Alors que les processeurs Zen 5 X3D ont pris leurs marques, AMD revient en quelque sorte « en arrière » avec le lancement d'une vraie-fausse nouvelle puce qui remet au goût du jour l'architecture Zen 4 en lui adjoignant une nouvelle fois la technologie 3D-Vertical Cache. Et si ce Ryzen 5 7500X3D devenait la meilleure puce pour des PC jeu vidéo « pas chers » ?
Vous en avez l'habitude, il n'est pas question de revoir en détail l'architecture Zen 4 du Ryzen 5 7500X3D. Dans cet article, nous nous penchons sur l'analyse de ses performances. Nous vous invitons à (re)lire notre test du Ryzen 7 7700X pour comprendre l’architecture Zen 4 d'AMD et un petit passage sur le test du Ryzen 7 5800X3D vous en apprendra plus sur la technologie 3D-Vertical Cache ou X3D.
- Bons résultats en jeux
- 96 Mo de cache L3 (X3D)
- Consommation modérée
- Échauffement limité
- Lignes PCIe Gen 5 + DDR5
- Avenir incertain (6 cœurs, Zen 4)
- Perfs en applicatifs moyennes
- Fréquence boost faiblarde
- Positionnement tarifaire à revoir
96 Mo de cache, mais seulement 6 cœurs ?
Avec la sortie du Ryzen 5 7500X3D, l'objectif affiché par AMD est de rendre sa technologie 3D-Vertical Cache plus accessible. Un objectif louable qui passe cependant par quelques concessions afin de garder une enveloppe tarifaire dans les limites du raisonnable pour atteindre le marché des joueurs qui n'ont pas du tout envie/moyen de dépenser plus de 300 euros dans un processeur.
De fait, et alors que le Ryzen 5 7600X3D n'a semble-t-il jamais été réellement distribué en France – ou en Europe d'ailleurs –, le Ryzen 5 7500X3D en reprend l'essentiel de la recette… à commencer par ces six cœurs Zen 4 pour un total de douze threads. Les fréquences de fonctionnement aussi sont très proches de celles du 7600X3D avec 4 GHz de base (contre 4,1 GHz) et 4,5 GHz en « boost d'horloge maximal » (contre 4,7 GHz).
AMD donne une idée des performances que l'on peut attendre de son Ryzen 5 7500X3D comparé, à gauche au Core i5-14600K et, à droite, au Core Ultra 5 245KF. ©AMD
Clairement, on ne risque pas l'excès de fréquence avec ce Ryzen 5 7500X3D qui est largement derrière le grand frère Zen 4, le Ryzen 7 7800X3D (4,2 GHz de base et 5 GHz en boost). Une chose est au moins certaine : les deux puces ne risquent pas de se marcher dessus et AMD segmente ainsi clairement son offre alors que, bien sûr, l'atout principal de cette gamme X3D tient dans la présence d'un cache de troisième niveau surdimensionné.
Le 3D-Vertical Cache est la caractéristique clé du Ryzen 5 7500X3D : elle donne accès à un total de 96 Mo de cache L3 quand une puce Zen 4 « classique » doit se contenter de 32 Mo. Un triplement qui est particulièrement efficace dans tout ce qui est jeu vidéo, même si certaines applications spécifiques sont en mesure de l'exploiter.
Enfin, rappelons que comme sur les Ryzen 7 7800X3D et Ryzen 7 9800X3D, les cœurs sont regroupés sur un seul CCD. De fait, le cache X3D est rattaché à cet unique CCD et aucun souci de « décalage » entre CCD avec X3D et CCD sans X3D peut survenir comme cela a été le cas sur le Ryzen 9 9950X3D. Pour terminer, notez donc que le Ryzen 5 7500X3D est le quatrième représentant de la gamme Zen 4 X3D, après les Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D et Ryzen 7 7800X3D.
Protocole de test
Avec le processeur Ryzen 5 7500X3D, AMD se repose sur une architecture déjà passablement éprouvée. Il n'était donc pas nécessaire de repenser le protocole de test déjà mis en œuvre ou les configurations précédemment utilisées. En voici le détail, socket par socket.
Les onglets de CPU-Z sont toujours une mine d'informations. ©Nerces pour Clubic
Configuration socket LGA1718 « AM5 »
- Carte mère : ASUS ROG Crosshair X870E Hero
- Mémoire : G.Skill Trident DDR5-6000 CL30 (2x 16 Go)
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
- SSD « système » : Kingston KC3000 2 To
- Refroidissement : ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme
- Alimentation : be quiet! Power Zone 2 (1000 watts)
Configuration socket LGA1851
- Carte mère : ASUS ROG Maximus Z890 Hero
- Mémoire : G.Skill Trident DDR5-6000 CL30 (2x 16 Go)
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
- SSD « système » : Kingston KC3000 2 To
- Refroidissement : ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme
- Alimentation : be quiet! Power Zone 2 (1000 watts)
Configuration socket LGA1700
- Carte mère : ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II
- Mémoire : G.Skill Trident DDR5-6000 CL30 (2x 16 Go)
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
- SSD « système » : Kingston KC3000 2 To
- Refroidissement : ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme
- Alimentation : be quiet! Power Zone 2 (1000 watts)
Plaçons d'abord le CPU avant d'installer l'AiO… et c'est parti ! ©Nerces pour Clubic
Autant que possible, nous éliminons les programmes en mémoire vive, et nous nous assurons que les configurations sont proches, matériellement donc, mais aussi d'un point de vue du logiciel.
- Windows 11 Professionnel 64 bits 24H2 v26100.3323
- Pilotes chipset Intel v10.1.19199.8340
- Pilotes chipset AMD v7.06.02.123
- Pilotes graphiques AMD v25.11.1
- Pilotes graphiques NVIDIA v581.57
Enfin, sachez que les tests présentés par la suite sont le fruit de moyennes réalisées après avoir mené plusieurs fois chaque mesure. Nous avons également pris soin d’éliminer les valeurs les plus extrêmes.
Tests mémoire : un peu plus loin, la DDR5
AIDA64
Les résultats obtenus sur AIDA64 sont conformes à ce que nous attendions d’un processeur Zen 4 avec des débits tout à fait comparables à ceux du Ryzen 7 7800X3D. Comme toujours, les puces AMD ne sont pas les plus rapides sur cet exercice – la gestion mémoire en DDR5 est meilleure chez Intel – mais l’important est ailleurs : dans le bon comportement général d’un processeur qui n’a pas à rougir de la comparaison avec ses pairs.
Performances applicatives
Cinebench 2024
En single-thread, nous sommes un peu surpris de voir le Ryzen 5 7500X3D à ce point détaché par son grand frère Ryzen 7 7800X3D. De manière plus logique, c’est évidemment encore plus net en multi-thread où le nouveau venu paie cash sa limitation à six cœurs. Notez qu’il est largement distancé par le six cœurs Zen 5 d’AMD (Ryzen 5 9600X) ainsi que par le Core Ultra 245K d’Intel (14 cœurs dont 6 performants) proposé à un tarif similaire.
Blender Benchmark
Sur Blender Benchmark, les résultats des puces AMD sont souvent un peu en retrait des concurrents signés Intel. Cela se vérifie une fois encore avec un Ryzen 5 7500X3D nettement détaché par le Core Ultra 5 245K. Plus gênant sans être étonnant, l’architecture Zen 4 est dominée par le Zen 5 et le Ryzen 5 9600X fait à nouveau sensiblement mieux que notre cobaye du jour.
HandBrake : encodage vidéo
L’encodage via Handbrake d’une séquence vidéo d’un peu plus de 50 minutes (preset H.265 Matroska 1080p30) met bien sûr le Ryzen 5 7500X3D en difficulté : il est systématiquement dominé par les puces que nous lui opposons, et ce, même dans le cas du Core Ultra 5 245K d’Intel, qui se trouve être son concurrent tarifaire le plus direct.
WinRAR : compression de fichiers
Nous l’avons déjà souligné, notre test de compression de fichiers ne permet pas de distinguer les processeurs les plus proches entre eux. Ce n’est toutefois pas un trop gros problème aujourd’hui dans la mesure où le Ryzen 5 7500X3D ferme une fois de plus la marche : l’écart avec le Core Ultra 5 245K est réduit, mais malgré tout visible.
PCMark
PCMark est toujours un benchmark de choix car il simule l’utilisation du processeur dans de multiples scénarios. Alors que le Ryzen 5 7500X3D était en difficulté sur tous nos autres tests applicatifs, il se sort mieux de ce nouvel exercice. Pas question de briller toutefois et l’Intel Core Ultra 5 245K reste nettement devant, mais malgré ses seulement six cœurs, il se rapproche du Ryzen 7 7800X3D. Rien d’exaltant, mais des performances qui se tiennent malgré tout.
3DMark
Il n’est pas encore question de jeu vidéo au sens strict – domaine dans lequel le Ryzen 5 7500X3D doit briller – mais 3DMark est notre outil synthétique qui s’en rapproche le plus. Là, hélas, on ne peut pas dire que nous sommes éblouis par le petit nouveau de chez AMD. Il est systématiquement dépassé par les CPU que nous lui avons opposés : même sans 3D-Vertical Cache, les générations Zen 5 (Ryzen 5 9600X) et Arrow Lake (Core Ultra 5 245K) sont clairement devant, surtout la seconde.
Performances dans les jeux
La partie jeu vidéo de notre protocole CPU est plus légère qu’autrefois. Certains le regretteront, mais l’objectif est de rendre le dossier plus digeste.
Cyberpunk 2077
Nous sommes tout à la fois soulagés et un peu déçus par notre premier test jeu vidéo, l’inévitable Cyberpunk 2077. Soulagés parce que, enfin, le Ryzen 5 7500X3D domine clairement ses concurrents signés Intel et, cette fois, même le Core Ultra 7 265K est bien distancé. Déçus en revanche car malgré l’absence du cache X3D, la génération Zen 5 tient tête à notre cobaye du jour et le Ryzen 5 9600X offre des performances équivalentes sur ce test.
Shadow of the Tomb Raider
Heureusement pour la caution jeu vidéo de ce Ryzen 5 7500X3D, le test sur Shadow of the Tomb Raider est encore un peu plus éloquent que celui sur Cyberpunk 2077. Là, les Ryzen 7 7800X3D et Ryzen 7 9800X3D restent évidemment hors de portée, mais tous les autres processeurs de notre sélection sont battus par le Ryzen 5 7500X3D qui peut enfin briller.
Total War: Warhammer 3
À la manière des résultats observés sur Shadow of the Tomb Raider, le jeu de stratégie Total War Warhammer 3 rassure sur les capacités ludiques du Ryzen 5 7500X3D. Épaulé par une bonne carte graphique, il est un compagnon de jeu très performant qui domine la plupart de ses concurrents : le Ryzen 5 9600X, malgré ses cœurs Zen 5 subit la loi du X3D, comme les puces signées Intel, Core Ultra 5 245K et Core Ultra 7 265K sans distinction. Bien sûr, les Ryzen 7 x800X3D sont au-dessus. Normal.
Le cas de l'iGPU
Au lancement des Ryzen 7000, AMD avait décidé de copier Intel et d’intégrer une solution graphique à tous ses processeurs. L’objectif n’était cependant pas de concurrencer des APU comme les Ryzen 8000G par exemple.
Comme toujours, nous ne multiplions pas les tests pour évaluer l’iGPU d’un processeur et nous limitons à la scène Time Spy de 3DMark. Alors que les Core Ultra 200K nous avaient agréablement surpris à ce niveau, le Ryzen 5 7500X3D est une déception. Heureusement, son iGPU n’est vraiment pensée que pour un dépannage : on voit mal un CPU axé sur le jeu vidéo ne pas être accompagné d’une carte graphique dédiée.
Températures, consommation et efficacité
Relevés de températures
Nous terminons nos séries de mesures avec deux éléments particulièrement intéressants. En premier lieu, nous avons relevé la consommation de chaque processeur. Pour ce faire, nous n'avons pas mesuré la chose sur chacun des tests que nous avons menés, nous avons retenu deux valeurs :
- Au repos, alors que Windows 11 avait terminé son démarrage ;
- En charge, au cours d'un encodage H.265 sur HandBrake.
Les « seulement » six cœurs du Ryzen 5 7500X3D auront au moins ceci d’intéressant qu’ils chauffent sensiblement moins que les huit du Ryzen 7 7800X3D. Quoi de plus normal. De fait, notre cobaye du jour ne monte jamais très haut en température, et ce, même au plus fort de nos sollicitations. Le Ryzen 5 9600X et ses cœurs Zen 5 font mieux, mais pour un processeur X3D, le résultat est plus que convenable.
Consommation électrique
Nous avons ensuite testé la consommation électrique de nos CPU. Il convient de préciser que nous ne mesurons que la consommation du package processeur. Là encore, deux valeurs sont retenues.
- Au repos, alors que Windows 11 avait terminé son démarrage ;
- En charge, au cours de tests multithread successifs sur Cinebench 2024.
Comme souvent avec AMD – mais il y a des exceptions –, la consommation au repos est sensiblement plus élevée que sur les puces concurrentes signées Intel, c’est plus particulièrement vrai avec les Core Ultra en architecture Arrow Lake. L’atout du Ryzen 5 7500X3D est ailleurs, dans sa consommation en charge. Là, pour des processeurs assez similaires en performances et/ou en prix, c’est simple, il n’a pas de concurrent !
Performances par watt et par dollar
Le Ryzen 5 7500X3D est facturé 269 dollars au prix public conseillé par AMD qui annonce également un tarif de 279 euros en Europe. Il s’agit d’un prix qui nous semble un peu élevé compte tenu de la situation du marché, mais qui est évidemment lié à la présence de la technologie X3D.
Un tarif qui ne permet pas au Ryzen 5 7500X3D de contester l’excellent rapport performances/prix des puces Arrow Lake avec lesquelles Intel avait montré une certaine agressivité. En revanche, sur l’indice performances par watt basé sur Cinebench 2024, le Ryzen 5 7500X3D se classe parmi les meilleurs : il ne bat pas le Core Ultra 5 245K, mais fait jeu égal. Pensez que si nous avions utilisé les performances en jeu vidéo comme base, l’écart aurait été plus grand encore.
AMD Ryzen 5 7500X3D : l’avis de Clubic
Loin d’être le mauvais bougre, ce Ryzen 5 7500X3D semble toutefois arriver un peu tard. Lancé il y a deux ans, il aurait sans doute eu plus d’intérêt et, plus important, aurait semblé moins en décalage avec le futur du jeu vidéo. Ne nous y trompons pas, il s’agit avant tout d’un processeur pensé pour accompagner les joueurs.
Ses performances en applicatifs sont sensiblement en retrait et la présence du 3D-Vertical Cache portant le cache L3 à 96 Mo est là pour soutenir les jeux… au moins certains. Pourvu que vous l’accompagniez d’une carte graphique de bon niveau, le Ryzen 5 7500X3D se sort effectivement très bien de l’exercice ludique et domine sans trop de mal les processeurs proposés à prix équivalent. Mais voilà, pour combien de temps ?
Afin de préparer l’avenir, le PCI Express Gen 5 est effectivement de la partie ainsi que la mémoire vive en DDR5, mais il n’est doté que de six cœurs et certains jeux imposent déjà un minimum de huit. Pourquoi investir près de 280 euros dans un CPU dédié au jeu vidéo s’il est déjà mis en difficulté ? C’est le paradoxe de cette puce séduisante sans être captivante.
Fiche technique AMD Ryzen 5 7500X3D
|Support du processeur (socket)
|AMD AM5
|Fréquence CPU
|4GHz
|Fréquence en mode Turbo
|4.5GHz
|Nombre de core
|6
|Cache L3
|96Mo
|Compatibilité chipset carte mère
|AMD X870, AMD X870E, AMD A620, AMD B650E, AMD B650, AMD X670E, AMD X670
|Contrôleur graphique intégré
|AMD Radeon Graphics
|Support du processeur (socket)
|AMD AM5
|Fréquence CPU
|4GHz
|Fréquence en mode Turbo
|4.5GHz
|Nombre de core
|6
|Nombre de Threads
|12
|Plateforme (Proc.)
|AMD Zen 4
|Nom de l'architecture
|Raphael
|Finesse de gravure
|5nm
|TDP / PBP
|65W
|Cache L2
|6Mo
|Cache L3
|96Mo
|Compatibilité chipset carte mère
|AMD X870, AMD X870E, AMD A620, AMD B650E, AMD B650, AMD X670E, AMD X670
|Contrôleur graphique intégré
|AMD Radeon Graphics
|Fréquence du chipset graphique
|2.2GHz
|Contrôleur mémoire
|DDR5
|Type de contrôleur mémoire
|Dual Channel
|Fréquence(s) Mémoire
|DDR5 3600 MHz, DDR5 4000 MHz, DDR5 4400 MHz, DDR5-4800 MHz, DDR5 5200 MHz
