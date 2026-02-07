Le ROG Falcata n’est clairement pas un clavier destiné à tous les profils. Il demande un temps d’adaptation, une certaine curiosité technique et l’envie de prendre le temps d’ajuster ses réglages. Mais c’est aussi ce qui fait sa singularité. Plus qu’un simple clavier gaming, il s’agit d’un outil modulable, pensé pour s’adapter au geste et à l’usage, plutôt que d’imposer un comportement figé.



Asus ne va pas aussi loin que certains acteurs spécialisés dans l’ergonomie pure, mais propose ici une approche bien plus audacieuse que celle de la majorité des claviers gaming traditionnels. Le format split, les switches magnétiques et les fonctions comme le Rapid Trigger ou le Speed Tap ne sont pas de simples arguments techniques : ils modifient réellement la manière d’interagir avec le clavier, à condition d’accepter d’y consacrer un peu de temps.



Le Falcata s’adresse avant tout à des joueurs exigeants, sensibles à la précision, à la personnalisation et à l’impact qu’un périphérique peut avoir sur la posture et le contrôle en jeu. Ce n’est pas un clavier universel, mais c’est un produit cohérent, ambitieux et suffisamment différent pour proposer une expérience qui sort du cadre habituel.