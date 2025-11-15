Tout faire avec un seul écran, ça vous fait rêver ? Avec ses fonctionnalités PIP et PBP, sa dalle WOLED XXL et sa fréquence d'affichage de 165 Hz, le ROG Strix OLED XG32UCWG de chez Asus a bien des atouts. Il se destine toutefois à un public spécifique, exigeant, et qui a le budget à mettre dans une telle dalle. Que vous ayez un gros PC monté ou un MacBook Pro, il s'adapte à la perfection et charge même votre ordinateur portable.