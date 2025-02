Un début de réponse est survenu fin-janvier quand David McAfee, vice-président et directeur général de la division Ryzen CPU et Radeon graphics chez AMD, a, enfin, clarifié les choses.

David McAfee avait effectivement pris la parole sur X.com pour annoncer que la série des Radeon RX 9000 « sera à la vente en mars ». Aujourd'hui, c'est le même David McAfee qui se montre encore un peu plus précis. Il réaffirme que les cartes seront en magasins en mars, précisant même « début mars », mais c'est surtout du côté de la présentation des cartes que les choses sont maintenant claires.

« L'attente est presque terminée. Rejoignez-nous le 28 février à 8 AM PST pour la présentation de la nouvelle génération AMD Radeon RX série 9000 ». Cette fois, plus de doute possible et nous vous donnons également rendez-vous le 28 février prochain à 17 h, heure de Paris. En revanche, et de manière un peu étonnante, David McAfee ne détaille pas les références concernées.