De plus en plus de fabricants délaissent leur logiciels compagnons « locaux » pour des formules d'accès via le Web. Pas forcément un mal…
Corsair iCUE, be quiet! IO Center ou Razer Synapse autant de noms qui reflètent la volonté des principaux constructeurs de périphériques gaming de changer de braquet : les applications Web prennent clairement le dessus, même si ce n'est encore parfois qu'en version bêta.
be quiet! en pionnier, Corsair et Razer suiveurs
Souvenez-vous, au moment de tester les premiers claviers gaming de la marque allemande be quiet!, nous avions relevé un fait très intéressant : l'application IO Center en charge de tous les paramètres existaient en deux versions.
Bien sûr, de manière on ne peut plus classique, be quiet! invite ses utilisateurs à télécharger puis installer l'application sur leur PC, en local. Mais, dans le même temps, be quiet! propose un accès via Internet et un navigateur Web. Pour cela, il suffit de se rendre sur « iocenter.bequiet.com » et si des périphériques be quiet! compatibles sont détectés, ils apparaîtront. Simple et efficace.
À gauche, l'IO Center de be quiet! et, à droite, le Web Hub Corsair. ©Nerces pour Clubic
La solution qui n'entraîne pas la disparition du logiciel local a fait tâche d'huile et lors du test du clavier Vanguard Pro 96, nous avons pu noter que Corsair a fait la même chose… quoique de manière plus drastique encore. En effet, il n'est cette fois plus question d'encore proposer un accès local au sulfureux iCUE : le portail « corsair.com/web-hub/ » le remplace complètement.
Razer passe à Synapse Web
Aujourd'hui, c'est donc déjà un troisième larron qui saute le pas et décide de ne plus se reposer exclusivement sur une application locale. Contrairement à ce que peut faire Corsair, Razer n'est pas passé à 100 % sur le Web.
Son application Synapse existe donc toujours et continue à être maintenue. Elle est cependant soutenue par un portail Web qui ne prend pas un nom original, Synapse Web. Pour en profiter, il faut de se rendre sur « synapse.razer.com » et, comme chez la concurrence, attendre deux à trois secondes.
Un court laps de temps nécessaire à la détection des périphériques Razer qui pourraient être reliés au système. Pour le reste, la configuration et les options disponibles sont presque identiques à ce que nous trouvons sur l'application locale Synapse, avec une interface très similaire.
Razer souligne par exemple que son Synapse Web autorise l'accès aux mémoires internes de ses périphériques… exactement comme Synapse ce qui permet de garder une sauvegarde de ses profils pour ne pas tout reconfigurer à chaque fois que l'on se déplace avec sa souris (ou son clavier) sur une autre machine.
À la différence de be quiet! ou Corsair, Razer fait tout de même une distinction entre Synapse Web et Synapse 4, l'application locale. La première « offre une alternative légère lorsqu'une installation complète n'est pas possible, tandis que Synapse 4 reste la plateforme pour une personnalisation avancée et une intégration plus poussée des périphériques, comme la synchronisation Chroma RGB multi-appareils et les profils spécifiques aux jeux ».