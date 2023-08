ASRock liste ses futures Radeon RX 7700XT et RX 7800XT

Cette fois, le coupable est un autre des partenaires majeurs d'AMD, la société ASRock, plus connue en France pour ses cartes mères que pour ses cartes graphiques. En effet, elle a proposé à l'enregistrement auprès de l'Eurasian Economic Commission (EEC) une ribambelle de nouvelles cartes.

Toutes sont logiquement liées à la sortie des prochaines Radeon RX et, en l'occurrence, on découvre cinq modèles : deux en Radeon RX 7800 (les SL 16 Go et CL 16 Go) et trois en Radeon RX 7700 (les PG 12 Go, SL 12 Go et CL 12 Go). L'occasion de confirmer certaines informations.