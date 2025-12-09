Déjà évoquée à plusieurs reprises, la sortie d'un processeur Ryzen 7 9850X3D s'est précisée ces dernières semaines avec, notamment, une fuite en provenance directe d'AMD elle-même. Difficile de faire plus officiel.

Une information qui manquait toutefois d'éléments concrets en dehors du nom de la future puce, mais plusieurs spécialistes du hardware se sont chargés de trouver toutes les caractéristiques techniques de la bête. Nous avons ainsi eu la confirmation que le Ryzen 7 9850X3D serait, logiquement, très proche du Ryzen 7 9800X3D sorti et testé il y a un an maintenant.