Pour AMD, le CES 2025 de Las Vegas aura été l'occasion d'un faux départ pour le moins remarqué. Tout le monde ou presque attendait la présentation des nouvelles Radeon… mais tout le monde ou presque aura été déçu.

De nouvelles Radeon il n'y a point eu, et tout au long du mois de janvier, les rumeurs se sont succédé, avec à chaque fois l'impression qu'AMD était coincée entre des problèmes techniques et logiciels pour affiner son FSR 4 et la tentation de se caler par rapport au calendrier (ainsi qu'aux tarifs) du concurrent de toujours, NVIDIA.