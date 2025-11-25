Le prix des cartes graphiques en début d'année prochaine est assez difficile à prévoir, mais on se dirigerait vers du + 10 %, au moins pour les modèles AMD.
Cela ne semble plus devoir faire le moindre doute : les cartes graphiques vont augmenter. La question serait plutôt de savoir de combien et dans quelles proporitions cette hausse sera absorbée par les fabricants ?
Une hausse après le Black Friday
Il y a une petite semaine, nous nous faisions le relai d'une triste nouvelle pour tous les usagers qui envisageaient de changer de carte graphique dans les prochaines semaines : ces dernières allaient sans doute bientôt augmenter.
La nouvelle n'était pas officielle en ce sens que ni AMD, ni Intel, ni NVIDIA n'avaient rien indiqué allant dans ce sens, mais les sources étaient relativement fiables et, surtout, d'origines différentes. AMD était alors plus spécialement pointée du doigt alors que l'un de ses principaux partenaires – PNY – avait souligné que les prix connaîtraient une hausse peu après le Black Friday.
Une façon de pousser à la consommation durant cette période cruciale pour tous les fournisseurs ? C'est bien possible, mais le fait est que les contrats négociés pour la vente des cartes actuellement en vente l'ont été avant que la hausse de la DRAM ne se fasse particulièrement sentir. PNY confirmait que les nouveaux contrats sont bien moins favorables.
10 % d'augmentation attendus chez AMD
Même son de cloche aujourd'hui en provenance du site TechPowerUp. Nos confrères confirment donc qu'AMD a d'ores et déjà expliqué cette hausse à ses partenaires et précisé que la cause du problème est bien celle que l'on croit.
Les pénuries entourant la DRAM et l'augmentation aussi soudaine que radicale du prix des puces auraient phagocyté les marges des principaux acteurs du marché lesquels vont donc appliquer une augmentation de toutes les cartes d'environ 10 %. Reste maintenant à savoir si cette augmentation sera uniforme ou si elle variera en fonction du type de produit.
Logiquement, l'impact du prix de la mémoire devrait être un peu moins important sur une carte comme la Radeon RX 9070 XT que sur la Radeon RX 9600 XT. De plus, nous ne savons pas encore ce qu'il en est des cartes de la concurrence, mais il n'y a aucune raison qu'Intel ou NVIDIA ne préparent pas, de leur côté, une augmentation assez similaire.
Terminons en expliquant pourquoi ce serait AMD, Intel ou NVIDIA qui fixent en partie le prix des cartes : en effet, il faut savoir que les GPU sont livrés par les trois géants à leurs partenaires sous forme de bundle comprenant le GPU et les puces de GDDR. Dans le cas présent, si AMD augmente le prix de ses bundles, c'est donc à cause du prix de la DRAM et non de celui des GPU.