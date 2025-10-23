AMD aurait dans ses cartons deux nouveaux processeurs X3D pour dynamiser une gamme déjà très réussie : un Ryzen 7 9850X3D et un Ryzen 9 9950X3D2.
Si la gamme 9000X3D compte aujourd'hui trois processeurs, AMD aurait dans l'idée de l'enrichir sensiblement avec, en particulier, un Ryzen 9 9950X3D2 qui viendrait – excusez du peu – doubler le cache X3D pour le porter à 128 Mo !
Deux nouveaux X3D… sortis d'on ne sait où
Aujourd'hui, la gamme Ryzen 9000 de processeurs dits desktop est aussi simple qu'elle est relativement limitée. Lancée au cours de l'été 2024, elle se contente de trois puces dont on peut distinguer trois catégories.
D'un côté, les premiers modèles qui vont du Ryzen 5 9600X au Ryzen 9 9950X en passant par les Ryzen 7 9700X et Ryzen 9 9900X. Par la suite, AMD a donc lancé deux autres gammes avec les plus modestes Ryzen 5 9500F, Ryzen 5 9600 et Ryzen 7 9700F, mais surtout les plus costauds Ryzen X3D qui se distinguent par leur cache combiné surdimmensionné.
Dans cette dernière gamme, on compte trois représentants – Ryzen 7 9800X3D, Ryzen 9 9900X3D et Ryzen 9 9950X3D – mais c'est justement cette gamme qui refait parler de lui alors qu'une précédente rumeur avait déjà indiqué que de potentielles puces arriveraient prochainement. Une rumeur qui ne donnait guère d'autre précision et que nous n'avions alors pas relayé.
Aujourd'hui, il s'agit de la même source et on ne peut pas parler de confirmation par rapport au bruit de couloir d'août dernier. En revanche, Chi11eddog se montre plus précis que précédemment avec sa nouvelle publication sur X.com.
192 Mo de cache pour le Ryzen 9 9950X3D2 !
Chi11eddog croit effectivement savoir que deux nouvelles puces seraient ainsi envisagées par AMD. La première ne serait pas forcément révolutionnaire, mais pas complètement saugrenue non plus.
Il s'agirait d'un Ryzen 7 9850X3D qui, donc, apporterait un petit coup de boost à l'actuel Ryzen 7 9800X3D. La puce serait globalement identique avec 8 cœurs/16 threads, 96 Mo de cache combiné et un TDP de 120 watts, mais serait à même de monter plus haut en fréquence : on passerait, en boost, de 5,2 GHz à 5,6 GHz, un plus non-négligeable.
La seconde est plus surprenante quant à son appellation et aurait pour ambition de faire évoluer le haut de gamme. Chi11eddog parle ici d'un Ryzen 9 9950X3D2 dont les améliorations seraient plus diverses. La fréquence boost progresserait, mais de seulement 100 MHz (5,6 GHz à 5,7 GHz), le TDP grimperait de 30 watts à 200 watts tout de même ! Enfin, on parlerait d'un cache L3 démultiplié.
Alors que le Ryzen 9 9950X3D peut déjà compter sur 64 Mo de cache X3D, on parle pour cette V2 de 128 Mo. Oui, le double, tout simplement. Cela serait rendu possible en augmentant « simplement » le cache de l'unique CCD qui en dispose sur le Ryzen 9 9950X3D. L'autre solution serait d'intégrer du X3D aux deux CCD, mais AMD a, par le passé, déjà indiqué qu'une telle solution est très complexe.
Plus que jamais, il convient bien sûr d'attendre pour savoir de quoi l'avenir des Ryzen 9000X3D sera fait, mais cette double information a de quoi surprendre.