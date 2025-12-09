Autant de cœurs, autant de cache, mais des fréquences un peu plus élevées : le Ryzen 7 9850X3D ne devrait pas renverser son petit frère.
Compte tenu du faible nombre de références, la sortie d'un processeur Ryzen X3D est toujours un petit événement. Depuis quelques semaines, AMD semble toutefois moins en phase avec les besoins du marché : le Ryzen 7 9850X3D promet de faire timidement évoluer la recette du Ryzen 7 9800X3D.
Principalement amélioration : la fréquence boost
Déjà évoquée à plusieurs reprises, la sortie d'un processeur Ryzen 7 9850X3D s'est précisée ces dernières semaines avec, notamment, une fuite en provenance directe d'AMD elle-même. Difficile de faire plus officiel.
Une information qui manquait toutefois d'éléments concrets en dehors du nom de la future puce, mais plusieurs spécialistes du hardware se sont chargés de trouver toutes les caractéristiques techniques de la bête. Nous avons ainsi eu la confirmation que le Ryzen 7 9850X3D serait, logiquement, très proche du Ryzen 7 9800X3D sorti et testé il y a un an maintenant.
Dans les deux cas, on parle d'un unique CCD doté de 8 cœurs CPU Zen 5, d'un cache X3D autorisant un total L3 de 96 Mo et d'un TDP de 120 watts. Seule la fréquence de fonctionnement semble bouger pour cette nouvelle déclinaison qui devrait atteindre 5,6 GHz en boost contre 5,2 GHz pour le 9800X3D. Nous ne sommes pas en mesure de confirmer la fréquence de base.
Le 9850X3D 4,7 % plus rapide que le 9800X3D ?
Plus récemment, de nouvelles fuites ont permis de mesurer l'importance de cet écart de fréquence boost sur les performances de ce Ryzen 7 9850X3D, par exemple au travers des mesures CPU de l'outil PassMark.
Sur le test CPUMark, le Ryzen 7 9800X3D obtenait un score de 39 962 points alors que le Ryzen 7 9850X3D semble signer 41 840 points. l'ancien processeur serait donc 4,5 % plus lent que son grand frère. Bien sûr, nous ne saurions nous contenter d'un seul test pour conclure sur les performances d'un nouveau CPU, mais cela donne déjà quelques pistes.
Par ailleurs, une autre fuite se penche sur la prise en charge mémoire. Le Ryzen 7 9850X3D aurait été aperçu accompagné de DDR5-9800… pas loin de la fameuse marque des 10 000. Attention, cela ne veut pas dire qu'AMD ait changé quoi que ce soit au sous-système mémoire de son CPU : officiellement, il sera sans doute prévu pour de la DDR5-5600 avec un sweet spot en DDR5-6000.