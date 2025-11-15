Le Asus ROG Strix OLED XG32UCWG est un écran dédié au gaming, mais pas que ! Cet écran offre une grande polyvalence, pour tous les usages, que ça soit du graphisme, du montage vidéo, du gaming, ou de la création en tout genre. Avec sa dalle de 31,5 pouces de diagonale, il offre un espace assez large pour mettre plusieurs fenêtres aisément.
- Superbe qualité d'image
- Réactivité excellente
- Polyvalent pour les gamers comme les créateurs
- Menu OSD super complet
- Choix entre 4K 165 Hz ou Full HD 330 Hz
- Charge USB-C seulement à 15 watts
- Support de fixation pas assez large
- Des reflets en veux-tu en voilà
- Un seul DisplayPort
Tout faire avec un seul écran, ça vous fait rêver ? Avec ses fonctionnalités PIP et PBP, sa dalle WOLED XXL et sa fréquence d'affichage de 165 Hz, le ROG Strix OLED XG32UCWG de chez Asus a bien des atouts. Il se destine toutefois à un public spécifique, exigeant, et qui a le budget à mettre dans une telle dalle. Que vous ayez un gros PC monté ou un MacBook Pro, il s'adapte à la perfection et charge même votre ordinateur portable.
Asus ROG Strix OLED XG32UCWG : nos mesures
Performances
Avec sa dalle OLED de 32 pouces, l’Asus ROG Strix XG32UCWG mise avant tout sur la réactivité et la précision d’affichage. Comme souvent avec l’OLED, les transitions s’enchaînent presque instantanément, mais ce modèle confirme surtout une excellente cohérence globale dans nos mesures LDAT. Le temps de réponse moyen est mesuré à 0,1 ms GtG, un résultat qui place l’écran dans la catégorie des moniteurs réellement instantanés, ceux où chaque pixel semble suivre le moindre mouvement sans délai perceptible.
L'input lag sur l'Asus ROG Strix OLED XG32UCWG
|Input lag
|Valeur
|Moyenne*
|6,8 ms
|Minimum
|4,0 ms
|Maximum
|8,2 ms
*Moyenne établie sur 200 mesures.
Sur la latence pure, l’Asus reste dans la lignée des meilleurs moniteurs OLED du marché, avec un retard à l’affichage moyen de 6,8 ms. C’est suffisamment bas pour les joueurs FPS ou compétitifs, et parfaitement adapté pour une utilisation compétitive.
En analysant les transitions mesurées, 83 % d’entre elles sont inférieures à 1 ms. Les transitions les plus lentes culminent à 0,9 ms, et aucune ne dépasse le seuil symbolique de la milliseconde. On reste donc dans un domaine de réactivité extrêmement élevé, même si cette dalle 165 Hz (en 4K - 330 Hz en FHD) ne peut logiquement rivaliser avec l’extrême vélocité d’un écran OLED 480 Hz.
Temps de réponse sur l'Asus ROG Strix OLED XG32UCWG
|Mesure GtG
|Valeur
|Temps de réponse moyen
|0,1 ms
|Temps de réponse max
|0,9 ms
|Overshoot moyen
|1,6 %
|Overshoot max
|33,5 %
|Transitions ≤ 1 ms
|83 %
L’overshoot, lui, reste globalement contenu. La moyenne est faible (1,6 %) et la majorité des transitions restent sous la barre des 1 %. L’écran montre néanmoins quelques pointes isolées plus élevées, que l’on retrouve surtout sur des transitions très spécifiques (notamment vers les niveaux les plus lumineux). Rien de visible en conditions réelles, aucun artefact marquant, pas de reverse-ghosting gênant, et un overdrive manifestement bien calibré.
En bref, l’Asus ROG Strix OLED XG32UCWG délivre des performances de réactivité très convaincantes avec un temps de réponse quasi instantané, une latence faible et une maîtrise plutôt propre de l’overdrive. Même sans viser les sommets de fluidité extrêmes, ce modèle conserve une sensation de fluidité impeccable et une précision qui ravira les joueurs exigeants, que ce soit en FPS nerveux ou en jeu solo visuellement riche.
Qualité d'image
Avec son ROG Strix OLED XG32UCWG, Asus propose un écran 4K pensé pour conjuguer précision, lisibilité et punch lumineux, en s’appuyant sur une dalle WOLED de troisième génération dont le traitement Glossy TrueBlack et les nouveaux algorithmes d’affichage renforcent autant la netteté que l’impact visuel.
Cliquez ici pour voir nos mesures SDR
En SDR, l’écran s’en sort avec une prestation solide. Le grayscale montre un blanc légèrement chaud avec une température moyenne de 6 023 K, tandis que les niveaux de gris restent réguliers, sans dérives chromatiques visibles à l’œil nu. Le gamma moyen mesuré à 2,32 est stable, proche du comportement attendu pour un WOLED calibré pour une pièce peu éclairée. Là encore, rien d’alarmant : l’image conserve un bon équilibre entre contraste perçu et lisibilité dans les scènes sombres.
Le mode sRGB, que l’on privilégiera pour une utilisation polyvalente, affiche un delta E moyen de 2,02 avec des écarts contenus (4,09 au maximum). C’est suffisamment précis pour une utilisation créative occasionnelle et largement impeccable pour le jeu ou le visionnage de contenus.
La suite de nos mesures en HDR
Le HDR est probablement la partie la plus intéressante de cet écran, avec une prise en charge du HDR10 et une certification VESA DisplayHDR 400 True Black qui garantit un contrôle strict de du signal EOTF.
Tout d'abord, les couleurs en HDR restent cohérentes, avec un delta E moyen de 2,17 et un delta E max de 3,32,un résultat très correct pour un rendu HDR à destination du jeu. La dérive est contenue et la saturation globalement bien dosée.
Sur notre mire de mesure HDR10 (fenêtre 10 %), l’écran atteint 714 cd/m2 en mode "Dynamic" et 442 cd/m2 en mode "True Black". Ces deux approches sont assez différentes avec un mode "Dynamic" qui maximise le punch lumineux en sacrifiant un peu de la précision. À l'inverse, le "True Black" privilégie une courbe plus disciplinée, plus proche de l’EOTF de référence, au prix d’un pic lumineux plus faible.
Sur les deux modes, l’EOTF est bien suivie jusqu’à 60–70 % de luminance. Le mode "Dynamic" relève légèrement les zones intermédiaires pour accentuer le contraste perçu, sans tomber dans un tone mapping trop agressif. Le mode True Black, lui, colle davantage à la norme et offre une image plus fidèle et plus cinéma.
En plein écran, l'ABL fait évidemment son effet. Le pic luminerux tombe ainsi à 258 cd/m2 avec une mire HDR de pleine taille, un résultat très proche de ce que nous mesurons habituellement sur d'autres moniteurs OLED, à l'image du LG UltraGear 27GX790A.
Enfin, la couverture colorimétrique est telle qu'attendue pour un moniteur OLED. Nous avons relevé une couverture de 73,1 % pour l'exigeant espace BT.2020, et de 97 % pour l'UHDA-P3.
Pour en savoir plus sur notre méthodologie de test des écrans PC et l'attribution des notes, consultez notre protocole complet ci-dessous.
Nos impressions sur le rendu à l'image
Le rendu à l'image est simplement sublime. La dalle est de très bonne qualité, le contraste est vraiment bon et avec la luminosité au maximum, c'est un vrai plaisir à utiliser. D'autant plus que le format de 31,5 pouces est très confortable, mais impose de se mettre à une certaine distance du ROG Strix OLED XG32UCWG.
La fréquence de 165 Hz est ajustable et l'écran est "overclockable", en quelque sorte. En effet, il est possible de profiter de cette jolie dalle en 4K Ultra HD à 165 Hz, ou bien en Full HD à 240 Hz via HDMI ou 330 Hz via DisplayPort. Une polyvalence qui ravira les joueurs de FPS comme CS2 ou le récent Battlefield 6.
Pour le montage vidéo ou le graphisme, c'est pareil, utilisée en 4K Ultra HD, la dalle est lumineuse et très agréable. L'OLED permet un contraste exceptionnel, car "infini". Il est très appréciable de monter une vidéo, ou bien de retoucher des photos sur Lightroom avec cet écran, qui affiche un temps de réponse immédiat, imperceptible à l'œil nu.
Cependant, tout n'est pas parfait. Qui dit dalle OLED dit dalle brillante. Le TrueBlack Glossy qu'utilise Asus ici offre des couleurs bien plus profondes, des noirs plus intenses notamment. Toutefois, si l'image semble plus intense, les reflets le sont également. La dale est très brillante, ce qui peut être dérangeant selon l'orientation de votre écran.
Expérience au quotidien
Gaming et travail
Nous avons fait le choix d'utiliser l'écran en 4K Ultra HD pour jouer. C'est un vrai plaisir à utiliser. Toutefois, comme précédemment évoqué, il faut se tenir à une certaine distance de la dalle, environ 80 cm, pour en profiter pleinement.
De même, un écran trop grand n'est pas idéal pour les jeux de combat qui nécessitent beaucoup de réactivité, en revanche, sur des jeux comme GTA, c'est un bonheur.
Mais voilà, le ROG Strix OLED XG32UCWG souffre d'un souci majeur. S'il est fourni avec un kit de fixation pour le fixer sur un support VESA, certains utilisent le pied. Le support de fixation entre le pied et l'écran est trop petit. Ainsi, l'écran tremble un peu dans tous les sens dès qu'on commence à saisir du texte avec son clavier sur le bureau.
Consommation électrique
En SDR, l'écran consomme, selon le fabricant, 33 kWh pour 1000 heures de fonctionnement. En HDR, la consommation monte à 40 kWh pour 1000 heures de fonctionnement. En partant du principe qu'on y travaille dessus 7 heures par jour, pendant 200 jours de l'année, un petit calcul simple nous donne un montant approximatif sur la facture.
Pour une utilisation en SDR, c'est un coût approximatif de 9€ sur la facture annuelle. L'utilisation en HDR coûte approximativement 11€ par an sur la facture, avec les données ci-dessus et un coût du kWh du tarif règlementé de 0,1952€.
Menu OSD et réglages
Le menu OSD est ultra complet sur cet Asus ROG Strix OLED XG32UCWG. C'est le joystick au dos qui permet de naviguer facilement dans les menus. Pour les paramètres de gaming, on a la possibilité d'activer le "Frame Rate Boost", ce qui n'est pas désagréable. Cependant, comme précédemment évoqué, c'est la définition qui baisse.
Les réglages d'image permettent de paramétrer la luminosité, notamment, le contraste, ainsi que d'activer la luminosité uniforme, très pratique sur une si grande dalle. Les profils colorimétriques sont également disponibles, ainsi que la température de couleur notamment.
Au dos, l'écran propose des LEDs RGB offrant un rétro-éclairage assez léger. Le Asus ROG Strix OLED XG32UCWG offre la possibilité de les synchroniser avec Aura Sync, si vous avez déjà des accessoires compatibles sur votre PC.
Design et connectiques
Esthétiquement parlant, le ROG Strix OLED XG32UCWG est vraiment bon. La dalle est jolie, très mince, et le pied est également design et soigné, sans prendre trop de place.
Sous la dalle, se trouve un petit logo Asus ROG. Ce dernier n'est pas simplement décoratif, on retrouve au dos, les boutons permettant les réglages de la dalle, ainsi qu'un joystick qui permet de tout paramétrer ou d'allumer / éteindre l'écran.
Niveau connectivité, c'est également très satisfaisant, mieux que sur le LG UltraGear 27GX790A précédemment testé. On retrouve au dos :
- Deux ports HDMI
- Un DisplayPort
- Un USB-C avec charge 15 W et DisplayPort
- Trois ports USB-A
- Un port port USB-B
- Un port Jack 3,5 mm
Un détail fort appréciable aussi, est le fait que le pied arrive avec un pas de vis. L'idéal pour les streamers qui souhaiteraient y mettre une caméra.
Test Asus ROG Strix OLED XG32UCWG : l'avis de Clubic
Le Asus ROG Strix OLED XG32UCWG combine une qualité d’image superbe, une réactivité bluffante et une vraie polyvalence pour le gaming comme pour la création. Malgré une dalle brillante, un pied perfectible et un prix élevé, il reste l’un des écrans 32" OLED les plus complets et efficaces du marché pour ceux qui veulent un seul moniteur capable de tout faire.
- Superbe qualité d'image
- Réactivité excellente
- Polyvalent pour les gamers comme les créateurs
- Menu OSD super complet
- Choix entre 4K 165 Hz ou Full HD 330 Hz
- Charge USB-C seulement à 15 watts
- Support de fixation pas assez large
- Des reflets en veux-tu en voilà
- Un seul DisplayPort
Toutes les mesures réalisées dans le cadre de ce test ont été enregistrées avec le logiciel CalMAN Ultimate, une sonde Calibrite Display Plus HL et un boîtier de mesure LDAT de Nvidia.
Fiche technique Asus ROG Strix OLED XG32UCWG
|Taille d'écran
|31.5 pouces
|Définition
|3840 x 2160 px
|Format d'écran
|16/9
|Type de dalle
|WOLED
|Technologie d'affichage
|Anti-lumière bleue, Compatible G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, Flicker-Free
|HDR
|VESA DisplayHDR 400 True Black, HDR10
|Fréquence de rafraîchissement
|165Hz
|Temps de réponse
|0.03µs
|Type d'écran
|OLED
|Taille d'écran
|31.5 pouces
|Définition
|3840 x 2160 px
|Format d'écran
|16/9
|Type de dalle
|WOLED
|Dalle mate antireflet
|Oui
|Technologie d'affichage
|Anti-lumière bleue, Compatible G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, Flicker-Free
|HDR
|VESA DisplayHDR 400 True Black, HDR10
|Luminosité
|250 cd/m²
|Contraste
|1 500 000 : 1
|Profondeur de couleur
|10 bit
|Fréquence de rafraîchissement
|165Hz
|Temps de réponse
|0.03µs
|Type d'écran
|OLED
|Écran large
|Oui
|Écran incurvé
|Non
|Compatible 3D
|Non
|Écran tactile
|Non
|Angle d'inclinaison avant
|5 Degrés
|Angle d'inclinaison arrière
|20 Degrés
|Écran pivotable
|Oui
|Pied réglable en hauteur
|Oui
|Pied amovible
|Oui
|Fixation VESA
|100 x 100 mm
|Entrées vidéo
|DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 x2
|Sorties audio
|Prise casque Jack 3.5mm
|Connecteur(s) additionnels
|USB Type C, USB Type B, USB Type A
|Largeur
|714.28mm
|Hauteur
|450.91mm
|Hauteur (Max)
|560.91mm
|Profondeur
|188.23mm
|Largeur (sans pied)
|714.28mm
|Hauteur (sans pied)
|412.03mm
|Profondeur (sans pied)
|70.75mm
|Poids
|6.6kg
|Classé énergie
|G
|Consommation
|70W
|Consommation en veille
|0.5W
|Alimentation interne
|Non