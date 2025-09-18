Si le clavier n’est pas encore sorti en France, il sera disponible au prix de 329,99 €. Avec un tarif aussi faramineux, Asus doit s’attendre à fédérer deux types de passionnés en premier lieu : les professionnels du gaming, mais aussi les fétichistes de la customisation de clavier. Ici, les sensations de frappe et les touches RGB cochent les cases d’un produit haut de gamme. Toutefois, il existe des alternatives moins coûteuses à considérer si on ne recherche pas cet effet “wow” qui, forcément, ne dure qu’un temps.



Parmi les éléments les quelques bémols de ce produit, citons tout de même cet écran OLED qui accomplit des tâches plus que subalternes, ainsi que la gestion des macros qui s’avère plutôt ardue sur Armoury Crate. Avis personnel : on finit par délasser le repose-poignet en silicone, un objet dont l’absence aurait pu contribuer à alléger la facture.



Avec un confort de jeu absolu et une myriade de détails pensés pour une ergonomie optimale, le clavier offre une immersion complète. Difficile de retourner à quelque chose de plus classique après avoir goûté aux joies du FPS avec un clavier aussi réactif et ergonomique.