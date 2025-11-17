Un écran gaming, ça peut rapidement monter en termes de prix. Le AOC 25G4SXU propose toutefois un compromis intéressant, surtout pour les joueurs de FPS. CS2, Call Of Duty, Battlefield 6, tous bénéficieront d'une fluidité optimale avec cet écran gamer à moins de 200 euros.
- Fréquence jusqu'à 310 Hz
- Pied simple et pas trop encombrant
- Bordures assez minces
- Menu OSD complet et qui ne disparaît pas au bout de 10 secondes
- Viseur et zoom central pour sniper
- Connectique très complète
- Delta E assez élevé
- Full HD sur 24,5 pouces, on voit les pixels
- Réglages via quatre boutons au lieu d'un joystick
Dans le monde du gaming, certains privilégient la qualité d'image, les autres, la réactivité. Si les dalles 4K Ultra HD ont fait leur apparition il y a quelques années, offrant toujours de meilleures performances, elles restent très onéreuses. Cet écran de chez AOC promet une fluidité optimale, avec une définition Full HD, qui devrait suffire à la plupart des gamers.
AOC 25G4SXU : nos mesures
Performances
Avec sa dalle Fast IPS capable de grimper jusqu’à 310 Hz en DisplayPort (et 240 Hz via HDMI), l’AOC 25G4SXU entre dans le cercle restreint des moniteurs ultrarapides à petit prix. Une caractéristique rare dans cette gamme tarifaire, qui le positionne comme une solution sérieuse pour les joueurs compétitifs.
L'input lag sur le AOC 25G4SXU
|Input lag
|Valeur
|Moyenne*
|10 ms
|Minimum
|8,3 ms
|Maximum
|11,5 ms
*Moyenne établie sur 200 mesures.
Nos mesures montrent toutefois une réactivité perfectible en sortie de boîte : le temps de réponse moyen (GtG) s’établit à 5,5 ms, avec un pic à 9,1 ms. Aucune des transitions mesurées ne descend sous la milliseconde.
Temps de réponse sur le AOC 25G4SXU
|Mesure GtG
|Valeur
|Temps de réponse moyen : 5,5 ms
|Temps de réponse maximum : 9,1 ms
|Overshoot moyen : 0,0 %
|Overshoot maximum : 0,0 %
|Nombre de transitions ≤ 1 ms : 0 %
Les mesures ont été réalisées avec l'overdrive désactivé.
Côté latence, l’input lag moyen atteint 10 ms sur 200 mesures, un score raisonnable pour un écran de cette gamme, même s’il reste en retrait par rapport à certains modèles OLED ou TN taillés pour l’e-sport. La bonne nouvelle, c’est l’absence totale d’overshoot (0 %) lorsque l'overdrive est désactivé, ce qui signifie qu’il n’y a aucun effet de ghosting inversé ou d’artéfact visible.
Qualité d'image
Pour un moniteur orienté eSport, l’AOC 25G4SXU délivre des performances visuelles tout à fait solides. Il s'appuie sur une dalle Fast IPS Full HD de 24,5 pouces, capable d’atteindre une luminance maximale de 567 cd/m² en HDR (APL 10 %) et 449 cd/m² en SDR. Ces valeurs permettent un bon confort d’utilisation en environnement lumineux, et même une lecture correcte des contenus HDR, bien que le contraste natif de 1 267:1 limite naturellement la profondeur des noirs.
|En bref : nos mesures sur le AOC 25G4SXU
|Pic lumineux SDR (APL 10 %)
|438 cd/m²
|Pic lumineux HDR (APL 10 %)
|567 cd/m²
|Pic Lumineux HDR (APL 100 %)
|562 cd/m²
|Contraste natif
|1267:1
|Température de couleurs
|6 282 K
|Delta E moyen / max SDR
|3.46 / 8.61
|Delta E moyen / max HDR
|3.17 / 7.85
Pour connaitre nos mesures plus en détail, consultez les deux sections dépliantes ci-dessous.
Cliquez ici pour voir nos mesures SDR
Le rendu des couleurs, en sortie de boîte, est satisfaisant sans être parfait. La température de couleur moyenne de 6 282 K assure un rendu globalement neutre tandis que la courbe gamma montre quelques décrochages, rien de grave cependant.
En SDR, nous avons relevé un delta E moyen de 3,46, avec des écarts qui peuvent grimper jusqu’à 8,61 sur certaines teintes, notamment les gris clairs.
La suite de nos mesures en HDR
L’AOC 25G4SXU ne révolutionne pas l’image, mais il propose une base solide, efficace et équilibrée pour le jeu compétitif, un peu moins pour les jeux où l'immersion est reine avec l'HDR.
En HDR, le delta E s’améliore légèrement avec une moyenne à 3,17 et un maximum à 7,85, signe d’un traitement un peu plus équilibré, mais encore perfectible pour les usages exigeants en matière de fidélité colorimétrique.
La courbe EOTF en HDR s'affiche avec un décalage notable jusqu'à atteindre 60 % de luminance, traduisant un éclaircissement des détails dans les basses lumières. Le pic lumineux ne dépasse pas, quant à lui, les 570 cd/m².
Enfin, la couverture colorimétrique des espaces WCG est bonne, sans être exceptionnelle. Cet écran couvre ainsi 64 % de l'espace BT.2020 et 86 % de l'UHDA-P3.
Nos impressions sur le rendu à l'image
Le rendu à l'image n'est pas mauvais, toutefois, on voit rapidement que c'est une dalle Full HD. La définition reste correcte pour un écran de 24,5 pouces très précisément. Cependant, on peut aisément voir les pixels sur ce type de dalle avec une telle définition.
Le gros avantage de cet AOC 25G4SXU, c'est qu'il offre un taux de rafraîchissement de 300 Hz natif, avec la possibilité de l'overclocker jusqu'à 310 Hz. Une aubaine pour jouer à CS2, avec une réactivité optimale. Plus la fluidité est importante, moins il y a de flou de mouvement.
En revanche, sur la colorimétrie, on peut remarquer à l'œil nu quelques défauts. Les couleurs sont parfois trop saturées, et la dalle a tendance à tirer vers le vert sur certains tons de couleur.
Pour un usage classique de gaming toutefois, ce n'est pas dérangeant. On peut également ajouter que la luminosité de la dalle est convenable, même dans des environnements sombres. J'ai pu jouer à Farming Simulator de nuit avec cette dalle, sans problème de visibilité. Il faut en revanche monter la luminosité à fond.
Expérience au quotidien
Audio
Le constructeur a fait le choix de ne pas doter son écran de haut-parleurs intégrés. C'est sans aucun doute mieux ainsi, afin de réduire le coût de ce qui aurait, dans tous les cas, proposé une qualité audio on ne peut plus médiocre.
Il est en revanche possible de brancher un casque en Jack 3,5 mm sur un connecteur situé au dos de l'écran, à côté des ports HDMI.
Interface et fonctionnalités
L'interface de paramétrage de l'écran est assez simple. Elle permet de régler la dalle facilement, et indique quelques informations clés juste sous le logo du constructeur. On y retrouve :
- La définition
- Le taux de rafraîchissement
- Le préréglage d'affichage sélectionné
- Le niveau de luminosité
- L'entrée vidéo sélectionnée
L'ensemble des réglages se fait via les boutons, situés au-dessous de l'écran. C'est plutôt pratique, mais la solution du joystick au dos plaira davantage à certains utilisateurs.
Divers modes de jeu sont disponibles, on y retrouve les modes Standard, FPS, RTS, Course, ainsi que des préréglages à personnaliser, au nombre de trois.
Une petite attention particulière de la part d'AOC, le menu OSD reste actif pendant un maximum de 2 minutes (cette durée est paramétrable). Cela évite de le relancer au bout de 10 secondes comme sur pas mal de modèles concurrents.
Gaming
En gaming, nous avons privilégié le réglage standard, qui offre déjà des performances très convenables.
Le temps de réponse est correct, comme précédemment évoqué, et on dispose de quelques fonctionnalités bien pratiques. L'écran propose notamment un crosshair, permettant de faciliter la visée dans les jeux de combat.
On y trouve également un viseur de sniper, lequel permet de zoomer le centre de l'écran, afin de mieux voir vos ennemis. On est limite sur de la triche à ce niveau-là, mais vous ne pourrez pas vous faire VAC-ban sur CS2 !
Consommation électrique
Le AOC 25G4SXU est annoncé pour une consommation de 18 kWh pour 1000 heures de fonctionnement en SDR. Si l'on passe en HDR, on monte à 38 kWh pour 1000 heures.
En admettant que l'on utilise cet écran 5 heures par jour, 300 jours par an, on arrive à un montant sur la facture d'environ 5,30€/an en SDR et de 11,20€/an en HDR. Ce calcul a été fait en fonction du tarif règlementé d'EDF de 0,1952€/kWh en novembre 2025.
Design et connectiques
Esthétiquement parlant, le AOC 25G4SXU est assez basique. C'est un écran comme on en voit pas mal sur le marché, avec une dalle aux bords assez minces, et une bande en bas de la dalle, avec le logo de la marque.
Le pied est assez costaud, mais reste également très simple en termes d'esthétique, il se compose d'une armature en métal avec une coque en plastique. Ce dernier est composé d'un passe-câbles sur la partie inférieure et il permet de pivoter, tourner et incliner l'écran.
Le tout, sans rétro-éclairage et sans fioritures, AOC a fait le choix d'un produit simple esthétiquement parlant, misant tout sur les performances de l'écran.
Pour ce qui est de la connectique, le AOC 25G4SXU n'est pas en manque, ou presque. Il est doté de 2 ports HDMI, 1 DisplayPort, 1 Jack 3,5 mm, le tout accompagné d'un USB-B et de quatre USB-A. Il manque un connecteur USB-C qui aurait été bien pratique, mais ça n'est pas le choix qu'a fait le constructeur.
Test AOC 25G4SXU : l'avis de Clubic
Idéal pour les gamers au budget serré, mais qui veulent de la qualité, le AOC 25G4SXU est un écran dédié aux joueurs de FPS quasi exclusivement. Ses performances sont bonnes, avec une fréquence très élevée pour cette gamme de prix, et un design simple et joli. La connectique très large est un atout majeur, mais sa polyvalence n'est pas au rendez-vous. Si vous êtes dans le multimédia, oubliez tout de suite, il se destine quasi-exclusivement aux joueurs avec de gros besoins de réactivité.
Toutes les mesures réalisées dans le cadre de ce test ont été enregistrées avec le logiciel CalMAN Ultimate, une sonde Calibrite Display Plus HL et un boîtier de mesure d'Input Lag Leo Bodnar.
Fiche technique AOC 25G4SXU
|Taille d'écran
|24.5 pouces
|Définition
|1920 x 1080 px
|Format d'écran
|16/9
|Type de dalle
|IPS
|Technologie d'affichage
|Anti-lumière bleue, Compatible G-SYNC, Adaptive-Sync, Flicker-Free
|HDR
|VESA DisplayHDR 400, HDR10
|Fréquence de rafraîchissement
|310Hz
|Temps de réponse
|0.3ms
|Type d'écran
|LED
|Taille d'écran
|24.5 pouces
|Définition
|1920 x 1080 px
|Format d'écran
|16/9
|Type de dalle
|IPS
|Rétroéclairage
|WLED
|Dalle mate antireflet
|Oui
|Technologie d'affichage
|Anti-lumière bleue, Compatible G-SYNC, Adaptive-Sync, Flicker-Free
|HDR
|VESA DisplayHDR 400, HDR10
|Luminosité
|400 cd/m²
|Contraste
|1000:1
|Fréquence de rafraîchissement
|310Hz
|Temps de réponse
|0.3ms
|Type d'écran
|LED
|Écran large
|Oui
|Écran incurvé
|Non
|Sans bordures
|Oui
|Compatible 3D
|Non
|Angle d'inclinaison avant
|-3.5°
|Angle d'inclinaison arrière
|26°
|Écran pivotable
|Oui
|Pied réglable en hauteur
|Oui
|Pied amovible
|Oui
|Fixation VESA
|100 x 100 mm
|Entrées vidéo
|DisplayPort 1.4, HDMI 2.0 x2
|Sorties audio
|Prise casque Jack 3.5mm
|Largeur
|560mm
|Hauteur
|380.6mm
|Hauteur (Max)
|498.5mm
|Profondeur
|207.6mm
|Largeur (sans pied)
|560mm
|Hauteur (sans pied)
|324.8mm
|Profondeur (sans pied)
|52.1mm
|Poids
|4.71kg
|Consommation
|18W
|Consommation en veille
|0.5W
|Alimentation interne
|Oui