Aujourd'hui, la gamme Ryzen 9000 de processeurs dits desktop est aussi simple qu'elle est relativement limitée. Lancée au cours de l'été 2024, elle se contente de trois puces dont on peut distinguer trois catégories.

D'un côté, les premiers modèles qui vont du Ryzen 5 9600X au Ryzen 9 9950X en passant par les Ryzen 7 9700X et Ryzen 9 9900X. Par la suite, AMD a donc lancé deux autres gammes avec les plus modestes Ryzen 5 9500F, Ryzen 5 9600 et Ryzen 7 9700F, mais surtout les plus costauds Ryzen X3D qui se distinguent par leur cache combiné surdimmensionné.

Dans cette dernière gamme, on compte trois représentants – Ryzen 7 9800X3D, Ryzen 9 9900X3D et Ryzen 9 9950X3D – mais c'est justement cette gamme qui refait parler de lui alors qu'une précédente rumeur avait déjà indiqué que de potentielles puces arriveraient prochainement. Une rumeur qui ne donnait guère d'autre précision et que nous n'avions alors pas relayé.

Aujourd'hui, il s'agit de la même source et on ne peut pas parler de confirmation par rapport au bruit de couloir d'août dernier. En revanche, Chi11eddog se montre plus précis que précédemment avec sa nouvelle publication sur X.com.