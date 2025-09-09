La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) était inconnue du grand public il y a encore quelques années. Fondée en 1987, elle parvenue à se faire un nom avec l'importance grandissante des semi-conducteurs.

Ces puces que l'on utilise au quotidien dans notre voiture (électrique), dans notre smartphone et, bien sûr, dans nos PC sortent dans bien des cas des usines de la société TSMC. Elle est aujourd'hui le numéro un en termes de production de puces, mais aussi l'entreprise la plus avancée dans le domaine avec la mise en production du nœud N2 (2 nm) avant ses principales concurrentes, l'Américaine Intel et la Sud-coréenne Samsung.

Ni Intel ni Samsung ne semblent aujourd'hui en mesure de proposer une finesse de gravure aussi remarquable que TSMC et des entreprises comme AMD, Apple ou NVIDIA se pressent pour obtenir des « créneaux » de production pour leurs puces les plus modernes.