Bien vu.
Et à l’usage, ça donne quoi ?
Au-delà des caractéristiques techniques, c’est en main que l’on juge une souris et force est de constater que, comme à chaque fois quand on est habitué à un modèle de plus de 80 g, les 56 g de la Deathadder V4 Pro paraissent presque trop légers. En réalité, on s’habitue vite et on retient surtout l’excellente ergonomie d’une souris dont la forme n’a que très peu été modifiée : les droitiers seront ravis, car la Deathadder est depuis longtemps une valeur sûre.
Une molette non-débrayable basique et un logo Razer… qui ne s'illumine pas ! ©Nerces pour Clubic
Les droitiers seulement car, hélas, il ne semble pas question de distribuer de version pour gauchers. Il faut dire que ces derniers – comme votre dévoué – ont depuis fort longtemps appris à manipuler les mulots de leur « mauvaise main ». Pas plus de reproches à formuler à l’encontre de la position ou de la forme/taille des boutons de pouce. Autre point commun avec la V3 Pro, la présence d’une plaque d’autocollants pour plus de grip : nous n’en ressentons pas le besoin.
Au niveau des switches, on parle de 4ᵉ génération – avec 100 millions de clics garantis, soit 10 millions de plus que sur la V3 Pro – mais avouons que nous n'avons pas ressenti de différence… si ce n’est des nuisances sonores en nette augmentation. Une impression de résonance désagréable intervient au moindre clic et, même si c’est une question de goût, nous sommes déçus de voir un tel changement : sans doute un effet de bord de la quête de la légèreté !
Pour le reste, il n’y a pas grand-chose à souligner. La souris est ultra-réactive, très précise et la glisse est impeccable. On prend un grand plaisir à l’utiliser, et ce, même sur des sessions de plusieurs heures. Pas de fatigue, pas de transpiration à déplorer, mais on regrette tout de même que la molette soit un modèle basique et que le bouton de changement de sensibilité soit sous la souris. Enfin, pour le logiciel, c’est un classique : Razer Synapse.
Toutes les options attendues sont au rendez-vous : c’était le cas avec la Deathadder V3 Pro, on voyait mal Razer proposer moins. La sensibilité s’ajuste donc de 100 à 45 000 ppp, et ce, par pas de 1 ppp. Pour le polling rate, on peut choisir 125, 500, 1K, 2K, 4K ou 8K Hz et un système dynamique – largement personnalisable – de la vitesse est activable. On peut aussi choisir divers seuils de mise en veille et la hauteur de perte de suivi. Classique, mais efficace.
Pour le reste, Synapse V3 est un peu lourd, mais très complet. ©Nerces pour Clubic
Un ultime commentaire avant de conclure pour parler autonomie. De base – comprenez à 1 000 Hz de polling rate – celle-ci est excellente et les 150 heures annoncées par Razer devraient être au rendez-vous. Attention en revanche si vous optez pour le 8 000 Hz : nous avons alors noté une baisse de l’autonomie au moins trois fois plus rapide.
Razer Deathadder V4 Pro : l'avis de Clubic
Voilà bien une conclusion comme il en arrive de plus en plus souvent dans le monde de la tech en général et des accessoires gaming en particulier. En effet, nous n’avons à la base pas d’énormes reproches à faire à l’encontre de Razer et de sa Deathadder V4 Pro qui prend plutôt bien la suite de la V3 Pro comme souris à destination des joueurs « exigeants ».
Le capteur est encore amélioré pour une sensibilité et une réactivité à peine humaines et l’ergonomie générale de la bête – pourvu que vous soyez droitier – est impeccable avec une forme agréable et un parfait placement des boutons d’action. La glisse est excellente et le dongle USB « hémisphérique » est un outil bien pratique. Au final, on pourrait croire que Razer signe là un produit sans aucun défaut.
Hélas, il n’en est rien. L’absence de version pour gauchers est bien sûr un handicap, de même que le clic résonnant des boutons, mais il s’agit de défauts faciles à identifier. Non, là où le bât blesse, c’est du côté du prix. La Deathadder V3 Pro était déjà critiquée sur ce point, mais rien n'a changé et la V4 Pro se retrouve donc à 180 euros, prix public conseillé. Dur.
