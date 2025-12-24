Il n’est jamais évident de complètement changer son fusil d’épaule et pour un premier essai de montée en gamme, The G-Lab s’en sort finalement très bien. C’est sûr, le KEYZ Elite 400 aura encore du mal à lutter contre les modèles les plus ambitieux de chez Corsair ou Razer par exemple, mais il a pour lui un tarif nettement inférieur sans que l’on puisse crier au scandale sur la qualité du produit.

Nous aurions aimé que le châssis absorbe un peu plus la résonance lors de la frappe ou que les caractères supplémentaires de certaines touches soient moins « tassés ». Cela dit, le plus gênant est tout de même du côté logiciel avec une traduction largement à revoir et quelques manques évidents (bulles d’aide…) qui font un peu tache vis-à-vis de la concurrence.

Cela dit, la concurrence justement est rare sur ce segment et à ce niveau de prix. En effet, le KEYZ Elite 400 est agréable à utiliser, la frappe est bonne, rapide et les contacteurs sont réactifs. Aucun problème non plus dans la gestion du sans-fil, du rétroéclairage ou du côté de l’autonomie d’un produit qui a le bon goût de rester sous le seuil fatidique des 100 euros. Bonne pioche.