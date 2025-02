S'agissant de modèles de milieu de gamme, on aurait pu s'attendre à ce qu'AMD se réserve une partie de la production de GPU pour proposer ses MbA comme elle avait pu le faire avec la Radeon RX 7800 XT en son temps.

Eh bien, non, il n'en sera rien. AMD a confirmé que les modèles de référence utilisés pour illustrer cette nouvelle génération resteront des modèles internes à la firme et qu'aucune carte basée dessus ne sera proposée par AMD. En un sens, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle : cela permet à AMD d'allouer toute la production de GPU à ses partenaires et de ne pas avoir à jongler pour s'en garder une partie plus ou moins grande.

En revanche, il faut évidemment que les partenaires jouent le jeu, notamment du côté des tarifs pratiqués. En effet, les cartes MbA, comme les Founders Edition de NVIDIA sont vendues au prix public conseillé (MSRP) par AMD. Ce prix qui est avancé lors des présentations officielles. S'ils fabriquent des modèles bien plus chers, les partenaires annoncent aussi des versions calées sur ce MSRP.

Reste que le lancement des GeForce RTX série 50 a démontré de manière éclatante que – et ce n'est pas la première fois – des fabricants ne respectent pas toujours leurs engagements. Espérons que ce soit davantage le cas avec les nouvelles Radeon. Ah oui, et que la disponibilité soit un peu plus réelle que chez NVIDIA.