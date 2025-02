Face à l'inflation, les comportements d'achat des Français évoluent. Nous sommes, par exemple, de plus en plus nombreux à conserver nos équipements plus longtemps (33 %). Si le prix, la qualité et les spécificités techniques font partie des critères primordiaux lors d'un achat, les labels de réparabilité et de durabilité ont aussi de plus en plus d'influence. On note également que « 47% des Français ont déjà acheté un produit reconditionné », smartphones en tête.