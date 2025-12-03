Pas question d'y voir une révolution, mais cela reste un palier important pour Intel alors que NVIDIA semble accuser le coup.
Les trois acteurs du marché de la carte graphique occupent toujours les mêmes positions et NVIDIA semble toujours largement intouchable. Il y a toutefois de petits changements qui laissent à penser que les choses peuvent bouger, un jour, peut-être…
Intel passe le cap du 1 % !
Jon Peddie Research est une firme que vous avez sans doute déjà croisée dans nos actualités. Spécialiste du marché des composants, elle communique de manière régulière sur les CPU et les GPU.
Dans sa dernière étude du marché, Jon Peddie Research souligne de légers changements sur le segment des cartes graphiques dédiées. Des changements que l'on peut qualifier de symboliques, notamment pour Intel qui, enfin, revient de manière visible dans le classement.
Selon les analystes de Jon Peddie Research, Intel aurait suffisamment progressé pour atteindre la barre du 1 %. Alors forcément, cela peut sembler ridicule par rapport aux positions d'AMD et de NVIDIA, mais cela reste intéressant pour Intel encore qu'il est difficile de combien exactement est la progression.
Jon Peddie Research ne donne pas ici de valeurs absolues et étonne même sur le pourcentage de l'augmentation d'Intel d'un trimestre sur l'autre : +0,4 %, voilà qui paraît bien léger pour atteindre cette part de 1 % du marché… à moins que sur le second trimestre Intel tournait autour des 0,999 % ?!
NVIDIA en léger repli
Au-delà des approximations possibles de Jon Peddie Research, on retiendra surtout le fait qu'Intel est maintenant visible aux côtés d'AMD et NVIDIA. Le duo bien connu des joueurs reste toutefois largement dominateur.
Dans un marché de la carte graphique dédiée estimé à 12 millions d'unités sur le seul troisième trimestre 2025 – en augmentation de 2,8 % par rapport au second – c'est NVIDIA qui semble « perdre des plumes » : sa part est effectivement redescendue à 92 % du marché… Oui, elle a encore de la marge.
De son côté, AMD progresse donc mécaniquement et passe de 6 % à 7 % du marché de la carte graphique en l'espace d'un trimestre. Il ne faut toutefois pas oublier que sur un an, AMD est en net recul : au troisième trimestre 2024, elle détenait 10 % du marché et NVIDIA « seulement » 90 %.
Jon Peddie Research ne tente pas de prospective pour l'évolution du marché de la carte graphique dédiée sur le quatrième trimestre 2025 pas plus que sur le début de l'année 2026. Tout porte cependant à croire qu'il pourrait se contracter alors que la hausse du prix des cartes semble inéluctable.