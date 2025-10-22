Le nom de Krackan Point revient sur le devant de la scène processeur alors que l'AGESA 1.2.7.0 en contiendrait le micro-code.
AMD est au travail sur de nouveaux processeurs Ryzen à destination de nos PC « de bureau » dont l'architecture semble devoir s'inspirer nettement des puces de dernière génération conçue pour les consoles portables.
Les Ryzen 9000G en début d'année prochaine ?
Du temps des processeurs Ryzen 5000G, nous avions déjà – à Clubic – un petit faible pour ses puces « anormalement » puissante du côté de l'iGPU afin de se passer presque complètement de carte graphique dédiée.
Avec le temps, la montée en puissance de ses solutions baptisées APU par AMD ne s'est pas démentie. Le Ryzen 8700G est ainsi une puce tout à fait capable, mais c'est du côté des consoles portables comme le Steam Deck qu'il faut voir l'apport le plus net de ces APU : de vrais petits PC à même de faire tourner la plupart des jeux très correctement et que l'on peut emmener avec soi.
Eh bien, vous serez surpris d'apprendre qu'avec le succès de ces puces AMD… n'en a pas terminé ! Depuis déjà quelques mois, il se murmure que la gamme Krackan Point est en préparation chez AMD et le dernier bruit de couloir relayé par nos confrères de VideoCardz tend à le prouver : ces Krackan Point, bel et bien baptisés Ryzen 9000G, arrivent bientôt.
Zen 5 et RDNA 3.5
Gardons à l'esprit qu'il ne s'agit encore que de conjectures, mais sachant que les Ryzen 8000G ont été lancés il y a bientôt deux ans, la venue prochaine de ces Ryzen 9000G n'aurait rien de ridicule.
Mieux, à en croire les informations de @9550Pro sur la plateforme X.com, le micro-code d ces nouveaux APU seraient présents dans l'AGESA 1.2.0.7 lequel régule les puces AMD. Hélas, nous ne savons pas encore quand exactement cet AGESA doit être déployé par AMD même si, en règle générale, les premières informations sont rarement dévoilées plus de six/huit mois à l'avance.
De fait, nous ne savons pas non plus exactement quand AMD prévoit de présenter ces puces. Rappelons simplement que le CES 2026 de Las Vegas se tient dans un peu plus de deux mois et qu'il pourrait constituer une excellente rampe de lancement pour de telles puces sachant que l'on attend aussi des nouvelles des successeurs des actuels Ryzen 9000 (sans G cette fois).
Rappelons simplement que les dernières rumeurs font état de Ryzen 9000G à la sauce Zen 5 (pour le CPU) et RDNA 3.5 (pour le GPU) afin de donner un bon coup de boost à ces solutions et de se mettre au niveau du Ryzen Z2 Extreme qui équipe déjà la ROG Xbox Ally X par exemple.