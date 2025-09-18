Prévu pour fin juin 2025 mais sorti avec un peu de retard, le ROG Azoth X arrive de manière opportune pour combler les petites lacunes de son grand frère le ROG Azoth, avec ses Keycaps en PBT (ROG NX SNOW V2) qui font toute la différence en bureautique et en config gaming. Asus délivre un objet aussi lumineux qu’il est agréable au toucher, avec des petits plus qui justifient son ticket d'entrée.
Définitivement orienté pour les gamers qui souhaitent customiser leur setup sans regarder à la dépense, l’Azoth X brille par sa connectivité sans faille (3 options), son polling rate jusqu'à 8000 Hz, mais pêche par une compatibilité avec un logiciel natif déroutant. Test en conditions d’un produit abouti qui devrait emporter un large consensus (chez les clients fortunés).
- Finition très aboutie
- Pensé pour les gamers
- Un design modulaire et customisable
- Une frappe “thocky” agréable et silencieuse
- Expérience mitigée avec Armoury Crate
- Écran OLED dur à manier
- Repose poignet pas forcément indispensable
Look et confort supérieurs : un TKL qui en impose
Dès l’unboxing, on constate avec satisfaction la prise en main d’un TKL à la finition soignée. Avec un poids de 1,9 kg (avec le repose-poignet), le Rog Azoth X est un clavier qui ne glisse pas sur le tapis de souris ou sur la table. Il reste bien campé sur ses appuis, avec une assise assurée par 2 pieds pour 3 inclinaisons. Contrairement à l'Azoth premier du nom qui proposait un kit de lubrification pour switches (!), l'Azoth X revient à une certaine sobriété dans ses accessoires : deux pinces pour les commutateurs, un câble USB de 2 m, 3 switches ROG NX V2, un polling rate booster, un dongle USB et quelques autocollants.
Tous les Keycaps de ce clavier sont conçus en PBT, ce qui leur confère une durabilité maximale, une résistance aux rayures accrues un toucher agréable. Nous avons vraiment affaire à un clavier d’une stabilité absolue qui ne bougera pas durant de longues sessions gaming.
La partie haute du clavier est occupée par un écran OLED sur la droite, gadget pas forcément indispensable pour régler le volume, la luminosité des touches, ou enregistrer des macros. On y trouve dans le renfoncement gauche un dongle qui assure la liaison entre le clavier et l’ordi grâce au 2.4 GHz de Supernova. Libre à vous de brancher le polling rate booster pour une fréquence jusqu’à 8000 GHz.
En matière de bureautique, l’Azoth X ne nécessite pas un grand temps d’adaptation, malgré les frustrations imputables à l'utilisation de son logiciel natif, Armoury Crate. Côté jeux, il offre une expérience complète qui permet de briller sur n’importe quel segment compétitif : FPS, MOBA et autres RTS.
Toucher onctueux et frappe silencieuse, un sans faute ergonomique
Le clavier embarque des touches linéaires raffinées, les ROG NX SNOW V2 pré-lubrifiées en usine. Il en résulte un toucher doux, magnifié par les touches en PBT translucides. Grâce à un châssis de 5 couches (une couche de silicone et quatre couches de mousse Poron), le son produit par la frappe reste tout à fait discret et plaisant à l’oreille. Le son des touches de l’Azoth X participe largement à son pouvoir d'attraction, avec tout en délivrant un retour de frappe satisfait, détail important pour une majorité de personnes.
Oui, le ROG Azoth X joue définitivement dans la cour des gamers avec des fonctions anti-ghosting et N-Key Rollover parfaitement au point. Écrire des messages sur le chat en pleine partie se fait d’une manière plutôt confortable. Le fabricant annonce également un mode Speed Tap qui permet d'appuyer sur des touches directionnelles opposées sans stopper le personnage dans sa course. Indispensable pour les FPS survoltés du type Apex ou Valorant.
La taille de ce clavier 75 % fait également sa force. Il complémente sans souci un set up de taille moyenne, même pour le joueur de FPS habitué aux mouvements amples de la souris. En mode bureautique, on apprécie l'utilisation le repose-poignet, même si l'inclinaison naturelle du clavier est déjà satisfaisante. En bref, un accessoire pas forcément indispensable qui a surement pour effet de faire pencher le prix du produit vers l'excès.
Touches RGB sublimes, déception coté logiciel
Oui, l'Azoth X séduit aussi grâce à ses LED Aura Sync qui n'ont rien à envier aux lumières du marché de Noël de Strasbourg. Un régal pour les yeux, et une source de lumière appréciable dans les pièces obscures. il est possible de paramétrer ses effets lumineux (6 prédéfinis ou image perso) sur l'écran OLED ou sur le logiciel Armoury Crate.
Soyons tout à fait honnête: le logiciel natif d’Asus, Armoury Crate apporte son lot de frustrations quant à la programmation des macros. Tout en annonçant des fonctions innovantes d'enregistrement de macros "à la volée", le logiciel nous perd avec son interface qui manque d'intuitivité. Utiliser ce software reste une expérience frustrante sur ce point.
Pourtant, certaines fonctions du logiciel sont remplies avec brio, comme la gestion de la batterie, la gestion de l’écran OLED et sa luminosité. Il est également possible d'appairer son clavier avec d’autres produits Asus, comme la souris ROG Keris II Ace et le casque ROG Delta II, tous issus de la même gamme.
Autonomie titanesque et connectique simplissime
Après plusieurs semaines d'utilisation intensive (10 heures par jour) avec RGB au max, la batterie flanche à peine de quelques %. Sans pouvoir vérifier les dires du fabricants sur les 1600 heures de batterie annoncées (sans OLED ni RGB), il est tout à fait clair que l'autonomie du clavier est l'un de ses atouts majeurs.
L’Azoth X possède une connectivité puissante avec notamment trois :
- Une connexion sans fil 2,4 GHz grâce au dongle ;
- Une connexion filaire grâce à un câble USB-C ;
- Une connexion Bluetooth 5.1.
Petit bémol pour la connexion Bluetooth. Ce mode de connexion a pu occasionner de rares accrocs durant notre test avec des répétitions de lettres intempestives notamment. En revanche, la connexion sans-fil SpeedNova de 2,4 GHz de chez ROG opère avec un temps de latence imperceptible. Aucune difficulté particulière non plus pour le mode filaire qui bénéficie lui aussi d’une latence réduite.
Les gamers ne voient pas toujours l'intérêt d’un clavier sans-fil, et pourtant l’Azoth X est parfait pour des set up de salon. Il est tout à fait possible d’écrire ou de jouer à plusieurs mètres de son écran sans aucune saccade. Le poids du clavier lui donne une assise confortable sur la table du salon, ou sur vos genoux, en mode Netflix sur canapé.
Test Asus ROG Azoth X : l'avis de Clubic
Si le clavier n’est pas encore sorti en France, il sera disponible au prix de 329,99 €. Avec un tarif aussi faramineux, Asus doit s’attendre à fédérer deux types de passionnés en premier lieu : les professionnels du gaming, mais aussi les fétichistes de la customisation de clavier. Ici, les sensations de frappe et les touches RGB cochent les cases d’un produit haut de gamme. Toutefois, il existe des alternatives moins coûteuses à considérer si on ne recherche pas cet effet “wow” qui, forcément, ne dure qu’un temps.
Parmi les éléments les quelques bémols de ce produit, citons tout de même cet écran OLED qui accomplit des tâches plus que subalternes, ainsi que la gestion des macros qui s’avère plutôt ardue sur Armoury Crate. Avis personnel : on finit par délasser le repose-poignet en silicone, un objet dont l’absence aurait pu contribuer à alléger la facture.
Avec un confort de jeu absolu et une myriade de détails pensés pour une ergonomie optimale, le clavier offre une immersion complète. Difficile de retourner à quelque chose de plus classique après avoir goûté aux joies du FPS avec un clavier aussi réactif et ergonomique.
Fiche technique Asus ROG Azoth X
|Norme du clavier
|AZERTY
|Compact
|Oui
|Type d'utilisation
|Gamer
|Sans-Fil
|Oui
|Type de touches
|Mécanique
|Type de switch
|ASUS ROG NX Snow V2
|Norme du clavier
|AZERTY
|Localisation du clavier
|Français
|Format du clavier
|Normal
|Compact
|Oui
|TKL
|Oui
|Type d'utilisation
|Gamer
|Sans-Fil
|Oui
|Technologie de connexion du clavier
|Bluetooth + RF (ondes radio)
|Interface avec l'ordinateur
|Bluetooth
|Type de touches
|Mécanique
|Type de switch
|ASUS ROG NX Snow V2
|Clavier rétroéclairé
|Oui (RGB)
|Touches macro
|Oui
|Pavé numérique
|Non
|Repose-poignet
|Oui
|OS supporté(s)
|Microsoft Windows
|Type d'alimentation
|Batterie
|Nkey rollover
|Intégral
|Logiciel compagnon
|Armoury Crate