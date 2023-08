La Red Devil RX 7800XT de Power Color dévoilée : le milieu de gamme AMD se précise

Côté fréquences de fonctionnement, il était donc mentionné par PowerColor 2 255 MHz en gaming et 2 565 MHz en boost alors que les fréquences de référence pour le modèle AMD seraient de, respectivement, 2 210 et 2 520 MHz, toujours selon PowerColor. Comme avancé par plusieurs rumeurs, la mémoire vidéo est bien de 16 Go de GDDR6 à 18 Gbps avec un bus d'interface 256-bit et donc une bande passante de 576 Go/s.