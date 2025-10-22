Du temps des processeurs Ryzen 5000G, nous avions déjà – à Clubic – un petit faible pour ses puces « anormalement » puissante du côté de l'iGPU afin de se passer presque complètement de carte graphique dédiée.

Avec le temps, la montée en puissance de ses solutions baptisées APU par AMD ne s'est pas démentie. Le Ryzen 8700G est ainsi une puce tout à fait capable, mais c'est du côté des consoles portables comme le Steam Deck qu'il faut voir l'apport le plus net de ces APU : de vrais petits PC à même de faire tourner la plupart des jeux très correctement et que l'on peut emmener avec soi.

Eh bien, vous serez surpris d'apprendre qu'avec le succès de ces puces AMD… n'en a pas terminé ! Depuis déjà quelques mois, il se murmure que la gamme Krackan Point est en préparation chez AMD et le dernier bruit de couloir relayé par nos confrères de VideoCardz tend à le prouver : ces Krackan Point, bel et bien baptisés Ryzen 9000G, arrivent bientôt.