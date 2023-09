À deux jours de sa sortie, la Radeon RX 7800XT de référence n'enthousiasme pas les partenaires d'AMD

Sapphire devrait proposer un line-up très complet autour de la 7800XT avec ce modèle MbA et, en plus, trois variantes bien connues : la Nitro+ sera la plus puissante et la plus complète, la Pure se distinguera avec sa version blanche et la Pulse sera la moins chère.

Reste qu'à deux jours du lancement – le 6 septembre prochain – il est un peu surprenant de voir qu'un seul partenaire proposera cette variante MbA. À moins, bien sûr, qu'il s'agisse d'une exclusivité restée secrète.