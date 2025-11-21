Razer a pour habitude de proposer pas mal de gammes de claviers. Ici, ce BlackWidow V4 Low Profile est un clavier hybride, qui s'adapte à tous les profils d'utilisateurs. Commercialisé pour 219 € (MSRP), ce clavier est idéal pour les gamers comme pour les travailleurs. Il se distingue par une certaine finesse très appréciable, tant sur le clavier que sur ses switchs.