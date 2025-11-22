Emmanuel_ANGULO1

Moi je vois surtout que contrairement aux diverses rumeurs que l’on a lues sur le web depuis 1 mois , ce n’est pas un CPU AM4 , mais bien un AM5.

Même si je suis content qu’AMD continue à vouloir faire de l’entrée de gamme, je suis quand même assez dubitatif face à cette stratégie façon « armée mexicaine » , qui vise à cumuler les références toutes générations confondues.

Pourquoi ne pas se contenter de baisser les prix des 7600x3D ? Idem pour AM4 : pourquoi aller s’embêter à nous sortir des 5500x3D alors qu’il suffisait de replacer le 5600x3D en prix ?