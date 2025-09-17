Nous parlons au passé – « était un frein à leur adoption » – car AMD vient donc d lancer de manière discrète cependant les Ryzen 5 9500F et Ryzen 7 9700F, ses premiers processeurs socket AM5 sans iGPU.

Les Ryzen série 9000, nous connaissons avec ce lancement un peu compliqué réalisé en août 2024 par AMD : les Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X et Ryzen 5 9600X lançaient alors l'architecture Zen 5 et faisaient trembler encore un peu plus le concurrent Intel qui n'avait pas de proposition solide pour contrer l'offensive.