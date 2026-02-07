Un clavier séparé en deux, des switches magnétiques dont le point d’activation se règle au centième de millimètre près, une molette physique pour ajuster la réactivité en cours d’usage… Sur le papier, le ROG Falcata d’Asus ressemble davantage à un instrument de précision qu’à un simple périphérique de jeu.
Voilà un clavier qui peut intriguer autant que dérouter ! Non pas parce qu’il promet plus de performances, mais parce qu’il propose de modifier un geste devenu profondément automatique. Taper de longs textes ou jouer frénétiquement sur un FPS n'ont plus vraiment le même feeling avec un clavier au design split et des switches magnétiques à effet Hall. J’ai donc utilisé ce clavier comme outil principal pendant plusieurs semaines pour comprendre ce qu’il change réellement dans la manière d’occuper l'espace, de contrôler ses actions et de jouer.
Un clavier pas tout à fait comme les autres (quoique)
Dans l’univers des claviers, les formats “non orthodoxes” ne manquent pas. Entre les modèles compacts, les variantes ergonomiques et les produits conçus pour des usages très spécifiques, certaines marques n’hésitent pas à bousculer les codes : claviers split radicaux chez ErgoDox ou ZSA, designs ortholinéaires comme le Planck, ou approches encore plus atypiques à la Kinesis Advantage, avec des touches réparties en arc pour accompagner la position naturelle des mains. Le revers, c’est que ces propositions restent souvent cantonnées à des acteurs de niche, avec des courbes d’apprentissage importantes.
Les grandes marques gaming, elles, sont généralement plus prudentes : elles améliorent l’existant plutôt que de repenser l’interface clavier. C’est précisément ce qui rend le ROG Falcata intéressant. Sans chercher à révolutionner les habitudes, Asus sort ici légèrement de sa zone de confort avec un clavier split modulable, qui marie une idée "ergo" à une approche très gaming.
L’objectif est clair : réduire la contrainte d’un clavier monobloc, qui tend à figer la posture, et redonner de la liberté à l’installation du joueur. En écartant les deux modules, on peut ajuster la distance entre les mains, mais aussi dégager de l’espace côté souris.
Dans la pratique, cette modularité a rapidement changé ma façon d’organiser mon bureau. Sans bouleverser complètement ma position de frappe, j’ai pu jouer sur l’angle des poignets et l’écartement des bras, avec l’impression d’un périphérique qui s’adapte davantage à ma posture que l’inverse. Le Falcata permet aussi de varier les angles d’installation, notamment en "tente", ce qui ouvre davantage les poignets. En revanche, dès que l’on cherche à pousser l’ergonomie plus loin, certaines limites apparaissent : j’ai par exemple constaté qu’il restait difficile d’utiliser le repose-poignets en inclinaison négative, faute de stabilité suffisante dans cette configuration. Rien de rédhibitoire, mais cela rappelle que le Falcata explore l’ergonomie sans aller aussi loin que des claviers spécialisés.
La flexibilité ne s’arrête pas à la posture : j’ai aussi testé le clavier en n’utilisant que le module gauche en jeu, laissant totalement libre l’espace dédié à la souris. Sur le papier, l’idée peut sembler anecdotique ; à l’usage, j’ai rapidement ressenti un gain d’amplitude dans les mouvements et une perception plus "ouverte" de mon espace de jeu, particulièrement sur les titres demandant des déplacements rapides et précis.
Enfin, le Falcata renvoie une impression de densité et de sérieux. Les deux modules reposent sur un châssis en plastique épais, coiffé d’une plaque supérieure en aluminium, et renforcé par plusieurs couches internes en silicone et en mousse qui atténuent vibrations et résonances. À la frappe, rien ne sonne creux et le retour est plus feutré que ce que j’attendais d’un clavier orienté performance. Même en écartant ou en inclinant les modules, l’ensemble reste stable sur le bureau. Les commandes physiques (molette latérale, sélecteurs, ajustements et interrupteur dédié au Rapid Trigger) participent aussi à cette sensation d’un outil précis.
Cette séparation demande toutefois un petit temps d’adaptation. Lors des premières sessions, j’ai parfois dû retrouver mes repères, notamment dans la coordination entre les deux mains pour taper du texte. Rien de réellement perturbant, mais suffisant pour rappeler que ce clavier modifie subtilement la façon dont les gestes s’organisent dans l’espace.
Des switches magnétiques redoutablement efficaces
Si le design split constitue la première singularité visible du Falcata, sa véritable personnalité s’exprime surtout à travers ses switches magnétiques ROG HFX V2 à effet Hall. Contrairement à un switch mécanique classique, qui repose sur un contact physique pour enregistrer une frappe, ces switches utilisent un capteur magnétique capable de mesurer précisément la position de la touche tout au long de sa course. L’intérêt dépasse largement la simple promesse de durabilité ou de précision : il ouvre la porte à une personnalisation extrêmement fine du comportement du clavier.
Concrètement, le point d’activation peut être ajusté sur une plage très large, allant d’une pression très courte et quasi instantanée à une course plus longue, plus proche d’une frappe traditionnelle. Sur le papier, l’idée peut sembler technique, presque gadget. À l’usage, elle devient rapidement pertinente. J’ai par exemple opté pour une activation très courte sur certains jeux compétitifs, afin de maximiser la réactivité, avant de revenir à une course légèrement plus profonde pour la rédaction ou les longues sessions bureautiques. Ce type d’ajustement donne réellement le sentiment de modeler le clavier selon le contexte, plutôt que de s’adapter à un comportement figé.
Cette approche est d’autant plus accessible que le Falcata ne limite pas ces réglages à une interface logicielle. La molette multifonction intégrée permet d’ajuster directement certains paramètres clés, notamment le point d’activation ou la sensibilité du déclenchement rapide (à sélectionner par une pression sur le bouton avec le logo Asus). Dans la pratique, ce système rend les réglages beaucoup plus intuitifs que sur la majorité des claviers gaming, où l’on doit généralement naviguer dans un logiciel parfois lourd pour modifier ce type d’options.
Rapid Trigger, Speed Tap et réactivité en jeu
Le Falcata exploite pleinement les possibilités offertes par ses switches magnétiques à travers plusieurs fonctions orientées performance. La plus emblématique reste le Rapid Trigger, accessible via un interrupteur dédié directement sur le clavier. Cette fonction permet à une touche de se réinitialiser dès qu’elle commence à remonter, sans attendre son retour complet en position haute. Dans les faits, cela réduit le délai entre deux activations successives et peut améliorer la réactivité dans les jeux rapides.
Sur certains FPS, j’ai clairement ressenti une sensation de contrôle plus direct dans les déplacements, notamment lors des changements de direction, ou strafing. L’effet n’est pas spectaculaire au point de transformer immédiatement le niveau de jeu, mais il devient perceptible sur la durée, surtout lorsqu'il s'agit de reprendre un clavier plus basique.
Le Falcata intègre également un mode Speed Tap, qui gère automatiquement les situations où deux directions opposées sont pressées simultanément. Le clavier priorise alors la dernière entrée sans nécessiter de relâcher la touche précédente. Là encore, il s’agit d’une fonction qui s’adresse surtout aux joueurs compétitifs, mais qui témoigne du niveau de contrôle offert par la plateforme matérielle.
À ces options s’ajoute le mode Zone, qui optimise automatiquement certains paramètres du clavier pour le jeu, notamment en priorisant la réactivité des touches les plus utilisées tout en réduisant certaines fonctions secondaires comme l’éclairage RGB. Dans la pratique, ce mode agit comme un profil prêt à l’emploi pour les sessions gaming, sans nécessiter de configuration plus poussée.
Au-delà de la réactivité pure, la sensation de frappe évolue clairement en fonction des réglages choisis. En jouant sur le point d’activation, le Falcata peut passer d’une frappe très légère et immédiate à un comportement plus posé, plus tolérant, qui se rapproche d’un clavier mécanique classique.
Cette souplesse se ressent aussi dans les usages hybrides. Après plusieurs sessions de jeu avec une activation très courte, revenir à un réglage plus profond pour écrire ou travailler ne donne pas l’impression de changer de périphérique, mais plutôt d’avoir ajusté un même outil à un autre contexte. C’est une nuance, mais une nuance importante : le Falcata ne se limite pas à optimiser la performance, il permet aussi d’adapter le confort et la tolérance de frappe.
Connectivité et configuration : un clavier qui s’adapte au quotidien
Le ROG Falcata propose une connectivité tri-mode, combinant USB filaire, Bluetooth et sans-fil 2,4 GHz via la technologie SpeedNova 8K. À l’usage, la bascule entre les différents modes est simple grâce au sélecteur à l'arrière du clavier et la connexion s’est montrée stable tout au long de mes essais. En sans-fil, l’autonomie reste confortable lorsque l’éclairage RGB est désactivé.
La configuration passe par Gear Link, une interface accessible directement depuis un navigateur web. L’approche est volontairement légère : pas de logiciel lourd à installer, pas de service résident envahissant. Les principaux réglages — profils, affectation des touches, comportement des switches, éclairage — sont accessibles rapidement et sans friction particulière. Sans être révolutionnaire, cette solution se révèle efficace et cohérente avec l’esprit du produit.
Il faut toutefois composer avec une contrainte matérielle : la liaison entre les deux modules repose sur un câble dédié, indispensable pour garantir stabilité et performances. Cela limite légèrement la liberté d’agencement, mais le compromis paraît logique au regard de la complexité technique de l’ensemble.
Test Asus ROG Falcata : l'avis de Clubic
Le ROG Falcata n’est clairement pas un clavier destiné à tous les profils. Il demande un temps d’adaptation, une certaine curiosité technique et l’envie de prendre le temps d’ajuster ses réglages. Mais c’est aussi ce qui fait sa singularité. Plus qu’un simple clavier gaming, il s’agit d’un outil modulable, pensé pour s’adapter au geste et à l’usage, plutôt que d’imposer un comportement figé.
Asus ne va pas aussi loin que certains acteurs spécialisés dans l’ergonomie pure, mais propose ici une approche bien plus audacieuse que celle de la majorité des claviers gaming traditionnels. Le format split, les switches magnétiques et les fonctions comme le Rapid Trigger ou le Speed Tap ne sont pas de simples arguments techniques : ils modifient réellement la manière d’interagir avec le clavier, à condition d’accepter d’y consacrer un peu de temps.
Le Falcata s’adresse avant tout à des joueurs exigeants, sensibles à la précision, à la personnalisation et à l’impact qu’un périphérique peut avoir sur la posture et le contrôle en jeu. Ce n’est pas un clavier universel, mais c’est un produit cohérent, ambitieux et suffisamment différent pour proposer une expérience qui sort du cadre habituel.
- Format split modulable réellement exploitable
- Switches magnétiques à réglage très fin
- Rapid Trigger et Speed Tap pertinents en jeu
- Molette multifonction efficace pour les réglages à la volée
- Construction dense et sérieuse
- Connectivité tri-mode stable et polyvalente
- Configuration via une interface web légère
- Temps d’adaptation réel
- Ergonomie limitée sur certaines postures
- Câble de liaison entre les deux modules contraignant
- Richesse fonctionnelle parfois excessive pour un usage simple
- Positionnement tarifaire élevé
Fiche technique Asus ROG Falcata
|Norme du clavier
|AZERTY
|Localisation du clavier
|Français
|Format du clavier
|Slim
|Compact
|Oui
|TKL
|Oui
|Ergonomique
|Non
|Type d'utilisation
|Gamer
|Sans-Fil
|Oui
|Technologie de connexion du clavier
|Bluetooth
|Interface avec l'ordinateur
|Bluetooth, RF, USB
|Type de touches
|Mécanique
|Type de switch
|ASUS ROG HFX
|Clavier rétroéclairé
|Oui (RGB)
|Touches Multimédia
|Non
|Touches macro
|Non
|Pavé numérique
|Non
|Repose-poignet
|Oui
|Type d'alimentation
|Batterie
|Anti-ghosting
|Oui
|Largeur
|327mm
|Hauteur
|38mm
|Profondeur
|127mm
|Poids
|968g