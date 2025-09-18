Prévu pour fin juin 2025 mais sorti avec un peu de retard, le ROG Azoth X arrive de manière opportune pour combler les petites lacunes de son grand frère le ROG Azoth, avec ses Keycaps en PBT (ROG NX SNOW V2)  qui font toute la différence en bureautique et en config gaming. Asus délivre un objet aussi lumineux qu’il est agréable au toucher, avec des petits plus qui justifient son ticket d'entrée.

Clavier Asus ROG Azoth X, hot-swappable et plutôt sexy @ Vincent Touveneau pour Clubic
Clavier Asus ROG Azoth X, hot-swappable et plutôt sexy @ Vincent Touveneau pour Clubic

Définitivement orienté pour les gamers qui souhaitent customiser leur setup sans regarder à la dépense, l’Azoth X brille par sa connectivité sans faille (3 options), son polling rate jusqu'à 8000 Hz, mais pêche par une compatibilité avec un logiciel natif déroutant. Test en conditions d’un produit abouti qui devrait emporter un large consensus (chez les clients fortunés).

Asus ROG Azoth X
9 /10
Asus ROG Azoth X

Meilleurs prix

amazon.fr
329,00 €
RDC
329,99 €
GrosBill
329,99 €
Cybertek
329,99 €
Les plus
  • Finition très aboutie
  • Pensé pour les gamers
  • Un design modulaire et customisable
  • Une frappe “thocky” agréable et silencieuse
Les moins
  • Expérience mitigée avec Armoury Crate
  • Écran OLED dur à manier
  • Repose poignet pas forcément indispensable
Lire la conclusion

Look et confort supérieurs : un TKL qui en impose

Dès l’unboxing, on constate avec satisfaction la prise en main d’un TKL à la finition soignée. Avec un poids de 1,9 kg (avec le repose-poignet), le Rog Azoth X est un clavier qui ne glisse pas sur le tapis de souris ou sur la table. Il reste bien campé sur ses appuis, avec une assise assurée par 2 pieds pour 3 inclinaisons. Contrairement à l'Azoth premier du nom qui proposait un kit de lubrification pour switches (!), l'Azoth X revient à une certaine sobriété dans ses accessoires : deux pinces pour les commutateurs, un câble USB de 2 m, 3 switches ROG NX V2, un polling rate booster, un dongle USB et quelques autocollants.

Les accessoires de l'Azoth X © Vincent Touveneau pour Clubic
© Vincent Touveneau pour Clubic

Tous les Keycaps de ce clavier sont conçus en PBT, ce qui leur confère une durabilité maximale, une résistance aux rayures accrues un toucher agréable. Nous avons vraiment affaire à un clavier d’une stabilité absolue qui ne bougera pas durant de longues sessions gaming.

Gâchettes Bluetooth, filaire et sans-fil © Vincent Touveneau pour Clubic
Face arrière droit © Vincent Touveneau pour Clubic

La partie haute du clavier est occupée par un écran OLED sur la droite, gadget pas forcément indispensable pour régler le volume, la luminosité des touches, ou enregistrer des macros. On y trouve dans le renfoncement gauche un dongle qui assure la liaison entre le clavier et l’ordi grâce au 2.4 GHz de Supernova. Libre à vous de brancher le polling rate booster pour une fréquence jusqu’à 8000 GHz.

Patins anti-dérapants et 3 inclinaisons possibles © Vincent Touveneau pour Clubic

En matière de bureautique, l’Azoth X ne nécessite pas un grand temps d’adaptation, malgré les frustrations imputables à l'utilisation de son logiciel natif, Armoury Crate.  Côté jeux, il offre une expérience complète qui permet de briller sur n’importe quel segment compétitif : FPS, MOBA et autres RTS.

Toucher onctueux et frappe silencieuse, un sans faute ergonomique

Le clavier embarque des touches linéaires raffinées, les ROG NX SNOW V2 pré-lubrifiées en usine. Il en résulte un toucher doux, magnifié par les touches en PBT translucides. Grâce à un châssis de 5 couches (une couche de silicone et quatre couches de mousse Poron), le son produit par la frappe reste tout à fait discret et plaisant à l’oreille. Le son des touches de l’Azoth X participe largement à son pouvoir d'attraction, avec tout en délivrant un retour de frappe satisfait, détail important pour une majorité de personnes.

5 couches d'isolation pour un toucher silencieux et doux © Asus

Oui, le ROG Azoth X joue définitivement dans la cour des gamers avec des fonctions anti-ghosting et N-Key Rollover parfaitement au point. Écrire des messages sur le chat en pleine partie se fait d’une manière plutôt confortable. Le fabricant annonce également un mode Speed Tap qui permet d'appuyer sur des touches directionnelles opposées sans stopper le personnage dans sa course. Indispensable pour les FPS survoltés du type Apex ou Valorant.

Aucun problème pour un usage gaming intensif © Vincent Touveneau pour Clubic

La taille de ce clavier 75 % fait également sa force. Il complémente sans souci un set up de taille moyenne, même pour le joueur de FPS habitué aux mouvements amples de la souris. En mode bureautique, on apprécie l'utilisation le repose-poignet, même si l'inclinaison naturelle du clavier est déjà satisfaisante. En bref, un accessoire pas forcément indispensable qui a surement pour effet de faire pencher le prix du produit vers l'excès.

Touches RGB sublimes, déception coté logiciel

Oui, l'Azoth X séduit aussi grâce à ses LED Aura Sync qui n'ont rien à envier aux lumières du marché de Noël de Strasbourg. Un régal pour les yeux, et une source de lumière appréciable dans les pièces obscures. il est possible de paramétrer ses effets lumineux (6 prédéfinis ou image perso) sur l'écran OLED ou sur le logiciel Armoury Crate.

Les LED Aura Sync orientées "Plein Sud", de toute beauté © Vincent Touveneau pour Clubic

Soyons tout à fait honnête: le logiciel natif d’Asus, Armoury Crate apporte son lot de frustrations quant à la programmation des macros. Tout en annonçant des fonctions innovantes d'enregistrement de macros "à la volée", le logiciel nous perd avec son interface qui manque d'intuitivité. Utiliser ce software reste une expérience frustrante sur ce point.

Choix des patterns RGB sur Armoury Crate © Clubic
Contrôle de l'écran OLED sur Armoury Crate © Clubic

Pourtant, certaines fonctions du logiciel sont remplies avec brio, comme la gestion de la batterie, la gestion de l’écran OLED et sa luminosité. Il est également possible d'appairer son clavier avec d’autres produits Asus, comme la souris ROG Keris II Ace et le casque ROG Delta II, tous issus de la même gamme.

Autonomie titanesque et connectique simplissime

Après plusieurs semaines d'utilisation intensive (10 heures par jour) avec RGB au max, la batterie flanche à peine de quelques %. Sans pouvoir vérifier les dires du fabricants sur les 1600 heures de batterie annoncées (sans OLED ni RGB), il est tout à fait clair que l'autonomie du clavier est l'un de ses atouts majeurs.

Les touches RGB du clavier détendent et illuminent une pièce obscure © Vincent Touveneau pour Clubic

L’Azoth X possède une connectivité puissante avec notamment trois  :

  • Une connexion sans fil 2,4 GHz grâce au dongle ;
  • Une connexion filaire grâce à un câble USB-C ;
  • Une connexion Bluetooth 5.1.

Petit bémol pour la connexion Bluetooth. Ce mode de connexion a pu occasionner de rares accrocs durant notre test avec des répétitions de lettres intempestives notamment. En revanche, la connexion sans-fil SpeedNova de 2,4 GHz de chez ROG opère avec un temps de latence imperceptible. Aucune difficulté particulière non plus pour le mode filaire qui bénéficie lui aussi d’une latence réduite.

© Vincent Touveneau pour Clubic

Les gamers ne voient pas toujours l'intérêt d’un clavier sans-fil, et pourtant l’Azoth X est parfait pour des set up de salon. Il est tout à fait possible d’écrire ou de jouer à plusieurs mètres de son écran sans aucune saccade. Le poids du clavier lui donne une assise confortable sur la table du salon, ou sur vos genoux, en mode Netflix sur canapé.

Test Asus ROG Azoth X : l'avis de Clubic

Conclusion
Note générale
9 / 10

Si le clavier n’est pas encore sorti en France, il sera disponible au prix de 329,99 €. Avec un tarif aussi faramineux, Asus doit s’attendre à fédérer deux types de passionnés en premier lieu : les professionnels du gaming, mais aussi les fétichistes de la customisation de clavier. Ici, les sensations de frappe et les touches RGB cochent les cases d’un produit haut de gamme. Toutefois, il existe des alternatives moins coûteuses à considérer si on ne recherche pas cet effet “wow” qui, forcément, ne dure qu’un temps.

Parmi les éléments les quelques bémols de ce produit, citons tout de même cet écran OLED qui accomplit des tâches plus que subalternes, ainsi que la gestion des macros qui s’avère plutôt ardue sur Armoury Crate. Avis personnel : on finit par délasser le repose-poignet en silicone, un objet dont l’absence aurait pu contribuer à alléger la facture.

Avec un confort de jeu absolu et une myriade de détails pensés pour une ergonomie optimale, le clavier offre une immersion complète. Difficile de retourner à quelque chose de plus classique après avoir goûté aux joies du FPS avec un clavier aussi réactif et ergonomique.

Les plus
  • Finition très aboutie
  • Pensé pour les gamers
  • Un design modulaire et customisable
  • Une frappe “thocky” agréable et silencieuse
Les moins
  • Expérience mitigée avec Armoury Crate
  • Écran OLED dur à manier
  • Repose poignet pas forcément indispensable

Fiche technique Asus ROG Azoth X

Résumé
Norme du clavierAZERTY
CompactOui
Type d'utilisationGamer
Sans-FilOui
Type de touchesMécanique
Type de switchASUS ROG NX Snow V2
Format du clavier
Norme du clavierAZERTY
Localisation du clavierFrançais
Format du clavierNormal
CompactOui
TKLOui
Type d'utilisationGamer
Connectivitée
Sans-FilOui
Technologie de connexion du clavierBluetooth + RF (ondes radio)
Interface avec l'ordinateurBluetooth
Ergonomie
Type de touchesMécanique
Type de switchASUS ROG NX Snow V2
Clavier rétroéclairéOui (RGB)
Touches macroOui
Pavé numériqueNon
Repose-poignetOui
Caractéristiques techniques
OS supporté(s)Microsoft Windows
Type d'alimentationBatterie
Nkey rolloverIntégral
Logiciel compagnonArmoury Crate