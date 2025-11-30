Pas sûr que la confirmation devait prendre cette forme pour le moins étrange, mais une chose est désormais certaine : ce Ryzen 7 9850X3D est une réalité.
Alors que la technologie 3D-Vertical Cache gagne chaque jour de nouveaux adeptes, AMD envisage logiquement de proposer toujours plus de références processeurs expoitant cette redoutable fonctionnalité, mais sans doute pas de les confirmer de manière aussi simpliste.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Un grand frère au Ryzen 7 9800X3D
Il y a seulement quelques jours, nous vous proposions le test du Ryzen 5 7500X3D, le dernier processeur « X3D » signé AMD, mais un modèle qui n'avait clairement pas pour but de faire la une de l'actualité.
Aussi intéressant soit-elle, cette puce n'est effectivement qu'en architecture Zen 4 et permet surtout d'orienter la technologie X3D sur un segment où elle est encore peu présente, l'entrée/milieu de gamme. Il en va donc bien autrement pour la petite indiscrétion du jour. Enfin, indiscrétion n'est sans doute pas le terme le plus juste puisque l'information nous provient du site officiel d'AMD.
En effet, sur la page de mise à jour de ses pilotes, AMD fait référence à une nouvelle puce X3D, cette fois en architecture Zen 5. Une puce qui vient renforcer le Ryzen 7 9800X3D, un représentant jusqu'ici un peu seul.
Jusqu'à 5,6 GHz de fréquence boost
Cette nouvelle puce n'est autre que le Ryzen 7 9850X3D, un processeur dont nous avons déjà eu l'occasion de parler en octobre dernier alors qu'une rumeur évoquait la venue prochaine de Ryzen X3D « V2 ».
À l'époque, on parlait de deux modèles, le Ryzen 9 9950X3D2 et, notre star du jour, le Ryzen 7 9850X3D. Alors que le premier va sans doute faire progresser les fréquences de fonctionnement du déjà remarquable Ryzen 9 9950X3D, le second devrait accélérer le modèle le plus accessible de la gamme. Bien sûr, AMD n'a pas encore communiqué sur les caractéristiques de cette puce, la révélation étant sans doute bien involontaire.
Nous en sommes donc réduits à rappeler les précédentes rumeurs pour évoquer les spécifications de ce Ryzen 7 9850X3D qui devrait garder un unique CCD de 8 cœurs Zen 5, un cache combiné de 96 Mo et un TDP de 120 watts. En revanche, on parle d'une fréquence de fonctionnement en boost capable d'atteindre les 5,6 GHz contre 5,2 GHz sur le Ryzen 7 9800X3D. Par contre, pas de changement pour la fréquence de base, à 4,7 GHz.
Il n'est pour l'heure question d'aucun tarif ni d'aucune fenêtre de lancement, mais alors que le CES 2026 de Las Vegas approche (du 6 au 9 janvier prochains), on peut légitimement parier sur un lancement à cette occasion.