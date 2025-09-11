Samsung fait le pari audacieux de mettre un pied dans la 3D sans lunettes sur votre bureau, via un écran gamer 4K avec une fréquence de 165 Hz, l'idéal pour les gamers qui font la course à la qualité, mais qui ne sont pas des grands compétiteurs de FPS. J'ai testé cet écran pendant 1 semaine entière, remplaçant mon moniteur habituel, mon avis est tranché.