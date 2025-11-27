Alors que les fêtes de fin d’année approchent, nous testons coup sur coup trois solutions CPU plus accessibles que toutes les puces qui nous sont arrivées depuis bientôt un an. Les Core Ultra 5 235 et 225F doivent toutefois permettre de la faire descendre en gamme… pour vous convaincre d’acheter un nouveau PC à Noël ?
- Bonnes performances générales
- Échauffement très faible
- Sobriété énergétique fantastique
- Architecture convaincante
- iGPU intéressant
- Tarification trop élevée
- Carte mère et RAM onéreuses
- Performances gaming en retrait
- Bonnes performances générales
- Échauffement très faible
- Sobriété énergétique intéressante
- Architecture convaincante
- Impitoyable concurrence du 14400F
- Tarification trop élevée
- Carte mère et RAM onéreuses
- Performances gaming en retrait
Vous en avez l'habitude, il n'est pas ici question de revoir dans le détail l'architecture Arrow Lake de notre couple Core Ultra 5 25/225F. Dans cet article, nous nous penchons sur l'analyse des performances de ces deux processeurs et vous invitons à (re)lire notre test des Core Ultra 9 285K, 7 265K et 5 245K pour comprendre la plus récente architecture d’Intel.
Lion Cove et Skymont pour renouveler les CPU Intel ?
Avec Arrow Lake, Intel a largement revu sa façon de concevoir des processeurs en se focalisant sur une conception par « tuiles » (tiles) qui doit permettre une plus grande malléabilité pour dessiner des puces aux objectifs plus précis. Quatre tuiles sont ainsi conçues avec des tâches spécifiques et réunies sur la « base tile » qui, enfin, prend elle-même place sur le packaging ensuite commercialisé. Voici le détail de ces quatre tuiles.
- La compute tile, gravée selon le procédé N3B de TSMC ;
- La GPU tile, gravée en N5P, toujours par TSMC ;
- La SoC tile, gravée en N6… oui, par TSMC ;
- Et la I/O tile, gravée elle aussi en N6, donc toujours par TSMC.
Non, vous ne rêvez pas et la remarque avait logiquement déjà été formulée au lancement des premiers processeurs Arrow Lake : Intel se repose quasi exclusivement sur son partenaire et concurrent TSMC pour fabriquer les éléments constitutifs de ses puces. Dans le cas des Core Ultra 5 235 et Core Ultra 5 225F, ces éléments constitutifs ne sont d’ailleurs pas fondamentalement différents : rien que de très normal, puisqu’il ne s’agit que de descendre en gamme pour abaisser le coût d’Arrow Lake.
Les deux processeurs que nous testons aujourd’hui reposent donc toujours sur l’association de cœurs performants Lion Cove et de cœurs efficaces Skymont au sein de la compute tile. Dans le même ordre d’idée, la tuile graphique est animée par des cœurs Xe de 1ᵉʳᵉ génération, les mêmes que l’on retrouve sur les cartes graphiques ARC Alchemist pour des performances qui ne seront pas en mesure de concurrencer les APU « G » d’AMD, mais suffisantes pour dominer les Ryzen 9000.
Il convient toutefois de différencier nos deux puces du jour entre elles et des précédents Core Ultra. Il n’est pas question de version « K », avec coefficient multiplicateur débloqué pour l’overclocking. Par ailleurs, si le Core Ultra 5 235 est proche du 245K, il perd un peu en fréquence. On garde donc les 6 cœurs Lion Cove et les 8 cœurs Skymont, mais la fréquence maximale atteinte en boost est réduite de 100 MHz (5 GHz contre 5,1 GHz). Cela ne devrait pas bouleverser les choses.
En revanche, le Core Ultra 5 225F marque un changement plus net. La lettre « F » est là pour signifier que la solution graphique intégrée est ici absente, mais une version « non-F » a aussi été lancée par Intel. L’une et l’autre perdent toutefois 4 cœurs Skymont et si elles conservent les 6 cœurs Lion Cove, cela se fait au prix d’une réduction de la fréquence de 100 MHz à nouveau (4,9 GHz). De fait, on perd aussi en cache L2 (22 Mo contre 26 Mo sur les 235/245) et L3 (20 Mo contre 24 Mo). Le Core Ultra 5 225 vient donc clairement fermer la marche pour Arrow Lake.
HWInfo renseigne sur les spécifications de nos deux Core Ultra. Notez l'absence d'iGPU sur le 225F : c'est donc la GeForce RTX 4090 qui est visible. ©Nerces pour Clubic
Protocole de test
Alors que l’architecture Arrow Lake ne bouge pas vraiment avec ces Core Ultra 5 235 et Core Ultra 5 225F, il n’y avait pas de raison de repenser notre protocole de test ou les configurations utilisées. En voici le détail, socket par socket.
Les onglets CPU-Z : à haut, le Core Ultra 5 235, en bas, le 225F. Notez que, comme sur HWInfo, le Core 225F n'a pas d'iGPU donc pas d'info dessus. ©Nerces pour Clubic
Configuration socket LGA1718 « AM5 »
- Carte mère : ASUS ROG Crosshair X870E Hero
- Mémoire : G.Skill Trident DDR5-6000 CL30 (2x 16 Go)
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
- SSD « système » : Kingston KC3000 2 To
- Refroidissement : ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme
- Alimentation : be quiet! Power Zone 2 (1000 watts)
Configuration socket LGA1851
- Carte mère : MSI MAGB860 Tomahawk WiFi
- Mémoire : G.Skill Trident DDR5-6000 CL30 (2x 16 Go)
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
- SSD « système » : Kingston KC3000 2 To
- Refroidissement : ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme
- Alimentation : be quiet! Power Zone 2 (1000 watts)
Configuration socket LGA1700
- Carte mère : ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II
- Mémoire : G.Skill Trident DDR5-6000 CL30 (2x 16 Go)
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
- SSD « système » : Kingston KC3000 2 To
- Refroidissement : ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme
- Alimentation : be quiet! Power Zone 2 (1000 watts)
Installation des CPU et mise en place du système de refroidissement. ©Nerces pour Clubic
Autant que possible, nous éliminons les programmes en mémoire vive, et nous nous assurons que les configurations sont proches, matériellement donc, mais aussi d'un point de vue du logiciel.
- Windows 11 Professionnel 64 bits 24H2 v26100.3323
- Pilotes chipset Intel v10.1.19199.8340
- Pilotes chipset AMD v7.06.02.123
- Pilotes graphiques AMD v25.11.1
- Pilotes graphiques NVIDIA v581.57
Enfin, sachez que les tests présentés par la suite sont le fruit de moyennes réalisées après avoir mené plusieurs fois chaque mesure. Nous avons également pris soin d’éliminer les valeurs les plus extrêmes.
Tests mémoire : un peu plus loin, la DDR5
AIDA64
Les résultats obtenus sur AIDA64 sont comme à chaque fois ou presque davantage favorables aux plateformes Intel et les Core Ultra 5 235/225F ne nous font pas mentir : ils sont devant le petit dernier – Ryzen 5 7500X3D – d’AMD et, de manière plus générale, devant tous les Ryzen. Ils font même plus ou moins jeu égal avec les Core Ultra « K » déjà testés. Plutôt pas mal.
Performances applicatives
Cinebench 2024
La puissance de calcul des cœurs Lion Cove fait plutôt bonne figure sur Cinebench 2024 avec un Core Ultra 5 235 qui reste proche du Core Ultra 5 245 en multi-thread et le devançant même en single-thread. Le Core Ultra 5 225F est moins à la fête : il perd en fréquence et en cœurs performants, mais assure malgré tout des performances plus qu'honorables sur cet exercice. C’est ainsi qu’il peut regarder le Ryzen 5 7500X3D de haut.
Blender Benchmark
Les résultats observés sur Cinebench 2024 se retrouvent presque à l’identique sur Blender Benchmark. Les deux nouvelles puces signées Intel se comportent plutôt bien et dominent aussi bien le Ryzen 5 7500X3D que le très moderne Ryzen 5 9600X. Rappelons cependant que cet outil est assez favorable aux architectures Intel de manière générale.
HandBrake : encodage vidéo
L’encodage via Handbrake d’une séquence vidéo d’un peu plus de 50 minutes (preset H.265 Matroska 1080p30) met le Core Ultra 5 225F plus en difficulté et l’écart avec le Core Ultra 5 235 est ici plus perceptible. Ce dernier n’est d’ailleurs pas loin du 245K et domine nettement des solutions comme le Ryzen 5 7500X3D ou le Ryzen 5 9600X : ce n’est pas le cas pour le 225F qui n’est devant que d’une courte tête.
WinRAR : compression de fichiers
Nous l’avons déjà souligné, notre test de compression de fichiers ne permet pas de distinguer les processeurs les plus proches entre eux… au moins pour les plus performants. Nous traitons aujourd’hui de modèles plus proches de l’entrée de gamme et les écarts sont plus nets… pas forcément à l’avantage du Core Ultra 5 225F d’ailleurs. Une fois encore, il est en difficulté et paie de manière assez claire la perte de ses 4 cœurs efficaces. Le Core Ultra 5 235 fait une nouvelle plutôt bonne figure en étant presque au contact avec le 245K.
PCMark
PCMark est toujours un benchmark de choix car il simule l’utilisation du processeur dans de multiples scénarios. Bien sûr, les écarts – en fonction du test retenu – observés sur les Core Ultra « K » se retrouvent aujourd’hui sur nos modèles plus accessibles, en plus prononcé même. Ainsi, le Core Ultra 5 235/225F sont clairement en difficulté sur le test essentials alors qu’ils s’en sortent plutôt très bien sur le test digital content creation. Finalement, ils se situent dans une moyenne relativement basse et peinent à l'emporter même sur un Core i5-14400F. Déception.
3DMark
Nous n’avons pas encore attaqué le domaine du jeu vidéo, mais 3DMark est malgré tout notre outil de mesure qui s’en rapproche le plus. L’utilisation d’une GeForce RTX 4090 permet de doper les performances d’un petit processeur comme le Core Ultra 5 225F, mais on voit clairement qu’il est ici en difficulté – une nouvelle fois, le Core i5-14400F le devance – alors que le Core Ultra 5 235 est bien plus à son aise. Il est cependant dominé par les Ryzen 5 7500X3D et Ryzen 5 9600X.
Performances dans les jeux
La partie jeu vidéo de notre protocole CPU est plus légère qu’autrefois. Certains le regretteront, mais l’objectif est de rendre le dossier plus digeste.
Cyberpunk 2077
Les performances vidéoludiques des processeurs Arrow Lake ont déjà fait couler pas mal d’encre et Intel elle-même a reconnu qu’elle espérait mieux. Dans le cas de Cyberpunk 2077, ce n’est hélas pas les Core Ultra 5 235 et 225F qui redoreront le blason de l’architecture d’Intel : si le 235 parvient tout de même à faire mieux que le Core i5-14400F, c’est d’un cheveu, et le 225F termine bon dernier de notre petite sélection.
Shadow of the Tomb Raider
De manière assez surprenante, Shadow of the Tomb Raider permet justement aux Core Ultra 5 235 et 225F de se rattraper. Cette fois, le Core i5-14400F de génération Raptor Lake Refresh est assez nettement distancé. Pas de miracle malgré tout : que l’on regarde du côté du Ryzen 5 7500X ou du Ryzen 5 9600X, les puces AMD gardent un bel avantage.
Total War: Warhammer 3
Au contraire de ce que nous observions sur Shadow of the Tomb Raider, le jeu de stratégie Total War Warhammer 3 vient replacer le Core Ultra 5 225F en queue de peloton et si le Core Ultra 5 235 prend le dessus sur le Core i5-14400F, l’écart est faible. Rien de glorieux donc dans la gestion de nos jeux favoris par l’architecture Arrow Lake. Rien de scandaleux non plus, mais il va falloir d’autres arguments à Intel pour se démarquer.
Le cas de l’iGPU
Si Intel n'a pas encore décidé de convertir ses processeurs de bureau aux cœurs Xe2, elle a tout de même sensiblement amélioré la partie graphique intégrée de ses puces. Sur 3DMark, le résultat est d'ailleurs sans appel et augure du meilleur pour la suite.
Pas question de multiplier les tests pour évaluer l'iGPU de notre Core Ultra – rappelons que le 225F est dépourvu de cet iGPU. L'inévitable scène TimeSpy de 3DMark nous sert ici de mètre étalon et, sans surprise, l’AMD Ryzen 7 8700G reste hors de portée. En revanche, le Core Ultra 5 235 se sort merveilleusement bien de l’exercice : il est battu par le 245K, mais domine, sinon, toutes les puces de notre sélection. Une candidate pour des mini-PC polyvalents autorisant un peu de jeu vidéo ?
Températures, consommation et efficacité
Relevés de températures
Nous terminons nos séries de mesures avec deux éléments particulièrement intéressants. En premier lieu, nous avons relevé la consommation de chaque processeur. Pour ce faire, nous n'avons pas mesuré la chose sur chacun des tests que nous avons menés, nous avons retenu deux valeurs :
- Au repos, alors que Windows 11 avait terminé son démarrage ;
- En charge, au cours d'un encodage H.265 sur HandBrake.
Les deux Core Ultra du jour affichent des températures remarquablement contenues et font ainsi mieux que tous les autres processeurs ici rassemblés. À moins de 60 °C au plus fort des sollicitations Handbrake, c’est même un très bon résultat avec une distinction assez logique entre les deux : le Core Ultra 5 225F doté de moins de cœurs efficaces et sans iGPU se montre sensiblement plus frais que le Core Ultra 5 235.
Consommation électrique
Nous avons ensuite testé la consommation électrique de nos CPU. Il convient de préciser que nous ne mesurons que la consommation du package processeur. Là encore, deux valeurs sont retenues.
- Au repos, alors que Windows 11 avait terminé son démarrage ;
- En charge, au cours de tests multithread successifs sur Cinebench 2024.
En dehors de l’excellente et étonnante sobriété énergétique du Ryzen 5 7500X3D, les Core Ultra 5 2235 et 225F ne craignent personne sur cet exercice. Avec respectivement 84 et 81 watts mesurés au maximum de la charge Cinebench 2024, les progrès sur l’architecture Raptor Lake Refresh du Core i5-14400F sont impressionnants et, nous le disions déjà au lancement des premiers Core Ultra 200K, c’est là que l’on voit la réelle victoire des puces Arrow Lake.
Performances par watt et par dollar
Le Core Ultra 5 235 est officiellement distribué par Intel à 257 dollars, un tarif qui se traduit par plus ou moins 280 euros en bundle avec le ventirad Luminar signé Intel. De son côté, le Core Ultra 5 225F est proposé à 231 dollars dans sa version sans iGPU donc et se retrouve à environ 250 euros, toujours avec ce ventirad.
Une tarification que l’on aurait aimé plus agressive, mais sans doute Intel doit-elle composer avec son fournisseur TSMC : sur cette génération, Intel n’a plus les coudées complètement franches. De fait, cela a un impact sur l’efficacité par dollar et si le Core Ultra 5 235 parvient encore à tirer son épingle du jeu, ce n’est plus autant le cas pour le Core Ultra 5 225F qui doit notamment faire face à la concurrence du Core i5-14400F, lancé à 196 dollars et qui se trouve aujourd’hui à moins de 180 euros.
Heureusement pour lui, le Core Ultra 5 225F a tout de même un avantage énergétique, merci l’efficacité d’Arrow Lake dans ce domaine. Mais cette efficacité joue surtout pour le Core Ultra 5 235 qui n’est autre que le meilleur processeur passé entre nos mains à ce niveau. Voilà qui, on l'espère, sera de bon augure pour les prochaines générations de puces Intel : aucun autre CPU, qu’il soit proposé par AMD ou par Intel ne fait mieux.
Intel Core Ultra 5 235 : l’avis de Clubic
Nous le disions déjà au moment de tester les Core Ultra 9 285K, 7 265K et 5 245K, difficile d’être vraiment enthousiasmé par la génération Arrow Lake et le Core Ultra 5 235 ne parvient pas à redorer complètement le blason d’une architecture que l’on perçoit comme une sorte de transition, de passerelle entre les vieilles Alder/Raptor Lake et la prometteuse Nova Lake.
Pour autant, ce Core Ultra 5 235 n’est pas un mauvais processeur. Il souffre comme toute la gamme de problèmes dans le jeu vidéo et implique – encore – de changer intégralement de plateforme pour en profiter. De fait, bien que le coût de la puce ne soit pas, en lui-même, révoltant, la solution complète tient difficilement tête à la concurrence.
Il y a toutefois un point très positif avec cette puce « 235 » qui se montre particulièrement sobre en énergie. De fait, c’est sans ambiguïté le processeur le plus efficient passé entre nos mains et un candidat tout à fait intéressant dès lors que vous cherchez à monter une machine peu énergivore.
- Bonnes performances générales
- Échauffement très faible
- Sobriété énergétique fantastique
- Architecture convaincante
- iGPU intéressant
- Tarification trop élevée
- Carte mère et RAM onéreuses
- Performances gaming en retrait
Fiche technique Intel Core Ultra 5 235
|Support du processeur (socket)
|Intel LGA1851
|Fréquence CPU
|3.4GHz
|Fréquence en mode Turbo
|5GHz
|Nombre de core
|14
|Cache L3
|24Mo
|Compatibilité chipset carte mère
|Intel Z890, Intel B860, Intel H810
|Contrôleur graphique intégré
|Intel Graphics
|Support du processeur (socket)
|Intel LGA1851
|Fréquence CPU
|3.4GHz
|Fréquence en mode Turbo
|5GHz
|Nombre de core
|14
|Coeurs performants
|6
|Nom des coeurs performants
|Lion Cove
|Cores efficients
|8
|Nom des coeurs efficients
|Skymont
|Nombre de Threads
|14
|Plateforme (Proc.)
|Intel Arrow Lake
|TOPS
|27 (Int8)
|Nom de l'architecture
|Arrow Lake
|Finesse de gravure
|3nm
|TDP / PBP
|65W
|TDP Max
|121W
|Cache L2
|26Mo
|Cache L3
|24Mo
|Compatibilité chipset carte mère
|Intel Z890, Intel B860, Intel H810
|Contrôleur graphique intégré
|Intel Graphics
|Fréquence du chipset graphique
|300MHz
|Fréquence boostée graphique
|2GHz
|Contrôleur mémoire
|DDR5
|Type de contrôleur mémoire
|Dual Channel
|Fréquence(s) Mémoire
|DDR5 6400 Mhz
Intel Core Ultra 5 225F : l’avis de Clubic
À leur sortie en novembre 2024, les Core Ultra 9 285K, 7 265K et 5 245K soufflaient le chaud et le froid avec des performances en dents de scie selon que l’on parle d'applicatifs ou de jeux vidéo. Bien sûr, Arrow Lake est une architecture de transition et Intel doit apprendre de ses erreurs, mais il est alors difficile de conseiller l’achat.
Avec une puce dite « d’entrée de gamme » comme le Core Ultra 5 225F la question est en réalité encore plus facile à trancher car le processeur est vendu bien trop cher. Certes son tarif de lancement n’est finalement pas si éloigné que ça de celui d’un Core i5-14400F, mais ce dernier est encore en vente et se trouve aujourd’hui à moins de 180 euros !
Impossible dans ces conditions de conseiller le nouveau venu qui, pourtant, avait une belle carte à jouer avec une efficacité énergétique pas aussi remarquable que celle du Core Ultra 5 235, mais déjà très correcte. Entre le coût du processeur et celui de la carte mère ou de la DDR5, la note devient bien trop salée.
- Bonnes performances générales
- Échauffement très faible
- Sobriété énergétique intéressante
- Architecture convaincante
- Impitoyable concurrence du 14400F
- Tarification trop élevée
- Carte mère et RAM onéreuses
- Performances gaming en retrait
Fiche technique Intel Core Ultra 5 225F
|Support du processeur (socket)
|Intel LGA1851
|Fréquence CPU
|3.3GHz
|Fréquence en mode Turbo
|4.9GHz
|Nombre de core
|10
|Cache L3
|20Mo
|Compatibilité chipset carte mère
|Intel Z890, Intel B860, Intel H810
|Contrôleur graphique intégré
|Aucun
|Support du processeur (socket)
|Intel LGA1851
|Fréquence CPU
|3.3GHz
|Fréquence en mode Turbo
|4.9GHz
|Nombre de core
|10
|Coeurs performants
|6
|Cores efficients
|4
|Nombre de Threads
|10
|Plateforme (Proc.)
|Intel Arrow Lake-S
|Virtualisation
|Intel Virtualization VT-d, Intel Virtualization VT-x
|TOPS
|19 (Int 8)
|Nom de l'architecture
|Arrow Lake
|Finesse de gravure
|3nm
|TDP / PBP
|65W
|TDP Max
|121W
|Cache L2
|22Mo
|Cache L3
|20Mo
|Compatibilité chipset carte mère
|Intel Z890, Intel B860, Intel H810
|Contrôleur graphique intégré
|Aucun
|Contrôleur mémoire
|DDR5
|Type de contrôleur mémoire
|Dual Channel
|Fréquence(s) Mémoire
|DDR5 6400 Mhz
Des alternatives aux processeurs Intel Core Ultra 5 235 et Core Ultra 5 225F :
- Bons résultats en jeux
- 96 Mo de cache L3 (X3D)
- Consommation modérée
- Bonnes performances générales
- Échauffement limité
- DDR4 ou DDR5 au choix