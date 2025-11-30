Il y a seulement quelques jours, nous vous proposions le test du Ryzen 5 7500X3D, le dernier processeur « X3D » signé AMD, mais un modèle qui n'avait clairement pas pour but de faire la une de l'actualité.

Aussi intéressant soit-elle, cette puce n'est effectivement qu'en architecture Zen 4 et permet surtout d'orienter la technologie X3D sur un segment où elle est encore peu présente, l'entrée/milieu de gamme. Il en va donc bien autrement pour la petite indiscrétion du jour. Enfin, indiscrétion n'est sans doute pas le terme le plus juste puisque l'information nous provient du site officiel d'AMD.