Relayé par nos confrères de Wccftech, le média sud-coréen Hankyung dresse un tableau peu réjouissant de la situation actuelle et à venir sur le marché de la DRAM après avoir pu échanger avec deux de ses principaux acteurs.

Sur les trois géants mondiaux de la DRAM, deux sont Sud-coréens, Samsung et SK Hynix, alors que le troisième est Étatsunien, il s'agit de Micron. Nous n'avons pas le son de cloche de cette dernière entreprise, mais à en croire les intentions des deux premiers… nous ne sommes pas sortis du sable.

Vous le savez, depuis déjà plusieurs mois, la production de DRAM est très inférieure à une demande dopée par les besoins de l'intelligence artificielle. De fait, les prix ont tout simplement explosé au point que des entreprises comme ASUS ou MSI ont décidé de faire des stocks préventifs.

Il y a quelques semaines, SK Hynix avait pourtant envoyé un signal positif en indiquant préparer une augmentation très nette de ses capacités : on parlait alors de multiplier par huit la production mensuelle de wafers DRAM.