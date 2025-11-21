Les gros claviers gamer épais ne vous plaisent pas ? Alors Razer a la solution pour vous, le BlackWidow V4 Low Profile HyperSpeed. Ce clavier offre une finesse très appréciable, avec des switchs mécaniques pour une réactivité au top, qui plaira aux joueurs comme aux travailleurs, avec un look sobre.
- Finesse très appréciable
- Confort de frappe
- Connexion avec plusieurs appareils
- Touches en PBT
- Patins inclinables à 6° ou 9°
- Rétro-éclairage un poil léger pour du Razer
- Touches « silencieuses » assez bruyantes
- Absence de lubrification des switchs
Razer a pour habitude de proposer pas mal de gammes de claviers. Ici, ce BlackWidow V4 Low Profile est un clavier hybride, qui s'adapte à tous les profils d'utilisateurs. Commercialisé pour 219 € (MSRP), ce clavier est idéal pour les gamers comme pour les travailleurs. Il se distingue par une certaine finesse très appréciable, tant sur le clavier que sur ses switchs.
Fiche technique Razer BlackWidow V4 Low Profile HyperSpeed
|Norme du clavier
|AZERTY
|Compact
|Non
|Type d'utilisation
|Gamer
|Sans-Fil
|Oui
|Type de touches
|Mécanique
|Type de switch
|Switch Razer Orange
|Norme du clavier
|AZERTY
|Localisation du clavier
|Français
|Format du clavier
|Slim
|Compact
|Non
|TKL
|Non
|Type d'utilisation
|Gamer
|Sans-Fil
|Oui
|Technologie de connexion du clavier
|Bluetooth + RF (ondes radio)
|Interface avec l'ordinateur
|Bluetooth, RF, USB Type C
|Type de touches
|Mécanique
|Type de switch
|Switch Razer Orange
|Clavier rétroéclairé
|Oui (RGB)
|Touches Multimédia
|Oui
|Pavé numérique
|Oui
|Repose-poignet
|Non
|Type d'alimentation
|Batterie
|Anti-ghosting
|Oui
|USB pass-through
|Non
|Logiciel compagnon
|Razer Synapse 4
|Largeur
|437mm
|Hauteur
|24.5mm
|Profondeur
|161.5mm
|Poids
|1,052.3g
Design : c'est du Razer, les repères sont là
Esthétiquement parlant, le Razer BlackWidow V4 Low Profile est fidèle à ce que propose habituellement le constructeur. C'est un clavier Razer, nos repères sont là avec des éléments classiques, à commencer par la police d'écriture des touches. Cette police assez fine, très droite, qui n'évoque en aucun cas un clavier gamer cheap.
La conception du clavier en fait un produit assez mince, bien que ça ne soit pas le plus fin du marché. Le Corsair K100 Air Wireless par exemple, se montre encore plus fin. Cependant, ici, on retrouve un clavier qui ressemble quelque peu au Logitech G915.
Les touches sont semi-flottantes, elles ne sont pas totalement au-dessus du clavier, mais quasiment. La conception en plastique et en aluminium du BlackWidow V4 Low Profile est élégante, avec une partie en plastique uniquement sur la zone supérieure.
À l'avant du clavier, on retrouve le bouton permettant de l'allumer, ainsi qu'un connecteur USB-C, pour charger l'appareil pour l'utiliser en filaire. Avec ceci, une petite LED d'activité permettant de voir le niveau de batterie approximatif quand on l'allume. Derrière le clavier, c'est très pratique …
Sur le dessus, on retrouve quatre touches en haut, numérotées de M1 à M4. Ces dernières permettent de mémoriser des profils. Sur la droite, se trouvent les touches multimédia permettant de jouer de la musique ou de la mettre en pause, de passer à la piste suivante ou précédente, ainsi qu'une molette pour régler le volume du PC.
C'est sous cette molette que se trouvent quatre boutons, permettant de connecter le clavier en 2,4 GHz avec la technologie HyperSpeed, ou en Bluetooth. Les autres boutons permettent d'activer le mode économie d'énergie du clavier, ainsi que ses fonctionnalités d'IA.
C'est sous le BlackWidow V4 Low Profile que se trouvent les pattes permettant de régler la hauteur du clavier. Ici, on en retrouve deux imbriquées l'une dans l'autre. La première permet d'incliner le clavier à 6°, l'autre à 9°. Dans notre cas, nous avons choisi l'inclinaison à 9°.
De nombreuses fonctionnalités, même de l'IA
Parmi les fonctionnalités de ce clavier gamer, on retrouve dans Synapse 4, divers réglages. On peut laisser le clavier en mode standard, ou bien le passer en mode « HyperShift », mais il faut configurer les fonctionnalités de cette option en amont pour en profiter pleinement.
On peut également activer le mode « gaming », qui bloque les touches Windows, Copilot, et les raccourcis ALT + F4 et ALT + Tab, toujours pratique pour éviter les déconnexions intempestives dans votre FPS préféré.
Ce clavier profite également d'un mode « saisie » ou d'un mode « gaming », à sélectionner dans Synapse, afin d'éviter le ghosting des touches. C'est pratique et ça fonctionne bien. Sur la rédaction de ce test, je n'ai aucun ghosting, si ce n'est un double espace très classique. On peut également régler le polling rate, jusqu'à 1000 Hz.
Les effets RGB sont toujours aussi bons chez Razer, le rétroéclairage est propre et le résultat est impeccable… à condition que la luminosité ambiante ne soit pas trop élevée, sinon, il a tendance à montrer quelques signes de légèreté, du moins, ce n'est pas aussi parfait que d'habitude. L'éclairage peut s'éteindre automatiquement au bout de 1 à 15 minutes, si l'utilisateur le souhaite.
Parmi les autres fonctionnalités que l'on retrouve sur ce clavier, parlons du bouton « Ai » présent au-dessus du pavé numérique. Ce dernier est pratique, il permet de lancer un agent IA offrant quelques fonctionnalités.
Bon, en vérité, le clavier lance juste une instance de ChatGPT ou de Microsoft Copilot, embarquée dans une fenêtre Razer Synapse, et avec des fonctionnalités quelque peu personnalisées, pour vous donner la sensation d'une grosse innovation.
Peu de grandes nouveautés ici, ça fonctionne, c'est le principal. N'oubliez pas que pour générer des images avec ChatGPT, vous devez avoir un abonnement payant.
Confort de frappe : un peu bruyant, mais appétissant
Niveau confort de frappe, ce BlackWidow V4 Low Profile est franchement bon. Cependant, si le clavier est idéal pour saisir du texte à vitesse grand V, il est assez bruyant. Pour utiliser au quotidien, un Be Quiet! Dark Mount, je peux vous certifier que les nuisances sonores ne sont pas du tout les mêmes.
Les switchs orange du BlackWidow V4 Low Profile HyperSpeed ne sont pas très discrets, mais ce n'est pas non plus désagréable, pour une personne qui supporte le bruit. Les switchs orange sont pourtant tactiles et silencieux, cela dit, côté silence, on repassera. Leur durée de vie est donnée pour 80 millions de clics selon Razer.
Les keycaps sont en PBT, ce qui leur confère une résistance certaine, surtout aux traces de doigts. En effet, pour avoir utilisé le clavier pendant une semaine, je n'ai pas remarqué de traces spécifiques. Cependant, le plastique de la partie supérieure est de l'ABS, plus sensible quant à lui.
Enfin, côté autonomie, le constructeur annonce jusqu'à 980 heures. Pour atteindre une telle autonomie, il faut se connecter en Bluetooth, avec un polling-rate donc de 250 Hz, et sans rétroéclairage. Pas vraiment un usage classique pour un tel clavier. Comptez environ 50 heures en 2,4 GHz avec la luminosité autour de 45 % et 34 à 36 heures environ avec la luminosité au maximum.
Razer BlackWidow V4 Low Profile : l'avis de Clubic
Le Razer BlackWidow V4 Low Profile HyperSpeed, malgré son nom à rallonge, est un clavier intéressant et performant. Le confort de frappe est agréable, la connexion avec plusieurs appareils est également pratique pour certains utilisateurs. On regrette toutefois, nonobstant l'absence de repose-poignets, des touches bruyantes ainsi que le rétro-éclairage un poil léger. Razer nous a habitué à mieux et sans que ça ne soit catastrophique, bien loin de là, en pleine journée, une lumière plus puissante aurait été grandement appréciée.
