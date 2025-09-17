Les Ryzen 5 9500F et Ryzen 7 9700F viennent d'être introduits par AMD et, avec eux, les premières puces Zen 5 sans solution graphique intégrée : une manière d'en réduire le coût bien sûr.
Intégrer une solution graphique à un processeur est un plus en ce sens que cela permet de se passer de carte graphique dédiée pour toutes les tâches les plus basiques. Mais voilà, cela a un coût et alors que les Ryzen série 9000 ne sont pas forcément donnés, c'était un frein à leur adoption.
AMD retire l'iGPU de ses Ryzen 9000
Nous parlons au passé – « était un frein à leur adoption » – car AMD vient donc d lancer de manière discrète cependant les Ryzen 5 9500F et Ryzen 7 9700F, ses premiers processeurs socket AM5 sans iGPU.
Les Ryzen série 9000, nous connaissons avec ce lancement un peu compliqué réalisé en août 2024 par AMD : les Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X et Ryzen 5 9600X lançaient alors l'architecture Zen 5 et faisaient trembler encore un peu plus le concurrent Intel qui n'avait pas de proposition solide pour contrer l'offensive.
Diablement performants, ces Ryzen intègrent tous un iGPU Radeon Graphics en RDNA 2. Celui-ci n'est pas des plus puissant, mais autorise une prise en charge – minimaliste – de l'affichage. Une idée empruntée à Intel et qui offre un peu plus de polyvalence à des processeurs déjà en mesure de se plier à la plupart des scénarios que l'on peut envisager.
Plus d'un an après ce lancement, AMD vient donc enfin de commercialiser ses premièers puces sans cet iGPU. Forcément, on perd un peu de cette fameuse polyvalence, mais il faut aussi reconnaître que cela devrait permettre de réduire un peu le prix des processeurs. Pour l'heure, deux modèles sont lancés.
Deux variantes lancées, pas encore de prix publics
Nous avons donc d'abord le Ryzen 7 9700F, un modèle doté de 8 cœurs Zen 5, comme le Ryzen 7 9700X avant lui, et de 40 Mo de cache combiné. ll est capable des mêmes fréquences de fonctionnement (3,8 GHz de base, 5,5 GHz en boost) et affiche un TDP identique, de 65 watts.
Sorti quelques jours avant, le Ryzen 5 9500F n'a de son côté pas de « grand frère » direct. Il s'agit cependant d'un processeur très proche des Ryzen 5 9600X et Ryzen 5 9600 lancés il y a déjà un petit moment par AMD. Ainsi, on retrouve les 6 cœurs Zen 5 et les 38 Mo de cache combiné (L1 480 Ko, L2 6 Mo, L3 32 Mo) pour un TDP donné à 65 watts.
En revanche, les fréquences sont revues à la baisse avec, toujours, 3,8 GHz de base, mais un boost à « seulement » 5 GHz contre 5,2 GHz sur le Ryzen 5 9600 et même 5,4 GHz sur le Ryzen 5 9600X. Gageons que cela ne devrait cependant pas massivement affecter les performances de celui qui devient le moins cher des processeurs Zen 5.
Précisons cependant que si des fiches officielles sont bien disponibles sur le site d'AMD – attestant de la véracité de double lancement – nous n'avons pas encore de date exacte de disponibilité ou de prix. Nous vous tiendrons évidemment informés dès que nous en saurons plus.