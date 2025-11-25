Il y a une petite semaine, nous nous faisions le relai d'une triste nouvelle pour tous les usagers qui envisageaient de changer de carte graphique dans les prochaines semaines : ces dernières allaient sans doute bientôt augmenter.

La nouvelle n'était pas officielle en ce sens que ni AMD, ni Intel, ni NVIDIA n'avaient rien indiqué allant dans ce sens, mais les sources étaient relativement fiables et, surtout, d'origines différentes. AMD était alors plus spécialement pointée du doigt alors que l'un de ses principaux partenaires – PNY – avait souligné que les prix connaîtraient une hausse peu après le Black Friday.

Une façon de pousser à la consommation durant cette période cruciale pour tous les fournisseurs ? C'est bien possible, mais le fait est que les contrats négociés pour la vente des cartes actuellement en vente l'ont été avant que la hausse de la DRAM ne se fasse particulièrement sentir. PNY confirmait que les nouveaux contrats sont bien moins favorables.