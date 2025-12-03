Jon Peddie Research est une firme que vous avez sans doute déjà croisée dans nos actualités. Spécialiste du marché des composants, elle communique de manière régulière sur les CPU et les GPU.

Dans sa dernière étude du marché, Jon Peddie Research souligne de légers changements sur le segment des cartes graphiques dédiées. Des changements que l'on peut qualifier de symboliques, notamment pour Intel qui, enfin, revient de manière visible dans le classement.