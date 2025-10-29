Voilà bien une conclusion comme il en arrive de plus en plus souvent dans le monde de la tech en général et des accessoires gaming en particulier. En effet, nous n’avons à la base pas d’énormes reproches à faire à l’encontre de Razer et de sa Deathadder V4 Pro qui prend plutôt bien la suite de la V3 Pro comme souris à destination des joueurs « exigeants ».

Le capteur est encore amélioré pour une sensibilité et une réactivité à peine humaines et l’ergonomie générale de la bête – pourvu que vous soyez droitier – est impeccable avec une forme agréable et un parfait placement des boutons d’action. La glisse est excellente et le dongle USB « hémisphérique » est un outil bien pratique. Au final, on pourrait croire que Razer signe là un produit sans aucun défaut.

Hélas, il n’en est rien. L’absence de version pour gauchers est bien sûr un handicap, de même que le clic résonnant des boutons, mais il s’agit de défauts faciles à identifier. Non, là où le bât blesse, c’est du côté du prix. La Deathadder V3 Pro était déjà critiquée sur ce point, mais rien n'a changé et la V4 Pro se retrouve donc à 180 euros, prix public conseillé. Dur.