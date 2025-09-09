La firme taiwanaise serait en passe de renchérir le prix de ses wafers pour l'année 2026 : une augmentation de 5 à 10 % est attendue sur les nœuds de gravure les plus évolués.
Plus importante fonderie mondiale de semi-conducteurs, TSMC n'est pas loin de faire la pluie et le beau temps sur la tarification des puces les plus modernes du secteur, et ce, que ses clients s'appellent AMD, Apple ou NVIDIA pour ne citer que les plus connus.
TSMC seule sur le 2 nm
La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) était inconnue du grand public il y a encore quelques années. Fondée en 1987, elle parvenue à se faire un nom avec l'importance grandissante des semi-conducteurs.
Ces puces que l'on utilise au quotidien dans notre voiture (électrique), dans notre smartphone et, bien sûr, dans nos PC sortent dans bien des cas des usines de la société TSMC. Elle est aujourd'hui le numéro un en termes de production de puces, mais aussi l'entreprise la plus avancée dans le domaine avec la mise en production du nœud N2 (2 nm) avant ses principales concurrentes, l'Américaine Intel et la Sud-coréenne Samsung.
Ni Intel ni Samsung ne semblent aujourd'hui en mesure de proposer une finesse de gravure aussi remarquable que TSMC et des entreprises comme AMD, Apple ou NVIDIA se pressent pour obtenir des « créneaux » de production pour leurs puces les plus modernes.
Des prix en hausse de 5 à 10 %
Hélas, cette position de leader quasi-monopolistique n'est pas de nature à faire baisser les prix et, au contraire, TSMC semble devoir profiter de son avantage technologique pour pousser un peu plus haut ses tarifs.
À en croire des rapports que se sont procurés les experts de TrendForce, TSMC aurait l'intention de faire progresser le prix des wafers – les galettes de silicium qui, découpées, permettent d'aboutir aux puces – de 5 à 10 % dès l'an prochain. Une hausse qui se répercuterait forcément au moins en partie sur le coût des composants et appareils exploitant ce procédé.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, le wafer est déjà le plus onéreux de chez TSMC – logique, c'est techniquement le plus avancé – avec un coût estimé à plus ou moins 30 000 dollars le wafer contre environ 20 000 dollars pour un wafer en technologie 3 nm. De fait, après application de ces 5 à 10 %, le wafer 2 nm serait plutôt autour de 31 500 à 33 000 dollars.
TrendForce souligne que selon ses informations, TSMC aurait déjà annoncé à ses proches partenaires ses nouveaux tarifs lesquels auraient été acceptés… en même temps, ce n'est pas comme si Apple ou NVIDIA avaient le choix : personne d'autre ne peut fabriquer leurs puces les plus modernes.