Alors, forcément, à près de 230 euros de prix public conseillé, le Vanguard Pro 96 n’est pas un produit à destination de toutes les bourses et Corsair se devait de rendre une excellente copie pour justifier un tel tarif. Eh bien, ne tournons pas autour du pot, c’est le cas. Bien sûr, nous regrettons certains points comme cette barre d'espace un peu bruyante, cet écran LCD peu exploité ou l’absence de port USB pass-through, mais dans l’ensemble, c’est une belle réussite.

Esthétiquement autant que techniquement, Corsair a poussé tous les potards au maximum avec des fonctionnalités nombreuses et efficaces pour les joueurs les plus exigeants. L’intégration de switchs magnétiques d’une grande précision autorise à peu près toutes les fantaisies depuis l’ajustement de la course des touches jusqu’à la double activation en passant par le Rapid Trigger ou le FlashTap, il n’y a vraiment pas grand-chose à lui reprocher. Même les nuisances sonores, encore imparfaites, ne sont pas très importantes du fait du son sourd qu’elles produisent.

Les touches de fonction G1/G5 et l’intégration au Stream Deck sont un autre atout alors que Corsair reste fidèle à sa tradition : un repose-poignets de bonne facture est livré. Enfin, le rétroéclairage est impeccable et l’utilisation de touches en PBT n’est pas réservée à la seule version QWERTY : nous en profitons aussi en France et si à 230€ cela peut sembler être la moindre des choses, certains concurrents ne le font pas. Un excellent produit.