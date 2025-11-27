Nous le disions déjà au moment de tester les Core Ultra 9 285K, 7 265K et 5 245K, difficile d’être vraiment enthousiasmé par la génération Arrow Lake et le Core Ultra 5 235 ne parvient pas à redorer complètement le blason d’une architecture que l’on perçoit comme une sorte de transition, de passerelle entre les vieilles Alder/Raptor Lake et la prometteuse Nova Lake.

Pour autant, ce Core Ultra 5 235 n’est pas un mauvais processeur. Il souffre comme toute la gamme de problèmes dans le jeu vidéo et implique – encore – de changer intégralement de plateforme pour en profiter. De fait, bien que le coût de la puce ne soit pas, en lui-même, révoltant, la solution complète tient difficilement tête à la concurrence.

Il y a toutefois un point très positif avec cette puce « 235 » qui se montre particulièrement sobre en énergie. De fait, c’est sans ambiguïté le processeur le plus efficient passé entre nos mains et un candidat tout à fait intéressant dès lors que vous cherchez à monter une machine peu énergivore.