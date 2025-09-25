Le Turtle Beach Recon 70 édition Switch est un casque gamer pas cher idéal pour les joueurs au petit budget. Commercialisé moins de 40€, on peut le trouver aisément pour encore moins cher. Si la qualité et l'audio ne sont pas au sommet sur un tel casque, pour un gamer très occasionnel qui n'aurait pas un budget exceptionnel à y mettre, il fait le boulot.
- Prix très abordable
- Isolation passive du bruit assez surprenante
- Super léger et plutôt confortable
- Simple d'utilisation et plug-and-play
- Performances audio moyennes
- Câble Jack non détachable
- Micro de piètre qualité
- Confort qui se dégrade sur de longues sessions
Le Turtle Beach Recon 70 s'est renouvelé à l'occasion de la sortie de la Nintendo Switch 2. Ce casque d'entrée de gamme, commercialisé moins de 40€ par le constructeur, a le mérite d'apporter quelque chose de convenable à tous les gamers. Ainsi, même les joueurs au budget serré peuvent s'offrir un casque gaming aux performances plutôt convenables.
Design et ergonomie : du plastique un peu grossier
Le Turtle Beach Recon 70 édition Switch arrive d'un seul bloc, dans un carton assez simple. Le bundle comprend le casque dans sa pochette de protection, et un guide de démarrage rapide, très sommaire.
Si vous êtes à la recherche de la qualité de fabrication optimale, fuyez. C'est un casque d'entrée de gamme, les prestations vont avec. Le plastique est d'une qualité convenable pour un casque vendu sous les 30€, ne le blâmons pas pour cela.
Le Recon 70 édition Switch est toutefois réglable, pour s'ajuster parfaitement à la tête de l'utilisateur, sur la partie supérieure des écouteurs. Lesquels sont également inclinables, permettant de poser le casque à plat, on n'en attendait pas tant.
On constate toutefois quelques fragilités, c'est le cas notamment du câble qui relie les écouteurs entre eux. Ce dernier sort de l'arceau du casque à deux endroits, autour du coussinet central. Il est très mince et de plus, exposé, donc sujet à une potentielle usure prématurée.
Performances : c'est juste correct
Niveau performances audio, le casque se suffit à lui-même, avec sa seule prise Jack 3,5 mm. Pas de logiciel ici, pas de driver ou de personnalisation possible, c'est du plug-and-play le plus pur qui soit.
Avec deux écouteurs de 40 mm de diamètre, ce Recon 70 édition Switch offre une écoute sur une plage de fréquences allant de 20 à 20 000 Hz, ce qui est somme toute assez classique.
En revanche, si la plage de fréquence est classique et que les écouteurs sont bons, à l'usage, ce n'est pas vraiment ça. Les basses sont très discrètes, un peu trop. Quant aux aiguës, à partir de 16 kHz, elles n'existent quasiment plus dans le casque, ou sont tellement faibles qu'il faut monter le volume de manière insupportable.
Ce que nous avons trouvé toutefois assez incroyable avec ce casque, c'est sa rédaction passive du bruit. Un tel appareil ne propose pas de réduction active des bruits ambiants, mais l'isolation offerte par les écouteurs et leur rembourrage en similicuir est étonnamment très bonne.
Côté microphone, comme on s'en doute, ce n'est franchement pas terrible, le Recon 70 n'est pas le casque idéal pour discuter et encore moins pour streamer, bien sûr. De plus, comme le micro est assez loin de la bouche, même déplié, le bruit de fond est nettement présent.
Un confort assez approximatif
Le Turtle Beach Recon 70 édition Switch est idéal pour les gamers sur la console de Nintendo, sans y dépenser des sommes folles. On y trouve sur l'intérieur de l'arceau, un coussinet, au rembourrage un peu léger toutefois. Ce dernier permet de minimiser la pression sur le dessus du crâne pendant les longues sessions de jeu. Les 232 grammes du casque sont toutefois largement acceptables.
Au niveau des coussinets, on a droit à un similicuir d'une qualité assez médiocre, ce qui n'est toutefois pas choquant au vu du tarif du casque. Ce similicuir n'est toutefois pas désagréable, mais une nouvelle fois, il est un peu mince.
Ce n'est donc pas la peine d'avoir les oreilles décollées pour sentir la partie intérieure de l'écouteur appuyer sur le haut de l'oreille. Ce n'est pas dérangeant pendant quelques minutes de jeu, mais au bout de deux heures, retirer le casque est la meilleure chose que l'on puisse faire.
Concernant le confort général, le Turtle Beach Recon 70 édition Switch n'est pas un mauvais casque, cependant, il est recommandé de faire des pauses plus souvent qu'avec un modèle comme le Logitech G522 Lightspeed.
Test Turtle Beach Recon 70 édition Switch : l'avis de Clubic
Le Turtle Beach Recon 70 édition Switch est un casque gaming qui remplit sa mission pour les joueurs occasionnels ou ceux disposant d’un budget très limité. Ses principaux atouts sont sa compatibilité avec de nombreux appareils, son tarif intéressant et son confort sur de courtes sessions de moins de 2 heures. Malgré cela, c'est un casque d'entrée de gamme. Les performances audio ne sont donc pas terribles, la qualité de fabrication inspire la fragilité et le confort sur de longues sessions n'est pas au rendez-vous.
Fiche technique Turtle Beach Recon 70 Switch Edition
|Type de casque
|Fermé
|Forme
|Circum-aural
|Type de micro
|Omnidirectionnel
|Type de casque
|Fermé
|Taille des transducteurs
|40mm
|Type de transducteur
|Transducteur dynamique
|Forme
|Circum-aural
|Pliable
|Non
|Contrôle du volume
|Sur le casque
|Micro
|Oui
|Type de micro
|Omnidirectionnel
|Ergonomie du micro
|Sur pivot
|Poids
|232g
|Compatibilité
|Nintendo Switch, PS5, MacOS, Windows, Xbox Series X, Xbox One, PS4
|Liaison filaire
|Jack 3.5mm
|Longueur du câble
|1.2m
|Bande passante (Fréquence Mini)
|20 Hz
|Bande passante (Fréquence max)
|20 kHz