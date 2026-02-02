Un court laps de temps nécessaire à la détection des périphériques Razer qui pourraient être reliés au système. Pour le reste, la configuration et les options disponibles sont presque identiques à ce que nous trouvons sur l'application locale Synapse, avec une interface très similaire.

Razer souligne par exemple que son Synapse Web autorise l'accès aux mémoires internes de ses périphériques… exactement comme Synapse ce qui permet de garder une sauvegarde de ses profils pour ne pas tout reconfigurer à chaque fois que l'on se déplace avec sa souris (ou son clavier) sur une autre machine.

À la différence de be quiet! ou Corsair, Razer fait tout de même une distinction entre Synapse Web et Synapse 4, l'application locale. La première « offre une alternative légère lorsqu'une installation complète n'est pas possible, tandis que Synapse 4 reste la plateforme pour une personnalisation avancée et une intégration plus poussée des périphériques, comme la synchronisation Chroma RGB multi-appareils et les profils spécifiques aux jeux ».