Le Turtle Beach Recon 70 édition Switch est un casque gaming qui remplit sa mission pour les joueurs occasionnels ou ceux disposant d’un budget très limité. Ses principaux atouts sont sa compatibilité avec de nombreux appareils, son tarif intéressant et son confort sur de courtes sessions de moins de 2 heures. Malgré cela, c'est un casque d'entrée de gamme. Les performances audio ne sont donc pas terribles, la qualité de fabrication inspire la fragilité et le confort sur de longues sessions n'est pas au rendez-vous.