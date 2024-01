Pouvoir d'achat, inflation, lassitude... Un Français sur quatre ne participera pas aux soldes d'hiver cette année !

Les achats en ligne ont toujours plus la cote, 46 % des répondants estimant qu'ils vont trouver les meilleures réductions sur internet plutôt qu'en boutiques physiques. Cela représente une hausse de 3 points par rapport à 2023, et de 5 points par rapport à 2021. Sans surprise, les vêtements sont plébiscités par une majorité de consommateurs (61 %), qui vont aussi regarder les baisses de prix sur les chaussures (37 %).

Boris Saragaglia, P.-D.G. et co-fondateur de Spartoo, évoque un « contexte difficile », marqué par une forte inflation et la baisse du pouvoir d'achat. Les soldes ne sont plus aussi attractifs qu'avant, car elles ne créent plus l'événement. Entre le Black Friday, le Cyber Monday, les French Days, les Prime Days, ou encore les ventes privées, il est possible de faire de bonnes affaires tout au long de l'année. On note aussi l'apparition de concurrents chinois à très bas prix, comme Shein ou Temu.