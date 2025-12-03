Si l'augmentation rapide des prix de la DRAM a pu en surprendre certains, les choses ne vont clairement pas s'arranger de sitôt.
L'absence quasi totale de promotions sur les produits complètement liés au prix de la DRAM (barrettes de mémoire, SSD) lors du Black Friday en dit long sur l'incapacité de prévoir quoi que ce soit d'autre qu'une forte augmentation pour les mois à venir et Samsung ou SK Hynix ne sont pas émus plus que ça.
Offre partenaire
En partenariat avec Avast, la rédaction de Clubic a sélectionné les appareils qui combinent innovation, performance et fiabilité. Voici les grands gagnants qui ont marqué l'année 2025 et méritent ce Clubic Awards !
Offre partenaire
Inflation, inflation, inflation…
Relayé par nos confrères de Wccftech, le média sud-coréen Hankyung dresse un tableau peu réjouissant de la situation actuelle et à venir sur le marché de la DRAM après avoir pu échanger avec deux de ses principaux acteurs.
Sur les trois géants mondiaux de la DRAM, deux sont Sud-coréens, Samsung et SK Hynix, alors que le troisième est Étatsunien, il s'agit de Micron. Nous n'avons pas le son de cloche de cette dernière entreprise, mais à en croire les intentions des deux premiers… nous ne sommes pas sortis du sable.
Vous le savez, depuis déjà plusieurs mois, la production de DRAM est très inférieure à une demande dopée par les besoins de l'intelligence artificielle. De fait, les prix ont tout simplement explosé au point que des entreprises comme ASUS ou MSI ont décidé de faire des stocks préventifs.
Il y a quelques semaines, SK Hynix avait pourtant envoyé un signal positif en indiquant préparer une augmentation très nette de ses capacités : on parlait alors de multiplier par huit la production mensuelle de wafers DRAM.
Gérer la production pour éviter la surproduction
Aujourd'hui, le son de cloche est radicalement différent et s'il n'est pas question pour SK Hynix de revenir sur des promesses de production, l'entreprise explique que cela sera très insuffisant pour faire face et évoque un « supercycle » de la mémoire pour des pénuries qui persisteront sur plus trimestres.
Cela dit, ces pénuries ne sont pas pour attrister SK Hynix ou son homologue Samsung qui en profitent pour générer de très importants bénéfices alors que, de toute façon, aucune société ne semble en mesure de les remplacer et suppléer la production de DRAM dans un avenir proche.
« Plutôt que d'accroître rapidement nos capacités de production, nous allons privilégier une stratégie visant à maintenir notre rentabilité à long terme. Nous minimiserons le risque de surproduction grâce à une stratégie d'investissement qui équilibre la demande des clients et les prix ».
Ces propos donc rapportés par Hankyung ont au moins le mérite d'être clairs : il n'est pas question pour Samsung de se mettre martel en tête à l'idée qu'il puisse y avoir une inflation sur la DRAM. Au contraire, cela lui permet de générer de très importants bénéfices et évite tout risque de surproduction.
Il faut effectivement bien comprendre qu'augmenter la production ne se fait pas en claquant des doigts et nécessite d'importants investissements pour Samsung ou SK Hynix. Des investissements qui peuvent paraître rentables aujourd'hui, mais qui pourraient les mettre en face d'une surproduction dans trois ans.
En creux, on peut d'ailleurs supposer que Samsung ou SK Hynix ne sont pas le moins du monde certains que la demande liée à l'intelligence artificielle ne va pas s'essoufler dans les deux ou trois ans. De fait, il ne devrait pas y avoir d'éclaircie sur le marché de la DRAM avant un long moment… 2028 nous dit Wccftech et nous sommes tentés de le croire.